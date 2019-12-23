Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был здоров и счастлив. Однако в реальной жизни не всегда все происходит так, как нам хочется. Кристина Концевича знает об этом не понаслышке. Ее жизнь разделилась на "до" и "после" рождения сына Эдгара. Сейчас ему уже 13 лет, но он так и не научился ходить и не может сам о себе позаботиться. О том, что произошло и как удалось справиться с чувством вины и безысходности, Кристина рассказала в рамках благотворительного проекта DELFI "Помоги сильным!" ("Stiprini stipros") в спецвыпуске передачи ""Viņa" объясняет".

Эдгар появился на свет раньше срока. В тот момент Кристина и представить себе не могла, как будут развиваться события дальше. В передаче она поделилась воспоминаниями о том, что ей пришлось пережить после родов и позже. Кристина не скрывает, что рождение Эдгара кардинально изменило жизнь. Шесть лет она не могла справиться с депрессией. Чувство вины, непонимание, страх… Это только часть тех эмоций, которые переполняли ее в первые годы. Кристина уверена, что без поддержки супруга она с этой ситуацией не справилась бы.

Сейчас она заботится не только о своем сыне, но и о других детях с особыми потребностями, что позволяет ей диплом специального педагога. Получить такое образование Кристину подтолкнул именно личный опыт. Столкнувшись с непониманием и негативным отношением разных специалистов, она решила, что может изменить что-то, только если сама начнет действовать. В ходе беседы Кристина поделилась также своими размышлениями о том, что должно измениться, чтобы семьям, которые заботятся о людях с особыми потребностями, было проще жить.

"Шесть лет я надеялась на какую-то помощь извне, чего-то ждала", — вспоминает Кристина. — "Но неприятный опыт с логопедом и физиотерапевтом заставили понять, что нужно брать все в свои руки".

Однако, если меняется твое отношение, не всегда оно зеркально меняется в обществе. Кристина несколько раз сталкивалась с негативным отношением, когда выходила куда-то с Эдгаром, например, в общественном транспорте, некоторые, не стесняясь в выражениях, спрашивали, зачем она вообще сюда лезет со своим ребенком, лучше бы осталась дома сидеть. Это всегда очень неприятно и больно слышать, но, к счастью, в последние годы ситуация улучшилась.