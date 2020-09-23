Приглушенный свет, полупустой зал и запрет на цветы — в таких условиях Латвийская национальная опера в начале сентября открыла сезон балетом "Лебединое озеро" с новыми костюмами и декорациями. Его премьера должна была состояться еще в апреле, но введенная в Латвии чрезвычайная ситуация кардинально изменила все планы. О том, как прошли эти месяцы тишины, как удавалось поддерживать физическую форму и что происходит за пределами сцены, порталу DELFI рассказала солистка балета Латвийской национальной оперы Иляна Пухова.

Иляна — столь редкое и необычное имя родители случайно где-то услышали, и оно им очень понравилось своей "нежностью и певучестью". Самой Иляне ее имя очень нравится. Не раздражают даже ошибки и путаница, которая постоянно возникает вокруг него. "Поначалу в латышской версии мое имя записывали как Iljana, но это другое имя. Правильно — Iļana. Правда, уже сейчас мне привычна любая интерпретация моего имени", — смеется балерина.

Ее родители никогда не были профессионально связаны с театром или искусством, но с детства они вместе посещали различные спектакли, постановки балета, а дома была целая коробка видеокассет с концертами, записанными во время их трансляции по телевизору.

Устраивать домашние концерты с четырех лет могла и сама Иляна, поскольку в этом возрасте она уже начала заниматься танцами. А отдать дочку в профессиональную балетную школу по совету тети родители решили только когда ей исполнилось девять лет. Поступить туда оказалось не так-то просто — Иляне это удалось только с третьего раза. "Поскольку обычный набор в профессиональную школу балета проходит для детей 10-11 лет, в первый раз я не прошла по возрасту. На следующий год был очень большой конкурс, и набралась достаточно сильная группа. А вот с третьей попытки все получилось!" — с гордостью вспоминает Иляна.

Первые комплексы и шаги на большой сцене

Но попасть в балетную школу — это только первый шаг, далее важно удержаться в ней. Ежегодно все учащиеся сдают экзамены, но во время учебы Иляны по их итогам ученики вполне могли быть отчислены. Работать нужно было много.

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