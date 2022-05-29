Стилист, врач и тренер: как смарт-часы помогают современной женщине

Пару лет назад производители смарт-часов концентрировались на расширении функциональности этих устройств, но сейчас ситуация изменилась — все больше внимания уделяется дизайну смарт-аксессуара, чтобы выделить индивидуальность его владелицы.

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Если изначально смарт-часы были достаточно массивными и имели спортивный вид, что определенно не подходило всем, то сейчас последние модели смарт-часов уже идут рука об руку с современными модными тенденциями и из браслетов для подсчета количества шагов превратились в современные, многофункциональные аксессуары для любой жизненной ситуации и любого образа.

Дизайн, вписывающийся в повседневный образ

Дизайн смарт-часов со времен первых версий этих устройств очень изменился. Следуя пожеланиям покупателей и тенденциям моды, разработчики технологий ищут способы, как сделать мощные устройства более привлекательными и удобными для повседневного ношения.

"Первые версии смарт-часов выглядели очень спортивно, поэтому не удовлетворяли желание прекрасного пола получить подходящий повседневный аксессуар. Сейчас, чтобы смарт-часы легче сочетались с любым комплектом одежды и образом, разработчики технологий предлагают версии разного дизайна и из разных материалов. Например, изначально массивные виды дизайна со спортивными деталями сейчас дополняются материалами высочайшего качества и более изысканными элементами. Востребованной тенденцией является создание смарт-часов, похожих на классические наручные часы — таким образом, исторические ценности сохраняются и обретают новое дыхание", — поясняет представитель одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникации Микус Тиллерс.