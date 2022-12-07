Спешите делать добро! Организация "Апельсин" начинает рождественскую акцию по сбору подарков в пансионаты

Осталось меньше месяца до Рождества. Сегодня, в наше непростое время, многим трудно прочувствовать дух праздника. Но есть те, кому сделать это еще труднее, например, людям, живущим в центрах социальной опеки, пансионатах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Молодежная организация "Апельсин" проводит традиционную рождественскую акцию по сбору подарков в пансионаты — хочется дарить маленькое чудо людям, которые в праздник остались одни. За предыдущие акции мы порадовали клиентов пансионатов Краславы, Илуксте, Вышек, Двиете и Субате, учитывая потребности и пожелания каждого, — рассказывают представители организации.

Эта акция вернула нам веру в добро и человечество — даже во время пандемии нам удалось ощутить живое участие и активную поддержку от совершенно незнакомых людей. Дети из детских садов и школ рисовали рождественские открытки, работники службы неотложной медицинской помощи устроили сбор подарков прямо у себя в помещении, рукодельницы вязали носки и варежки… Оказалось, что любая "мелочь" может оказаться тем самым необходимым знаком внимания и поддержки для жителей пансионатов.

Мы надеемся, что даже в такое непростое время как сегодня люди не забыли, каково это — объединяться ради помощи другим. Поэтому мы обращаемся ко всем: помогите нам подарить жителям четырех пансионатов маленькое рождественское чудо".

Жителям пансионатов можно подарить сладости (в том числе для диабетиков), кофе, чай, средства гигиены (шампуни, мыло, зубные пасты), свечи, носки, настольные игры, перчатки, пледы, корм для котов, тапочки, футболки, свитера и многое другое.

Можно сделать и материальное пожертвование на банковский счет организации — Jauniešu Organizācija Apelsīns LV34HABA0551044028966 (в цели платежа указать "Ziedojums").

Сбор подарков проходит в магазине Rimi на Эспланаде (ул. Циетокшня, 72А):

09.12.2022 — с 16:00 до 19:00

10.12.2022 — с 11:00 до 14:00

11.12.2022 — с 11:00 до 14:00

16.12.2022 — с 16:00 до 19:00

17.12.2022 — с 11:00 до 14:00

18.12.2022 — с 11:00 до 14:00

Всех желающих принять участие в акции организаторы просят звонить по телефону 26077712.