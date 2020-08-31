23 года без принцессы Дианы. 20 фактов о "королеве сердец", которые вы могли не знать

Ровно 23 года назад, 31 августа 1997 года, в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены произошла автокатастрофа, унесшая жизнь королевы людских сердец — Дианы Фрэнсис Спенсер, или, как ее называли в народе, принцессы Дианы.

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Она была четвертой из пяти детей в семье. У принцессы Дианы было две сестры — Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один ребенок семьи Спенсер, мальчик по имени Джон, родился в январе 1960-го и умер через несколько часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇬🇧🌹 (@diana.queen.of.hearts) 25 Фев 2020 в 2:11 PST

Ее родители развелись, когда ей было 7 лет. Родители Дианы, Фрэнсис Шанд Кидд и граф Джон Спенсер, расстались в 1969 году.

Бабушка Дианы служила при дворе. Рут Рош, леди Фермой, бабушка принцессы Дианы по материнской линии, была личной помощницей и компаньонкой королевы-матери. Они были очень дружны, и леди Фермой часто помогала ей в организации праздников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 15 Авг 2020 в 1:48 PDT

Диана выросла в Сандригемском поместье. Сандригем-хаус расположен в Норфолке и принадлежит королевской семье. На его территории есть Парк-хаус, где родилась мать принцессы Дианы, а потом и сама Диана. Детство принцессы прошло именно там.

Диана мечтала стать балериной. Диана долгое время занималась балетом и хотела стать профессиональной танцовщицей, однако для этого она была слишком высокой (рост Дианы — 178 см).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 30 Июн 2020 в 1:57 PDT

Она работала няней и учительницей. До встречи с принцем Чарльзом Диана была няней. Позже она стала учительницей в детском саду. В то время Диана получала около пяти долларов в час.

Она стала первой невестой члена королевской семьи, у которой была оплачиваемая работа. А Кейт Миддлтон — первой, у кого есть высшее образование.

Принц Чарльз сначала встречался с ее старшей сестрой. Именно благодаря своей сестре Саре Диана познакомилась с будущим мужем. "Это я представила их, стала их Купидоном", — позже говорила Сара Спенсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 19 Июн 2020 в 9:17 PDT

Принц Чарльз был дальним родственником Дианы. Чарльз и Диана приходились друг другу 16-юродными братом и сестрой.

Перед свадьбой Диана виделась с принцем Чарльзом всего 12 раз. А инициатором их свадьбы стал принц Филипп.

Ее свадебное платье побило все рекорды. Подвенечный наряд цвета слоновой кости, созданный дизайнерским дуэтом Дэвидом и Элизабет Эммануэль, вошел в историю. Для вышивки платья было использовано более 10 тысяч жемчужин, а шлейф был длиной почти 8 метров. К слову, это самый длинный шлейф среди всех свадебных платьев принцесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 24 Май 2020 в 2:11 PDT

Диана сознательно опустила часть своей свадебной клятвы. Вместо традиционного обещания "повиноваться" своему мужу Диана поклялась лишь "любить его, утешать, почитать и оберегать, в болезни и в здравии".

Она первой из королевской семьи родила в больнице. До нее представители монаршей семьи практиковали только домашние роды, поэтому принц Уильям стал первым будущим монархом, который появился на свет в госпитале.

Она практиковала нестандартные для королевской семьи методы воспитания. Принцесса Диана хотела, чтобы ее сыновья жили обычной жизнью. "Она позаботилась о том, чтобы Уильям и Гарри испытали на себе все: Диана водила их в кино, заставляла стоять в очередях, покупала еду в McDonald’s, каталась с ними на американских горках", — после рассказывал Патрик Джефсон, который работал с Дианой в течение шести лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 1 Авг 2020 в 11:16 PDT

У нее было много знаменитых друзей. Диана дружила с Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Тильдой Суинтон и Лайзой Минелли.

ABBA была ее любимой группой. Известно, что Диана была большой поклонницей шведской поп-группы ABBA. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям почтили память Дианы, поставив несколько песен ABBA на своей свадьбе в 2011 году.

У нее был роман с телохранителем. Барри Маннаки состоял в королевской группе безопасности, а в 1985 году стал личным телохранителем принцессы Дианы. Спустя год службы его отстранили из-за слишком близких отношений с Дианой. В 1987 году он разбился на мотоцикле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@diana.princess.wales) 17 Авг 2020 в 11:00 PDT

После развода у нее отняли титул. Расставшись с принцем Чарльзом, принцесса Диана лишилась титула "Ее Королевское Высочество". На этом настоял принц Чарльз, хотя королева Елизавета II не была против оставить Диане титул.

Она пригласила Синди Кроуфорд в Кенсингтонский дворец. Диана пригласила супермодель Синди Кроуфорд на чай, чтобы угодить принцу Гарри и принцу Уильяму, которые тогда были подростками. В 2017 году в годовщину смерти Дианы Синди Кроуфорд поделилась в инстаграме ретрофотографией с принцессой Уэльской. "Она спросила, не могу ли я, когда в следующий раз буду в Лондоне, прийти к ней на чай. Я нервничала и не знала, что надеть. Но когда я вошла в комнату, то мы сразу начали болтать, как будто она обычная девушка", — написала Кроуфорд.

Она похоронена на острове ее семьи. Диана похоронена в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Поместье принадлежит семье Спенсер более 500 лет. На маленьком острове также расположен храм на Овальном озере, где любой желающий может почтить память принцессы.