Борщ, пахлава и кимчи: как страны ведут "кулинарные бои" за национальные блюда

В последние несколько десятилетий Южная Корея и Китай неоднократно оказывались в состоянии дипломатической напряженности. Но кто бы мог подумать, что на этот раз страны поссорятся из-за квашеной капусты. Однако именно так и вышло.

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Очередной конфликт между Сеулом и Пекином стал назревать после того, как в начале декабря Китай получил международный сертификат за пао цай — блюдо из китайской провинции Сычуань, сильно напоминающее известную на весь мир южнокорейскую острую маринованную капусту кимчи.

Китайская государственная газета The International Times писала, что Международная организация по стандартизации (ISO) признала пао цай международным стандартом индустрии по производству блюда кимчи.

Хотя ISO опровергла эту информацию, заявив, что сертификат был присужден только блюду пао цай, а не кимчи, это вызвало недовольство министерства сельского хозяйства Южной Кореи.

В соцсетях разгорелась словесная война между защитниками квашеных овощей с обеих сторон.

Впрочем, это далеко не первый случай того, как у стран разгорается аппетит на почве конфликтов вокруг национальных блюд.

Вот еще пять горячих споров о происхождении наиболее известных блюд и продуктов питания.

Родина картофеля



Родиной одного из самых популярных в мире продуктов питания, картофеля, считается Южная Америка. В результате испанского вторжения на территорию Южной Америки в 1530-х годах картофель попал в Европу.

Когда европейцы узнали о существовании картофельных клубней, в Южной Америке еще не было государственных границ. Поэтому соседние страны — Перу и Чили, между которыми и без того существовала внутренняя напряженность (перелившаяся в войну в XIX веке), одновременно провозгласили себя родиной картофеля.

Чилийцы подошли к вопросу творчески, подкрепив свои аргументы примерами из науки и искусства. Они сослались на поэму лауреата Нобелевской премии по литературе Пабло Неруды, посвятившего целую оду картофелю. Кроме того, в 2008 году министерство сельского хозяйства страны заявило, что 99% всего картофеля, производимого в мире, имеет генетическую связь со своим чилийским предком.

Разгневанные власти Перу, периодически напоминающие о том, что их продукты растительного происхождения спасли Европу от голода, в ответ продемонстрировали доклады собственных экспертов.

В них говорится, что родоначальником картофеля служит вид Solanum brevicaule, который был обнаружен у северных берегов озера Титикака, расположенного на территории Перу.

Сантьяго и Лима также спорят по поводу происхождения спиртного напитка писко, от которого берет свое название известный на весь мир алкогольный коктейль "Писко сауэр". Этот коктейль пользуется огромной популярностью в обеих странах.

"Хумусовая война"



Многие страны Ближнего Востока приписывают себе изобретение хумуса — известного на весь мир блюда из нутового пюре. Но Израиль и Ливан перевели спор на новый уровень.

Обе страны утверждают, что хумус — часть их исторического наследия. Например, израильские эксперты ссылаются на религиозные записи более чем двухтысячелетней давности, в которых содержатся упоминания этого популярного блюда.

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В 2008 году ливанские производители подали в суд на Израиль на почве хумуса, аргументировав это тем, что южный сосед незаконно присвоил ливанское национальное блюдо и зарабатывает на его продаже и рекламе.

Бейрут также направил петицию в Европейский союз, потребовав от властей ЕС признать хумус ливанским культурным наследием.

Обе инициативы провалились — власти ЕС заявили, что хумус — достояние всего Ближнего Востока, включая Израиль.

Новый виток "хумусовой войны" довел до Книги рекордов Гиннеса: на протяжении последних десяти лет Израиль и Ливан периодически ставили мировые рекорды приготовления блюд с хумусом максимально большого размера.

В 2010 году ливанцы приготовили блюдо с хумусом весом в 10 452 кг. Пока Израилю не удалось побить этот рекорд.

Джолоф



Джолоф — блюдо из риса, популярное среди жителей стран Западной Африки, включая Сенегал, Гану, Гамбию, Сьерра-Леоне, Либерию и Камерун.

Рецепт приготовления этого блюда варьируется от страны к стране — и конечно, каждая из них считает свой вариант самым лучшим (и самым вкусным).

В Западной Африке все, что касается этого блюда — крайне деликатный вопрос.

В 2017 году министр культуры и информации Нигерии Лаи Мухаммед попал под огонь критики после того, как по ошибке похвалил сенегальскую вариацию джолофа.

