Екатерина Беляева: "Я привыкла жить, как японец, который постоянно готов к землетрясению или цунами"

Художник. Писатель. Певица. Кто ты? Ответ на этот вопрос рижанка Екатерина Беляева (Jekaterina Bai) пока не нашла, допуская, что возможно искать его и не стоит, поскольку все эти творческие направления тесно переплетены в ее жизни: она открыла свою студию рисования, сочиняет роман, пишет картины и стихи, мечтая когда-нибудь записать альбом своих песен. Может быть именно это она загадает в свой день рождения 22 июня. Вот уже на протяжении 20 лет каждый год в этот день Екатерина устраивает концерт для своих друзей и знакомых. 2020-й не станет исключением. Вы тоже приглашены присоединиться к мероприятию в прямом эфире.

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Самый любимый — Кенгарагс

"Я — мультинациональная", — смеется Екатерина Беляева, описывая свою семью. Ее мама родилась в Литве, бабушка — в Оренбурге, а дедушка — в Грозном. "В букете много и других национальностей, просто я не все знаю".

Сама она коренная рижанка, которая к настоящему моменту успела пожить почти во всех районах столицы. "Мое детство прошло в Ильгюциемсе, в школу я ходила в центре, потом мы переехали в Агенскалнс, после чего я уже самостоятельно перебралась на Юглу, затем были Кенгарагс, Зиепниеккалнс, Пурвциемс, Плявниеки. Наверное, проще сказать, где я не жила — это Иманта и Вецмилгравис", — перечисляет Екатерина, добавляя, что больше всего полюбила Кенгарагс. К слову, именно здесь, в маленькой квартире, несколько лет назад родилась ее студия рисования.

"Я ребенок страны, которой больше нет и постоянного дефицита, я привыкла жить, как японец, который постоянно готов к землетрясению или цунами. Мир для меня никогда не был стабилен и понятен" — говорит о себе Екатерина.

Постоянные перемены и кризисы приучили ее гибко смотреть на вещи и быстро адаптироваться, поэтому в ее CV профессий и мест работы не менее, чем 3 листа. А вечная нехватка чего-то послужила мощнейшим стимулом для развития фантазии: вместе с братом и двоюродной сестрой в детстве они строили дома из коробок, табуреток и занавесок, придумывали целые сказочные миры с вымышленными персонажами, свои языки, ставили кукольные и аудиоспектакли, пели, танцевали.

Тогда уже маленькая Катя писала свои первые рассказы и иллюстрировала их.

Сейчас трудно себе представить, но когда-то она очень обрадовалась, когда ей подарили комплект из 12 фломастеров. "Я тогда и не знала, что бывают такие цвета! Хранила их долго, плевала, макала в воду и в одеколон, делала все возможное, чтобы продлить их жизнь".

Связь с космосом

"В школе я была длинной, худой, неуклюжей, этаким гадким утенком, при этом, достаточно активным. Пела в хоре, играла в КВН, участвовала в различных конкурсах и олимпиадах, выпускала журнал, рисовала стенгазеты и расписывала стены школьных кабинетов.

Когда спрашивали: "Кто?", я всегда, не задумываясь, отвечала: "Я!", желая быть похожей на свою маму и дедушку, дорогих мне людей с золотыми руками. В детском саду из-за моего вечного "моя мама все умеет", маме приходилось отдуваться и ночами то точить мешок карандашей, то шить всей группе передники.

Но больше всего в завоевании внимания окружающих пригодилась именно врожденная тяга к рисованию. Рисовать на заказ для одноклассников Шварценеггера, мрачных рыцарей или героев мультфильмов Disney было моим профессиональным прорывом. Тогда все эти мультики и кино только появились, видеомагнитофонов еще не было и нужно было успеть срисовать персонажей с экрана за то время, пока идет фильм, так наработался навык быстрого рисования", — вспоминает Екатерина.

Творческие порывы она сравнивает с подключением к космосу: "В такие моменты я ничего не боюсь, могу встать и петь хоть в трамвае. Это уже как будто не я, а некий радиопередатчик космической энергии. Все, что я знаю об этом — это то, что я не имею права блокировать этот канал — если идет, пусть идет". Спрогнозировать этот поток невозможно. Например, стихи, которые она пишет с 11 лет, она сравнивает с дождем: "Вот он пошел, и я собираю в передник слова, которые переплетаются в стихи".

