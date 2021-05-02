Это того стоило! Лучшие покупки художницы Орнеллы Рудевич

Сережки, духи, товары для дома и много, много материалов для работы — кисти, краски и холсты: художница Орнелла Рудевич рассказывает о своих лучших покупках и вложениях.

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Независимо от того, на что именно мы тратим деньги, это в любом случае инвестиция, которая может помочь кому-то открыть для себя какие-то простые радости и даже изменить жизнь. Размер суммы не играет значения, поскольку порой можно за пять-десять евро приобрести что-то очень ценное, а за несколько сотен то, чем вы воспользуетесь всего раз. У каждого из нас есть покупки из категории "это того стоило!".

Как я отношусь к деньгам. Для меня, как для творческого человека, очень важно найти баланс между духовностью и денежной энергией. Поскольку внутренний мир художника основывается на духовном становлении, внутреннем спокойствии и гармонии, необходимо найти для себя правильную стратегию обращения с деньгами. Самое главное определить свои границы. Деньги могут оказывать очень сильное влияние на нашу жизнь и мысли, фиксировать наше состояние.

Деньгам свойственно приносить радостные эмоции, поэтому всегда стараюсь быть щедрой и расстаюсь с ними легко и с удовольствием. Считаю, что деньги нельзя удерживать, им нужно циркулировать. Я бы рекомендовала стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги любимым делом и тогда результаты не заставят себя ждать. Когда человек не любит свою работу и проживает дни в страданиях, то и значительная часть средств будет уходить на восстановление сил и энергии. Я всегда старалась найти свое призвание и заниматься делом, которое вызывает у меня страсть — тогда я счастлива, дарю своим близким вдохновение, энергию и мотивацию.

Как я делаю покупки. Сейчас, в это сложное время пандемии, когда человек соприкасается с различными ограничениями, работая удаленно и проводя основное время дома, ничего другого, как совершать онлайн покупки, и не остается.

Не могу сказать что я в восторге от такого положения — мне больше нравится иметь возможность прийти в магазин, насладиться атмосферой и неспеша выбрать все, что мне необходимо. Но все же я, как любая молодая девушка, люблю совершать покупки и окружать себя красивыми вещами, поэтому уже приноровилась совершать покупки онлайн. При этом, конечно, важно хорошо знать свой вкус и предпочтения, чтобы в многообразии предложения выбрать то, что подойдет именно тебе. Я научилась себя "слушать" и всегда попадаю в цель.⠀

Как я отношусь к накоплениям. Считаю, что деньги это хороший инструмент, а накопления — "чемоданчик с инструментами", воспользоваться которым можно в любое время, когда это необходимо. Накопления — это в первую очередь умение грамотно управлять средствами, способность к финансовой дисциплине и организованности, умение брать ответственность за свое будущее. Я верю в энергию денег и в то, что я сама способна управлять потоком своих доходов. Даже в то время, когда у меня нет стабильного дохода, я стараюсь откладывать хотя бы небольшую сумму денег для создания накоплений. Однако сейчас для меня более важно инвестировать в покупку рабочего материала, чтобы предоставлять своим клиентам работы высокого качества.

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Мелочь, а приятно. Из приятных мелочей мне больше всего нравится покупать красивую бижутерию. Я люблю вдохновляться красивыми образами известных модных дизайнеров, дизайнеров аксессуаров и знаменитостей, поэтому в моем списке спонтанных покупок всегда найдется место для браслетов, колец и новых сережек.

Из последних "приятных мелочей" — сережки, в которые я влюбилась и немедленно купила онлайн в H&M всего за 15 EUR, но получила массу удовольствия и комплиментов от друзей и родных. Мелочь, но как приятно и насколько здорово поднимает девушке настроение!

Еще я очень люблю покупать ароматизаторы для дома с нотами древесины, сандала или ванили. Такие покупки обычно делала очень спонтанно — забегала в магазин, вдохновлялась, вдыхала ароматный букет и выходила довольная с покупкой нового ароматизатора для дома.

Покупка года. Я большой поклонник парфюмерии и считаю, что аромат создает настроение, раскрывает характер и помогает задать тон общения с человеком. Парфюм должен создавать читаемый и осязаемый образ человека. Я, как художница, тоже стремлюсь оставлять в приятный шлейф воспоминаний и некое послевкусие, ведь ничто так не врезается в память, как аромат. Поскольку парфюмерия — моя страсть, я довольно хорошо в себе развила умение выбирать парфюм по его составу, компонентам и нотам, с гордостью могу сказать, что в своей интуиции и подборе не ошибалась. Меня всегда влечет к тяжелым ориентальным запахам, сильным и стойким шлейфовым ароматам. Во время пандемии я не устояла и побаловала себя очень интересными ароматами нишевой парфюмерии онлайн.

ZIELINSKI & ROZEN PERFUMERIE, 85 EUR

Однако покупкой года считаю превосходную дизайнерскую сумку OFF-WHITE, ведь ничто не может так поднять девушке настроение и вдохновить, как новая желанная сумочка! Конечно, в пандемию такая покупка была обдуманной, очень долгожданной, но, на мой взгляд, совершенно необходимой.

Сумка OFF-WHITE, 665 EUR

Лучшая инвестиция. Для себя считаю лучшей инвестицией — инвестицию в свое искусство творчество и, конечно же, в саму себя. Я люблю инвестировать средства в качественные рабочие материалы (кисти, краски и холсты), ведь я перфекционист и хочу добиться наилучшего возможного результата и качества. Мне важно, чтобы работы были не только визуально красивыми, но и долговечными. Для меня, особенно в нынешних условиях, лучшей инвестицией стала инвестиция в рабочие материалы, так как во время пандемии я большую часть времени провожу у себя в мастерской и пишу картины.

В работе художника качество материалов играет действительно важную роль. Хотя, несомненно, каждый художник работает в своей технике и имеет свои предпочтения. Цены на кисти зависят от их размера и ворса, а на профессиональные краски — от их состава, объема и производителя. Легко можно подобрать материалы в разных ценовых категориях от 5 EUR и до 100 EUR и выше в зависимости от потребностей художника и бюджета.

Невозможно не упомянуть о холстах. Для профессионального художника важно, чтобы полотно было высокого качества, ведь тогда и краски равномерно ложатся и пигмент не теряется со временем. Цена холстов зависит от размера и, соответственно, от качества. Минимальная цена профессионального холста будет от 40-80 EUR, однако холсты для более крупных работ (150х200см) могут доходить до 250 EUR.

Я всегда стараюсь покупать материалы впрок, чтобы быть уверенной, что я ни в чем не нуждаюсь и могу спокойно работать, ловить вдохновение и реализовывать свои идеи. Благодаря этому, мои работы представляют собой разнообразие форм и буйство красок. На полгода работы мне хватает 7-8 новых хостов различных размеров, начиная от 60х80см заканчивая 150х200см. Такой масштабный "творческий шоппинг" провожу примерно раз в полгода и трачу на материалы (кисти, краски и холсты) порядка 700-900 EUR.