В интервью Си-эн-эн он неправильно расслышал вопрос о том, какая страна лучше всего готовит это блюдо, спровоцировав своим ответом ожесточенные споры.

Министру показалась, что его спросили об истоках джолофа, и он ответил — Сенегал (считается, что джолоф изобрели волофары — этническая народность Западной Африки, наиболее представленная среди населения Сенегала).

Слова министра культуры вызвали шквал негодования в соцсетях — вице-президенту Нигерии Йеми Осинбаджо даже пришлось заступиться за министра (безусловно, он не упустил возможности напомнить, что нигерийская версия джолофа — лучшая в мире).

Скандал вокруг пахлавы



Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент США Барак Обама непреднамеренно спровоцировал конфликт между Турцией и Грецией на почве еды.

Помимо многочисленных политических разногласий, Анкара и Афины ведут споры по поводу происхождения некоторых блюд, которые обе стороны считают своими. Среди них пахлава — десерт в виде слоеного пирога, пропитанного маслом и медом, с ореховой начинкой.

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В 2012 году Барак Обама организовал ужин в Белом доме, посвященный Дню независимости Греции. Блюда для гостей готовила греческий шеф-повар Мария Лои.

Позже Лои отметила, что президенту особенно понравилась пахлава. Это вызвало бурю негодования среди турецких СМИ, которые усмотрели в этом поддержку греческого происхождения блюда.

Президент Обама оказался в щекотливой дипломатической ситуации между двумя сторонами.

За несколько лет до этого турецкие производители осудили рекламные плакаты Европейского союза, на которых пахлава была представлена в качестве национального десерта греческой части Кипра.

Рис басмати



Между Пакистаном и Индией нет недостатка в спорах и конфликтах, но на этот раз источником раздора стал рис.

Речь идет о басмати — разновидности ароматного риса с тонкими длинными зернами.

В октябре прошлого года Индия, которая обеспечивает две трети всех поставок риса в Европейский союз, потребовала от ЕС присудить ей уникальное географическое наименование.

Это означает, что только индийский рис может носить название басмати на территории ЕС, как, например, шампанское или пармская ветчина.

Проблема заключается в том, что, по данным Еврокомиссии, оставшуюся треть риса басмати в ЕС поставляет Пакистан.

Разумеется, власти Пакистана были не в восторге от предложения Дели.

ЕС предстоит вынести решение по этому вопросу.

Долма: армянская или азербайджанская?



Нагорный Карабах — не единственный предмет конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ожесточенные споры также ведутся о происхождении долмы — блюда из виноградных листьев с начинкой из мясного фарша или риса.

Обе страны считают это блюдо национальным: азербайджанцы и армяне ведут ожесточенные споры в интернете за право считать это блюдо собственностью одного народа.

Ситуация накалилась после того, как в 2017 году именно азербайджанская долма была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Долму готовят в разных странах: от Турции до Грузии и Китая. Рецепты часто отличаются: например, греки кладут в долму все, что угодно, кроме мяса, добавляют лимон и оливковое масло.

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Если заменить виноградный лист на капустный, то получаются знакомые каждому русскому человеку голубцы, что, впрочем, не снижает градус дискуссии.

Чей борщ?



Традиционно борщ считается национальным блюдом украинской кухни. Однако это первое блюдо пользуется широкой популярностью среди многих славянских народов, включая белорусов, россиян, поляков и литовцев. В Японии борщ продают в тюбиках и считают его русским.

Споры о происхождении борща ведутся между Россией и Украиной, и без того погрязшими в политическом конфликте с 2014 года. Украинцы очень болезненно реагируют, когда борщ называют русским.

В мае 2019 года принадлежащий МИД России аккаунт Russia в "Твиттере" опубликовал пост о том, что борщ служит символом традиционной русской кухни. "Существует теория, что название борщ произошло от русского борщевика, из которого в Древней Руси варили суп".

Пост вызвал бурю недовольства среди украинских пользователей: некоторые из них сравнили присвоение Россией украинского борща с аннексией Крыма.

В декабре прошлого года в соцсетях снова разгорелся скандал вокруг этого кулинарного шедевра: поводом стал пост юмориста Андрея Бочарова, назвавшего борщ русским.

Пост собрал более 11 тысяч комментариев, где каждая сторона отстаивала свое право на первенство вокруг борща.

Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться внесения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.