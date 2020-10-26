Экзотическое хобби: как Роман Конанчук стал чемпионом Германии по танцам на шесте

То, что вытворяет под потолком танцевальной студии Роман Конанчук, простому офисному смертному (пусть даже и с годовым членством в фитнес-клубе) и не снилось — цепляясь то руками, то ногами за шест, под музыку или без, он демонстрирует чудеса силы, гибкости, выносливости и ловкости одновременно, умудряясь при этом еще и шутить, в положении вниз головой. Корреспондент Deutsche Welle убедился в этом лично.

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Роман Конанчук, уроженец города Белая Церковь в Киевской области и мастер спорта по спортивной гимнастике — трехкратный чемпион Германии по танцам на шесте (английское название — Pole Dance), набирающему популярность виду спорта, любители которого пытаются добиться его включения в программу Олимпийских игр. "Это сложнее занятий физкультурой на улице или в фитнес-клубе, — говорит Роман Конанчук. — При этом далеко не все признают танцевальную акробатику на шесте в качестве вида спорта. Все-таки он все еще ассоциируется со стриптизом и ночными клубами".

На календаре — суббота, на часах — полдень, бывший заводской квартал в берлинском районе Кройцберг, переоборудованный в креативное лофт-пространство. Своего помещения у него сейчас нет. Тренировки и показательные выступления он проводит в студии у Ивон Хауг, бывшей чемпионки Германии по спортивной гимнастике, которая, как и Роман, после спортивной карьеры начала новую — в акробатике на шесте.

Пандемия коронавируса не обошла стороной и танцы на шесте — в ходе разминки Роман Конанчук долго и тщательно протирает тряпкой с дезинфекционным раствором шест, на котором будет демонстрировать свои трюки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman (@pole_stars_berlin) 17 Окт 2020 в 7:12 PDT

Его увлечение Pole Dance началось шесть лет назад, причем не по своей инициативе. Попробовать себя в танце на шесте предложила супруга, рассказывает Роман, и их первые выступления в 2014 году были парными. "Нам нравится — после бесконечных синяков — демонстрировать красивые фигуры на шесте", — пишут супруги Роман и Екатерина Конанчук на своем сайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jekaterina Konanchuk (@jekaterina_sportlerina) 10 Сен 2019 в 7:17 PDT

Но уже спустя год он начал сольные выступления — и быстро добился успехов благодаря, с одной стороны, спортивному прошлому (Роман — мастер спорта по спортивной гимнастике) и, с другой стороны, невысокой конкуренции (Pole Dance считается "женской" дисциплиной).

На вопрос, в чем отличия от спортивной гимнастики, спортсмен отвечает так: "В гимнастике шесть снарядов, а тут один, но специфический. Он требует особого подхода, другого хвата и готовности практически все время удерживать свой вес на руках".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman (@pole_stars_berlin) 5 Апр 2020 в 6:45 PDT

Этот вид спорта для Германии относительно молодой. Pole dance в русском эквиваленте называется "танец на шесте", однако сами танцоры старательно избегают слова "шест", употребляя вместо него понятие "пилон". По их словам, в этом и состоит отличие их спорта от одиозных вечерних баров: их спорт, никак не связанный с эротикой, называется "пилотная акробатика" или "танец на пилоне".

Роман Конанчук говорит, что танцоры и танцовщицы в России и Украине относятся к подготовке куда более профессионально и тренируются чаще и интенсивнее, чем в Германии, где этот вид спорта пока считается скорее экзотическим хобби, чем серьезной дисциплиной. К тому же здесь приняты другие отношения между тренером и его подопечными. "В Германии мягче подход, я не могу давить или требовать. По сравнению с моими тренировками по гимнастике — баловство", — улыбается Конанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman (@pole_stars_berlin) 8 Сен 2019 в 3:57 PDT

Его нисколько не смущает экзотический имидж танцев на шесте, истоки которых уходят не в стрип-клубы середины 20-го века, а в традиционную акробатику стран Азии, первые письменные упоминания о которой датируются чуть ли не XII веком. Да и в цирках акробатические трюки на шестах появились гораздо раньше, чем в ночных клубах танцующие вокруг шеста женщины начали раздеваться перед мужчинами.

Этот спорт пока не признан олимпийской дисциплиной, о чем Роман, конечно, сожалеет.