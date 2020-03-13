Борьба за мир, правду, права и экологию. Кто они — главные женщины последнего десятилетия?

Журнал Time составил список самых влиятельных женщин: в нем 100 героинь — с 1920 по 2019 год. В список пошли политики, активистки, актрисы, певицы, журналистки — женщины самых разных профессий, повлиявшие на ход событий и повестку своего времени. Forbes Woman публикует лучшую десятку за последние 10 лет

2010. Нэнси Пелоси

"Почти сто лет политики пытались и не смогли создать программу, обеспечивающую всеобщий доступ к медицинской помощи в Америке. С принятием Закона о доступном медицинском обслуживании в 2010 году это, наконец, произошло. И несмотря на то, что проект стал широко известен под названием Obamacare, он не появился бы без участия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси", — пишет Time. Издание отмечает, что когда некоторые советники Белого дома хотели бросить идею законопроекта, Пелоси уговорила тогдашнего президента Барака Обаму продолжать работу. Сама она не прекращала убеждать коллег проголосовать за закон, пока не набралось достаточно голосов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nancy Pelosi (@speakerpelosi) 17 Апр 2019 в 12:12 PDT

2011. Тавакуль Карман

Правозащитница и журналистка Тавакуль Карман — лауреат Нобелевской премии мира 2011 года за "ведущую роль в борьбе за права женщин и за демократию и мир в Йемене". Награду она получила совместно с Леймой Гбови и Элен Джонсон-Серлиф. Карман стала первым гражданином Йемена, первой арабской женщиной и второй мусульманкой, получившей Нобелевскую премию. Кроме того, получив награду в 32 года, она стала ее самым молодым на тот момент обладателем. На родине Карман называют "матерью революции".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scene Arabia (@scenearabia) 8 Мар 2020 в 7:19 PDT

2012. Pussy Riot

Одно из основных общественно-политических событий 2012 года в России — приговор участницам панк-молебна в храме Христа Спасителя, активисткам из группы Pussy Riot, — заняло важное место в информационном пространстве и за границей. "Публичный суд привел к тому, что в России стало очевидно определяющее эпоху столкновение между Путиным и новым поколением его подданных, которые восстали против его версии самодержавия и требовали демократических перемен. Этот момент еще не наступил, но призыв неповиновения Pussy Riot по-прежнему вдохновляет молодых женщин в России и далеко за ее пределами", — пишет Time.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от pussy riot (@wearepussyriot) 6 Мар 2020 в 4:52 PST

2013. Патрисс Кулорс, Алисия Гарза и Опал Томети

В июле 2013 года американское общество взбудоражил и расколол на два лагеря оправдательный приговор Джорджу Циммерману — патрульному, который застрелил темнокожего невооруженного подростка Трейвона Мартина. Активистка Алисия Гарза тогда написала в Facebook: "Темнокожие люди. Я люблю вас. Я люблю нас. Наша жизнь имеет значение". Подруга Гарзы Патрисса Кулорс добавила хэштег #BlackLivesMatter, который стал вирусным. Благодаря Гарзе, Куллорсу и третьей основательнице движения Опал Томети эти слова стали объединяющим призывом для тысяч людей во всем мире, протестующих против системного расизма.