Бесценные дневники

Foto: Privātais arhīvs

Екатерина уверена — ей повезло, что в рижской 13-й средней школе она попала в класс к Алле Михайловне Глазовской, которая учила быть добрыми, чуткими и всегда честными. "У нас был очень интересный класс. Именно в нем я нашла свою лучшую подругу. Мы с ней писали друг для друга книги. За школьные годы по три романа написали! Каждый день давали читать друг другу написанные главы, подстегивали продолжать. Честно признаться, я жила в своих книгах, их героями и событиями. Смотрела на жизнь через призму этих фантазий. До сих пор не умею отделять реальность от книжной реальности или от снов, все это для меня правда".

Однако уже тогда Екатерина начала в том числе документировать свою жизнь. "Если бы меня спросили, что я в первую очередь схватила бы из вещей в случае пожара, не задумываясь ответила бы: "Дневники!".

Увы, сочиненные в школьные годы романы из-за частых переездов не сохранились, зато дневники аккуратно сложены в коробки и перемещаются из дома в дом вслед за своей хозяйкой. Их запасы постоянно пополняются, поскольку Екатерина ведет их беспрерывно с 15 лет — со времен своей первой любви. "Записи я делаю ежедневно, в том числе записываю все сны. Роман, который я потихонечку пишу, будет сочинен на базе снов, потому что именно в снах рождаются новые идеи. Я всегда спала с карандашом и листиком под подушкой, в свое время исписала все стены, сейчас стараюсь делать аудиозаписи на телефоне, которые утром пытаюсь расшифровать".

Испытывать себя и этот мир

Помимо того, что Екатерина в школьные годы и пела, выступая на разных мероприятиях, и много рисовала, и писала книги, не менее интересными для нее были такие предметы как химия, биология и даже физика. "Выбор, что делать после школы, был для меня безумно тяжелым. Точно отпадали только спорт и математика, все остальное казалось очень привлекательным", — рассказывает Катя.

В результате обстоятельства сложились так, что она поступила в Латвийский университет на филологический факультет и параллельно начала работать в двух местах — в одной фирме выполняла обязанности секретаря, в другой занималась визуальной рекламой, что позволило уже тогда освоить соответствующие компьютерные программы. Несмотря на то, что все это пришлось совмещать с дневными лекциями, училась Екатерина хорошо, закончив университет с отличием. "Это были шикарные годы. Время, когда я могла заварить себе чашку чая и с упоением читать, сколько душе угодно, позже уже никогда не повторялось".

Это был прекрасный период еще и потому, что именно тогда сформировалась определенная "литературная тусовка" и состоялись самые важные знакомства в жизни, в том числе и с талантливым однокурсником Сергеем, который не только сам сочинял тексты и музыку, но и играл на гитаре. Музыкальное сотрудничество с ним продолжается и до сих пор.

Foto: Privātais ahīvs

"Это период, когда возникло из ниоткуда множество лиц, мировоззрений, мест, это был настоящий творческий фейерверк. Это был Миллениум. Мы с ребятами жили, как хиппи, ждали обещанного конца света, играли в ролевые игры, писали песни и пели их на улице, выпускали свой альманах, смотрели андерграундное кино и зачитывались постмодернизмом, что в итоге сформировало мою философию и мое восприятие мира. Это было время, когда было модно испытывать себя и этот мир, поэтому тогда хотелось совершать сумасшедшие поступки: залезать на высотки или ночевать прямо под открытым небом".

От творчества до любви

"Все мои мужчины, конечно же, тоже были творческие, ведь язык картин, музыки и стихов — это единственный язык, на котором говорит мое сердце. Оба моих ребенка продолжают творческие династии — художников, музыкантов, актеров, режиссеров, писателей, поэтов". Старший сын пишет музыку, стихи, рассказы, снимает клипы, записывает рэп, и младший не отстает, реализуя себя еще и на сцене.

"Дети — это большой творческий проект, созданный с любовью", — подчеркивает Екатерина, дом которой наполнен творчеством 24 часа в сутки.

Но при всем своем творческом начале Екатерина тот еще практик — ее главный девиз "Все для дела!". "Чтобы выжить в нашем мире, нужно было извлекать пользу из всего, из любого умения. Только теперь я понемногу учусь делать что-то просто так. Получается плохо. Все, чего я касаюсь, превращается в работу, в международный проект или в диссертацию."

Студии PerspektivArt 12 лет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Perspektivart studio (@perspektivart) 13 Май 2020 в 11:47 PDT

"Если хочешь что-то понять сам, начни это объяснять другим. Если хочешь больше рисовать, сам создай вокруг творческую среду," — считает Екатерина. Так 12 лет назад она решила открыть свою детскую художественную студию и реализовала тем самым свою мечту детства. "Я мечтала в детстве ходить в художественную школу, и вот я в нее хожу! — смеется она.

