Независимо от того, какая за окном погода, рижанка Екатерина Лежанина встает ранним утром по будильнику и отправляется на пробежку, чтобы к 8:00 быть уже на рабочем месте. Она преподает латышский язык, а также является заместителем директора Рижской 86-й средней школы. В беседе с DELFI Екатерина рассказала, как из девочки, которая ненавидела уроки спорта, в последние пять лет она превратилась в настоящего фаната бега, пробежав свой первый марафон в 2018 году, когда Латвия отмечала столетний юбилей. Эта история — один из лучших примеров того, что никогда не поздно что-либо начинать и добиться, казалось бы, нереальных целей.

Екатерина признается, что с самого детства отношения со спортом у нее не заладились — в школе это был самый нелюбимый урок. Однако вплоть до 8-го класса, пока по медицинским показаниям врач не выписал официальное освобождение, приходилось его посещать. "Когда спустя много лет мой одноклассник в соцсетях увидел пост о том, что я пробежала свой первый полумарафон, написал, что для него освобождение от уроков спорта до полумарафона — это как расстояние от Земли до Луны", — смеется Екатерина.

Если бы ей кто-то в школьные годы сказал о том, что она будет регулярно заниматься спортом, точно не поверила бы. Впрочем, и пять лет назад еще не поверила бы. В какой-то момент, как и многие из нас, Екатерина задумалась о том, что стоило бы больше двигаться, поскольку, если раньше, например, можно было три дня подряд не есть после шести вечера и в результате избавиться от лишних двух килограммов, то после 35 лет данная формула столь успешно уже не работала. Кроме того, хотелось ощущения, что тело в тонусе, а не расплывается как кисель с каждым годом.

Согласитесь, кого не посещали подобные мысли? Вот только не все от размышлений переходят к делу. У Екатерины тоже получилось не сразу.

"Даже не начинайте!"

Многих такой ход мысли приводит к намерению купить абонемент в спортзал. Но Екатерина этот вариант не рассматривала, поскольку еще в 20 лет, впервые придя в него, поняла, что это просто не ее формат занятий.

Зато увидев в какой-то момент в интернете челлендж, в ходе которого предлагалось определенное время простоять в планке, решила попробовать, ведь для этого даже из дома выходить не требовалось. В итоге, когда челлендж закончился, Екатерина все равно продолжала регулярно выполнять это упражнение.

Однако этого было недостаточно, хотелось привнести в жизнь именно больше движения. "Мне хотелось найти что-то очень доступное, когда не надо никуда ехать и ты ни от кого не зависишь, в том числе от времени работы спортзала. Поняла, что больше всего под эту формулу подходит бег — ты вышел из дома, пробежался и вернулся. Помню, на календаре март, я сижу в кресле у парикмахера, я говорю о том, что надо бы начать бегать, что для этого ничего особо не требуется, всего лишь купить кроссовки. Впервые на пробежку я вышла только в конце июля, то есть с марта по июль морально созревала и готовилась: искала обувь, купила маечку, штанишки. А потом на встрече с бывшими коллегами сказала, что мне осталось купить лишь носки, на что бывший директор школы, в которой я когда-то работала, будучи сам учителем спорта и велоспортсменом, мне отвечает: "Даже не начинайте! Так затянет, что потом не бросите".