Анете Ахеро — молодой врач, которая находится еще только на пути к своей специальности. В Латвии она оказалась недостаточно хороша для университета им. Паула Страдиня — ее не взяли в резидентуру на приоритетную специальность. Зато в Швейцарии проблем не возникло: приняли и именно на ту специальность, на которую она хотела поступить.

Спецодежда за свой счет

В Швейцарии Анете живет немногим более двух лет. Учебу она закончила в 2015 году и изначально поступить в резидентуру собиралась в какой-нибудь другой стране, на что ее вдохновил год, проведенный в Германии в рамках программы ERASMUS. Однако личные обстоятельства изменились, и девушка осталась в Латвии.

За несколько недель до подачи документов в резидентуру Анете вместе с другими студентами узнала, что изменились критерии конкурса резидентуры. "Чтобы попасть туда, важными оказались не регулярная практика в больницах или опыт работы в отрасли, как было нам сказано на третьем курсе, а научная деятельность. Логично, что за пару недель я не смогла провести научное исследование и защитить его на какой-нибудь научной конференции. Это было просто невозможно. Мы, конечно, вели с руководством дискуссии о том, почему были сделаны такие изменения незадолго до конкурса в резидентуру. Но это не помогло, и в результате я не попала в резидентуру по внутренним болезням, хотя и работала уже с третьего курса — не хватило пунктов по научной деятельности, поскольку на ней не нужно было концентрироваться, как нам сказали на третьем курсе обучения".

На специальность, которую хотела освоить Анете, было выделено, насколько она помнит, всего 14 мест. В качестве альтернативы девушка решила идти учиться на семейного врача в резидентуру Латвийского университета. За два месяца там Анете поняла, что возможности образования и условия работы не сравнимы с полученным ею опытом в Германии. Некоторые циклы ротации (обучения) были слишком короткими, чтобы можно было углубиться настолько, насколько хотелось, не говоря уже об оплате: в то время Анете получала около 420 евро за полную ставку с неоплачиваемыми дежурствами.

Ей не нравились условия работы в целом — ни своего шкафчика для одежды, ни душа и т.п. Еще Анете отмечает, что в Латвии, по крайней мере в то время, врачи сами должны были покупать себе рабочую одежду и сами были обязаны ее стирать (у себя дома).

"Но это абсурд! В Швейцарии и в большей части развитых мировых стран любая больница выдает своему работнику спецодежду — каждое утро тебя ждет чистая стерильная рабочая одежда. Это норма. А в Латвии, если в рабочее время одежда была испачкана кровью или мокротой туберкулезного пациента, то ты должен нести такой халат домой и стирать его в той же самой стиральной машине, где стираешь одежду своих детей, к примеру. В Швейцарии ты не несешь опасные микроорганизмы к себе домой. Вроде бы это мелочь, но такие базовые вещи для меня очень важны.

Я поняла, что надо уходить. Но когда я подписывала договор о резидентуре, там был пункт о том, что если ты ее не заканчиваешь или не отрабатываешь два года в Латвии после ее окончания, то должен возместить университету определенную сумму — около 420 евро за каждый отработанный в резидентуре месяц (полной зарплатой на руки в так называемой "бюджетной резидентуре" были эти 420 евро).