Решив выделить под студию одну комнату в своей квартире, Екатерина пошла развешивать объявления по району — тому самому любимому Кенгарагсу. "Помню, пришли первые ученики — их было человек 6, я на обоях развесила огромные листы бумаги, и мы рисовали прямо на стенах. Потом дошли до потолка и только позже появились мольберты".

В таких условиях студия PerspektivArt работала год. Когда начали формироваться новые группы, решила снять помещение в близлежащем детском садике, параллельно пришлось заново пойти учиться и получать педагогическое образование. Поступила, училась заочно и продолжала работать. "Теперь я дипломированный художник-педагог со степенью магистра".

В последние годы занятия студии проходят как в рижской 72-й средней школе, так и в творческом квартале Spīķeri. "Больше всего у нас ребят 6-7 лет, хотя возраст учеников очень разный. Кто-то уходит, даже в художественную школу, но потом порой возвращаются. "Мы рады всем, главное было бы желание рисовать, а возраст не имеет значения. Уверена, рисовать может каждый.

Думаю, я занимаюсь именно арт-терапией, чует мое сердце, что скоро я пойду за третьим высшим образованием, ведь слово "терапия" без диплома вряд ли можно употреблять. Но что я делаю, так это поддерживаю в людях желание творить, я действительно верю в каждого своего ученика.

Люди — и дети, и взрослые, — очень боятся творить, очень боятся критики, многих искалечил кто-то, случайно бросивший: "Ну что это такое, разве так рисуют?" или какой-то учитель, высмеявший рисунок перед классом. А кто-то сам себе очень злобный и требовательный критик и не может разрешить себе творить и наслаждаться. И эти раненые души приходят ко мне и со временем расцветают. Да потому что все талантливые!

Моя задача быть рядом и вовремя поддержать веру человека в самого себя. Остальное — чистая техника, и она приложится. Творчество — это волшебные ключи от счастья, никому, слышите! — никому не разрешайте отобрать их у вас!".

Магия Китая

Екатерина — человек ищущий и увлекающийся, что, несомненно, приводит к новым открытиям. Когда ее студии было три года, она сотрудничала с сообществом родителей ККМ и очень хотела придумать для молодых мамочек что-то интересное и терапевтическое одновременно. "Это было почти десять лет назад. Я нашла информацию о технике рисования тушью на рисовой бумаге и провела свои первые уроки китайской живописи. В то время мы использовали газетную бумагу, на которой рисовали беличьими кисточками".

Необходимые материалы было не достать, как, впрочем, и книг, поэтому Екатерина стала искать учителя, который помог бы больше узнать о китайской живописи. "Я влюбилась в нее сразу и навсегда. Это другой взгляд на вещи, другая философия.

Необходимые материалы было не достать, как, впрочем, и книг, поэтому Екатерина стала искать учителя, который помог бы больше узнать о китайской живописи. "Я влюбилась в нее сразу и навсегда. Это другой взгляд на вещи, другая философия.

Foto: Privātais arhīvs

Мне кажется, что моя миссия заключается в том, чтобы объединить европейское и китайское. Китайская живопись — это большой источник энергии. Когда на Западе все становится слишком плоским или однообразным, Восток дает такой новый ракурс и глубину, которые позволяют взглянуть на мир совершенно иначе. Да там даже нет нашего дуализма — добра и зла, например, и вот, все мучения души по Достоевскому, наконец, отваливаются".

Foto: Privātais arhīvs

К настоящему моменту Екатерина посетила Китай дважды. Первый раз целью поездки была стажировка и возможность получить диплом по китайской живописи. "Три недели мы усердно учились и еще одну неделю ездили на различные экскурсии. Чтобы оплатить проживание и учебу, мне пришлось продать машину. С тех пор никак не могу накопить на новую, но ни о чем не жалею, это того стоило, потому что ты оказываешься на другой планете — сначала ты как будто находишься в скафандре и боишься его снять, но когда этот страх отпускает, ты открываешь и вдыхаешь в себя эту культуру и не перестаешь ею восхищаться".

Китай подарил ей международный псевдоним — теперь она Jekaterina Bai. В переводе с китайского "Bai" означает "белый". "Так переводится и моя фамилия. Теперь это мой псевдоним, который иностранцам намного легче произносить".

Автор фото: Maija Dedoviča

Екатерина видела Китай разным. "Визуальный ряд этой страны меня поразил. Все, что я там видела, показалось мне таким близким и родным, что, думаю, я могла бы там жить. Мне кажется, мы, европейцы, более чопорные и избирательные, в Китае все намного проще. Кроме того, мы более закрытые и разрозненные, а китайцы, наоборот, живут как большая дружная семья".

