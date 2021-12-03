Спешите делать добро: как помочь детям с особыми потребностями
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Благотворительный фонд Ziedot.lv и розничная торговая сеть Maxima Latvija запускают благотворительную акцию. Они призывают жителей Латвии в ожидании Рождества сделать доброе дело — пожертвовать свои накопления на карте лояльности Paldies на создание атмосферы праздника для детей с особыми потребностями из малообеспеченных семей.

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Во время проведения благотворительной акции до 3 января 2022 года каждый владелец карты лояльности Maxima может целиком или частично пожертвовать накопленные средства программы лояльности на счете Paldies или в мобильной аппликации Maxima, чтобы в рождественские дни поддержать семьи, в которых растут дети с особыми потребностями. Все пожертвования будут направлены 150 малообеспеченным латвийским семьям, которые не только заботятся об улучшении состояния здоровья своих детей, но и сталкиваются с финансовыми трудностями.

"Устроить праздник и принести радость в семьи, где растут особенные детки — прекрасная рождественская инициатива. Среди нас есть семьи, которые и на праздник не позволяют себе совершенно обычные для многих вещи, поэтому мы можем помочь чуду свершиться. Это особенно важно в это экономически сложное время, когда рост различных расходов создает дополнительное финансовое бремя для наименее защищенной части общества — малообеспеченных семей, в которых растут дети с функциональными нарушениями", — рассказывает руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

У каждого есть возможность принять участие в благотворительной акции, пожертвовав накопления на карте лояльности Paldies в интернете или в мобильной аппликации Maxima, в разделе "Пожертовать", а также перечислив деньги на портале Ziedot.lv.

На пожертвованные средства 150 малообеспеченных семей со всей Латвии, воспитывающие особенных деток, получат подарочные карты для приобретения необходимых в быту товаров и праздничных продуктов питания, что является ценной и долгожданной поддержкой в экономически сложное время.

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DELFI Woman

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Благотворительность Рождество
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