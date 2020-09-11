Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

У миллиардеров достаточно денег, чтобы нанять личного шеф-повара и питаться натуральными продуктами, но это не означает, что все они так и делают. У некоторых известных предпринимателей довольно странные пищевые привычки.

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Эван Шпигель

Эван Шпигель признался изданию Business Insider, что во время своих путешествий он охотно заглядывает в рестораны сети быстрого питания Nando’s, которые специализируются на блюдах из курицы. Во время из одной его поездок в Лондон, он заказал простой куриный бургер с картошкой фри и охарактеризовал свой обед не иначе как "восхитительный".

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Публикация от Международный Финансовый Центр (@mfcrussia) 10 Сен 2017 в 9:01 PDT

Джек Дорси

Джек Дорси известен своими странными пищевыми привычками: в 2012 году он рассказал Forbes, что каждый день съедает на завтрак два яйца с соевым соусом. Позже он пробовал различные системы питания, среди которых интервальное голодание.

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Публикация от alga_news (@alga_news) 8 Апр 2020 в 7:32 PDT

Создатель Twitter признался американскому GQ, что по будням ест один раз в день: только в обед. В его рационе — рыба, курица или стейк с зеленью. А вот в выходные Джек и вовсе отказывается от пищи, ограничиваясь одной водой. "Когда я проделал это впервые, то на третий день у меня были галлюцинации", — рассказал Дорси. Но следующие два раза полностью изменили его отношение к еде и ее значению в нашей жизни, которую миллиардер считает сильно переоцененным.

Илон Маск

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Публикация от Elon Musk Now (@elonrmuskk) 15 Май 2019 в 12:07 PDT

Раньше Илон Маск был большим поклонником диетической "Колы": он мог выпить 8 банок за день. Позже эксцентричный миллиардер заметил, что постоянная стимуляция мозга с помощью кофеина, который содержится в напитке, приводит к ухудшению периферического зрения, поэтому Маск перешел на "Колу" с нулевым содержанием этого вещества. А вот от батончика "Марс" будущий покоритель Красной планеты отказаться не может: в этом он признался изданию Entrepreneur.

Майкл Блумберг

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Публикация от Elisa Ferrari (@elisaferrariphoto) 18 Янв 2020 в 10:21 PST

Бывший мэр Нью-Йорка буквально помешан на еде, особенно на вредной. Майкл Барбаро, колумнист The New York Times, отмечает, что Блумберг солит даже соленые крекеры. Он любит сэндвичи с арахисовым маслом и питает слабость к бургерам. В 2010 году сам миллиардер заявил, что его любимый овощ — это стейк. При этом 77-летний Блумберг внимательно следит за своим весом и старается, чтобы количество потребляемых им калорий в день не превышало 2000: не самая простая задача, если учитывать его гастрономические пристрастия.

Лукас Уолтон

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Публикация от George Lucas Walton (@george_walton_lucas) 22 Авг 2018 в 6:49 PDT

Лукас Уолтон, чье состояние Forbes оценивает в $18,1 млрд, получил наследство от погибшего в авиакатастрофе отца, который владел магазинами Walmart. Впрочем, 33-летнего миллиардера больше увлекает не ведение бизнеса, а экологические инициативы. Когда Лукасу было 3 года, он едва не умер от рака, и его мать придумала для него специальную диету: она кормила сына исключительно органическими продуктами. "Я давала Лукасу 6 стаканов сока в день — фруктового или морковного. Мы делали органическую пасту, домашнюю горчицу и майонез. Полностью исключили из рациона красное мясо. Через 5 месяцев болезнь отступила", — цитирует Кристи Уолтон портал Intelligencer. Лукас до сих пор верит в силу органических продуктов и чистоту питьевой воды. У него есть собственный фонд, работа которого направлена на защиту окружающей среды.

Мукеш Амбани

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Публикация от Mukesh Ambani (@mukesh.ambaniii) 5 Авг 2020 в 4:18 PDT

Самый богатый человек Индии по версии Forbes, — строгий вегетарианец. Кроме того, он ни разу в жизни не прикасался к алкогольным напиткам. Его любимое кафе — Mysore Café в Мумбае: Амбани посещал это заведение со студенческих лет. Он отдает предпочтение максимально простой еде: рису и традиционным лепешкам чапати. Миллиардер также известен как защитник окружающей среды и любитель животных: они с семьей часто посещают национальные парки по всему миру.

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