Пару лет назад производители смарт-часов концентрировались на расширении функциональности этих устройств, но сейчас ситуация изменилась — все больше внимания уделяется дизайну смарт-аксессуара, чтобы выделить индивидуальность его владелицы.
Если изначально смарт-часы были достаточно массивными и имели спортивный вид, что определенно не подходило всем, то сейчас последние модели смарт-часов уже идут рука об руку с современными модными тенденциями и из браслетов для подсчета количества шагов превратились в современные, многофункциональные аксессуары для любой жизненной ситуации и любого образа.
Дизайн, вписывающийся в повседневный образ
Дизайн смарт-часов со времен первых версий этих устройств очень изменился. Следуя пожеланиям покупателей и тенденциям моды, разработчики технологий ищут способы, как сделать мощные устройства более привлекательными и удобными для повседневного ношения.
"Первые версии смарт-часов выглядели очень спортивно, поэтому не удовлетворяли желание прекрасного пола получить подходящий повседневный аксессуар. Сейчас, чтобы смарт-часы легче сочетались с любым комплектом одежды и образом, разработчики технологий предлагают версии разного дизайна и из разных материалов. Например, изначально массивные виды дизайна со спортивными деталями сейчас дополняются материалами высочайшего качества и более изысканными элементами. Востребованной тенденцией является создание смарт-часов, похожих на классические наручные часы — таким образом, исторические ценности сохраняются и обретают новое дыхание", — поясняет представитель одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникации Микус Тиллерс.
Контроль показателей здоровья
Функция мониторинга здоровья будет полезна всем женщинам, особенно тем, которые усиленно следят за изменениями в своем самочувствии.
Производители технологий внедряют все больше новшеств, которые помогают точнее воспринимать различные изменения в показателях здоровья носительницы. Такие функции, как мониторинг ритма сердцебиения, измерение количества кислорода в крови и контроль качества сна, являются важными и могут сообщить о возможных причинах ухудшения самочувствия. В современном стремительном ритме жизни женщинам особенно полезно управление менструальным циклом — напоминание о начале нового цикла или овуляции.
Для сторонников активного образа жизни
Последние годы стали временем популяризации активного образа жизни, поэтому и для любительниц фитнеса смарт-часы станут полезным умным ассистентом, который поддерживает различные функции тренировок. В то же время смарт-часы должны обеспечивать и анализ привычных в быту движений, например, подсчет шагов, чтобы и в свободные от тренировок дни их владелица была осведомлена о показателях своей физической активности.
"Разные виды спорта тренируют разные группы мышц, поэтому адаптированные режимы тренировок могут предоставить более точный анализ результатов во время и после занятий спортом. По этой причине наряду с точным анализом данных последние модели смарт-часов предоставляют информацию о желательном времени восстановления организма, что помогает лучше оценить свои силы в конкретный день. Самое главное — точный анализ результатов помогает мотивировать себя, чтобы продолжать начатое и уделять время необходимой ежедневной физической активности", — говорит Микус Тиллерс.