Вторая поездка состоялась при поддержке посольства Китая в Латвии, когда наравне с директорами и завучами различных латвийских школ можно было ознакомиться с китайской системой образования.

Foto: Privātais arhīvs

Вот уже пять лет и сама Екатерина хочет выучить китайский язык, но пока не удается этому посвящать достаточно времени. "Двигаюсь медленно, с большими перерывами. Мне бы волшебную палочку, чтобы раз и начать все понимать! Хотя, знаете, если разговор на тему искусства, то я все понимаю. В Китае я случайно попала на закрытую встречу клуба вышивальщиц по шелку, все тонкости мастер показывала и объясняла на китайском, но, честное слово, мне все было понятно, прямо магия какая-то".

Творческая изоляция

Магия в жизни Екатерины происходит постоянно. Например, случайное знакомство в Китайском Культурном центре с модельером Ava Viginty волшебным образом привело Екатерину прямиком к ее юношеской мечте — стать моделью и амбассадором модного бренда. "У нас с Авой много идей, воплощение которых немного притормозил коронавирус. Но и на карантине мы не унывали. "Каждая женщина даже в условиях апокалипсиса должна оставаться Женщиной: красивой, женственной, элегантной", — считает Ава, и я с ней абсолютно согласна.

"Катерина — чуткая, хрупкая и очень творческая, ее образ ассоциируется у меня с волшебным цветком из сада Эдема. Решение пригласить ее на съемку коллекции одобрили все члены нашей творческой команды. Катя не только пишет цветы на холсте, бумаге и шелке, она очень органично вписалась в образы новой коллекции под названием "ФЕЯ ЦВЕТОВ", — дизайнер не скрывает восторга от работы с художницей.

Екатерина Бай для VIGINTY Couture

"Быть моделью для меня тоже творческий процесс, да к тому же и женский тренинг, которого мне так не хватало. Всем кажется, что учитель рисования или художник — это такая легкая профессия, махнул рукавом, а оттуда вылетели волшебные образы и поместились на картинах. В жизни это совсем не так. Это достаточно тяжелая работа, как психически (работа с учениками и их страхами, проблемами, организаторская деятельность, логистика уроков, написание и придумывание методик, ведение бухгалтерии и рекламной деятельности студии и прочее), так и физически. Мне приходится все время таскать тяжелое — сумки с красками, мелками и фломастерами для целых групп, двигать мольберты и столы, вечно быть уляпаной краской и тушью, а тут волшебный мир, в котором я могу побыть феей, хотя бы на пару часов.

"Однажды в 16 лет я попробовала себя в качестве модели на конкурсе. Я даже прошла первый тур, но остановилась. В те времена считалось, что быть моделью — это неправильно, нужно в первую очередь развивать интеллект. Как я рада, что теперь могу себе это, наконец, позволить попробовать" — смеется Екатерина.

Пробовать жизнь на вкус и цвет она очень любит. Будучи человеком творческим, не раз ставила над собой эксперименты, перекрашивая волосы в белый, розовый, фиолетовый, зеленый, бирюзовый, черный, коричневый, синий и другие цвета.

Карантин в какой-то степени Екатерина тоже восприняла как очередной эксперимент. "В глобальном плане нынешней весной ничего не поменялось. Шока не было. Я и так, можно сказать, живу в творческой изоляции и к тому же быстро адаптируюсь к разным ситуациям, потому что моя жизнь — это постоянные перемены. После объявления ЧП уже на следующий день мы запустили занятия в студии онлайн, хотя до этого я даже не представляла, что надо делать и с какого конца браться. Главное — никогда не останавливаться".

Екатерина и не останавливается. В свой день рождения она устроит традиционный концерт.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais ahīvs

"Стала перебирать свои старые песни — 90-х, 2000-х, 2010-х и поняла, что ни одно слово в них не потеряло своей актуальности. Вот же выпало "счастье" жить в эпоху перемен и сменяющих друг друга апокалипсисов", — смеется без пяти минут именинница, приглашая 22 июня в 18:00 присоединиться всех к прямому эфиру по этой ссылке.

Если бы Если б я только могла, Я б сто жизней за одну прожила,

Я бы в сотни дорог прошла, В них бы истинную нашла.

Если б я только могла, Я бы сотню гостей позвала,

В дом, где нет ни угла, Если б могла…

Если б я только могла, Я бы с сотни дверей зашла,

Всех, кто один — обняла, Я бы столько тепла отдала.

Если б я только могла, Я б растила бы рощи добра,

В мире, где столько зла… Если б могла…

(цитата из песни "Если бы")

