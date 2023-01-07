Стойкий оловянный солдатик. Эти люди живут среди нас

В нашей группе поддержки встречаются удивительные люди. Удивительные, прежде всего, умением выстаивать, проходя через сложный диагноз, длинное лечение, рецидив. Я всегда восхищаюсь их силой воли и жаждой жизни. Сегодня расскажу историю об одной женщине, безмерно поразившей меня. Я ее называю как героя сказки Г. Х. Андерсона — стойкий оловянный солдатик.

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Альбина. Красивая, умная, спокойная. Она стойко лечится от рака яичников уже два с половиной года. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба — почти три года назад. И сразу была выставлена 4 стадия. Это невероятно тяжело принять и пережить.

Как это начиналось? На дворе был яркий звенящий май, последнее дыхание весны, стояли уже по-летнему жаркие дни. Внезапно началась сильная нетипичная резкая боль — разболелся живот. До этого организм работал адекватно, Альбина проходила регулярные проверки.

Другими симптомами были — ощущение набухшего живота и отечность рук и ног. Это случилось в жаркий день, отечность и припухлость можно было бы списать на жаркую погоду, но боль была слишком сильной.

Альбина не стала тянуть и заглушать боль таблетками, а сразу отправилась к семейному доктору, а от нее к гинекологу, к которому была самая быстрая запись. Гинеколог после осмотра, на следующий день, направила ее на ультрасонографию брюшной полости, и там впервые прозвучал диагноз рак яичников и сразу в серьезной четвертой стадии. Альбина была настолько шокирована диагнозом, что, по словам ее отца, она в один день поменялась в лице. До диагноза у нее было одно лицо, а после диагноза и по сегодняшний день — другое, необъяснимо изменившееся.

Ей очень повезло с врачами, в лечении ее сопровождали самые лучшие. Как в профессиональном смысле, так и в человеческом. Семейный доктор ее направил на прием к онкологу, где она провела целый час, потому что врач-онколог все ей подробно объяснил относительно ее диагноза — будущее лечение и перспективы. Он попросил не читать интернет, исполнять все назначенные рекомендации и обнадежил, что рак лечится.

Вот так Альбина начала лечиться. У хирурга-онколога и у химиотерапевта. Сначала она прошла 9 курсов химиотерапий, потом была операция, потом снова химиотерапия.

Тяжелый путь.

Потом целый год она восстанавливалась и была в ремиссии, а через год обнаружили грыжу на шве, который остался после операции. Снова была проведена полостная операция в брюшной полости, потом найдены новые метастазы, и она снова начала химиотерапию. Химия длится по сей день и очень нелегко ей дается. После каждой приходится долго восстанавливаться — побочные эффекты очень сильные. Болят ноги, слабость, тошнота, отсутствие аппетита. Недавно ей сделали переливание крови. Но каждый раз, как только состояние стабилизируется, и Альбина может встать с кровати — она встает, выходит сначала на прогулку, поднимается сама по лестнице на пятый этаж. Просит не помогать ей там, где она может справиться сама. Потом возвращается на работу. Ей это важно.

Поражает ее жизнерадостность — она почти всегда улыбается, присылает смешные фото кота — добрая круглая морда, темное пятнышко на розовом носу, белые носочки на полосатых лапах. Кот — ее верный друг во время постельного режима. Альбина замечает красоту и делает потрясающие фото природных пейзажей — когда ей позволяет состояние, она активно путешествует по близлежащим окрестностям со своей семьей.

Меня восхищает ее умение адекватно принимать трудные обстоятельства — "я должна лечиться, должна пройти и пережить этот тяжелый отрезок своей жизни". Она всегда наряжается, у нее самые яркие и жизнерадостные цвета нарядов. Мы между делом обсуждали модный грядущей весной ярко-зеленый цвет, а потом выяснилось, что она уже купила костюм именно этого цвета. Она как никто смакует и наслаждается всем приятным, что встречает на своем пути — вкусной едой, которую заботливо готовит ей муж, красивым нарядом, смешной мордочкой кота, солнечным днем, пейзажами, прогулками.

Я спросила Альбину секрет ее стойкости, возможно, кому-то в схожей ситуации это будет полезно. Что ей дает силы проживать сложные дни лечения?

Семья и подруги. Семья помогает в сложные минуты. Важно, очень важно, семья не делает из нее немощную в такие моменты. Когда состояние здоровья меняется, и ей хочется делать что-то самой или без излишней помощи, никто не ограничивает ее желания. Когда нужна помощь — семья рядом, когда Альбина справляется сама, помощники отступают. Верные подруги тоже рядом, они не потерялись, не испугались, не сделали вид, что не знают, как и чем поддерживать.

Вера. Когда становится очень тяжело эмоционально, Альбина ходит в церковь, разговаривает с батюшкой. Его мудрость помогает.

Прогулки. Как только есть возможность встать и выйти на прогулку, Альбина выходит гулять.

Кот. Милый пушистый хулиган, который вылеживает с ней трудные дни.

Переоценка жизненных ценностей и радостей.

Жить сегодняшним днем.

Активная пациентская позиция — к врачу приходит со списком вопросов, как по лечению, так и по стабилизации и нормализации состояния после химиотерапии.

Вода. Приучила себя пить достаточный объем простой воды.

Я спросила Альбину — о чем она мечтает. Ответ простой: "Жить, жить, жить".

Я от всей души желаю Альбине выздоровления и долгих лет жизни!

Я желаю другим, находящимся в схожей ситуации сейчас, найти силы принять, научиться справляться и жить настолько полноценно, насколько позволяют обстоятельства. Это самое ценное, что есть у каждого из нас — жизнь, состоящая из больших и маленьких событий, из мимолетных, но важных впечатлений. Ценим мы каждый день или он просто проходит, не оставив о себе ни эмоций, ни воспоминаний, — зависит только от нас самих.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу поддержки онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)