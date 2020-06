"Быть добрым труднее, чем умным". Как родители воспитывали Безоса, Цукерберга, Маска и других миллиардеров

Самые богатые и успешные люди планеты когда-то тоже были детьми. Семья сильно повлияла на становление каждого из них. Каким советам своих пап и мам знаменитые миллиардеры следуют до сих пор, рассказывает Forbes Life.

Ричард Брэнсон





Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон — британский предприниматель и инвестор, соучредитель транснациональной корпорации Virgin Group.

Эпатажный миллиардер, известный своей страстью к экстремальным путешествиям, родился на юго-востоке Лондона, в семье адвоката и бортпроводницы.

С детства он был очень любопытным ребенком и большим любителем экспериментов. Его мать Ева Брэнсон оказала сильное влияние на характер мальчика, хотя ее методы воспитания не всегда были однозначными: например, однажды миссис Брэнсон в качестве наказания высадила четырехлетнего сына из машины, и ему пришлось пройти несколько километров пешком до дома. Этот факт изложен в биографии бизнесмена "Жизнь и стиль сэра Ричарда Брэнсона" (The Life and Style of Sir Richard Branson).



Впрочем, обиду на мать Ричард не затаил. В другой своей книге The Virgin Way он дал ей возможность высказаться на тему воспитания лидера. И Ева написала адресованное сыну письмо о том, что детям нужно разрешить ошибаться: "Мы с твоим отцом решились предоставить тебе возможность действовать самому, чтобы ты учился на своих ошибках: ты выращивал свои рождественские елки и птичек и занимался всеми этими безумными и чудесными затеями, с которыми ты и вырос. Почти все они, надо сказать, закончились в той или иной форме катастрофами, последствия которых нам с отцом приходилось разгребать. Но мы мужественно продолжали делать это снова и снова, надеясь, что когда-нибудь в будущем уроки, которые ты извлек из неудач, тебе пригодятся".





Сам Брэнсон в своей книге добавил: "Я благодарен своим родителям за то, что они не ограничивали мое любопытство, а поощряли его. И разрешали поступать так, как я сам считал нужным".