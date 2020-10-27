"Фальшивая Меланья". В соцсетях активно обсуждают, есть ли у первой леди США двойник

Пользователи Twitter вновь обсуждают теорию о том, что у первой леди США Меланьи Трамп есть двойник. С 2017 года в соцсети регулярно набирает популярность идея, будто американского президента время от времени сопровождают женщины, притворяющиеся его женой: на этот раз "фальшивую Меланью" обнаружили перед поездкой на финальные дебаты в штат Теннесси. Администрация Дональда Трампа эти слухи регулярно опровергает.

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В соцсетях вновь распространяются слухи о том, что вместо первой леди США Меланьи Трамп президента сопровождает ее двойник.

Спекуляции на эту тему появились в соцсети, когда свет увидела фотография от 22 октября, на которой Дональд и Меланья Трамп отправляются на дебаты в штат Теннесси из Белого дома: в широко улыбающейся женщине в больших темных очках и черном платье Christian Dior, в котором супруга президента была на мероприятии, пользователи соцсетей не признали первую леди. В результате в Twitter начал вновь набирать популярность хэштег #FakeMelania (#ФальшиваяМеланья), под которым обитатели соцсети начали делиться своими наблюдениями.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020

"Единственное в этой администрации, чего мне будет не хватать, — это то, как они меняют новых Меланий, притворяясь, будто мы ничего не заметим, как четырехлетки с рыбками", — написал один из пользователей Twitter.

"Я никогда не верила в конспирологию вокруг фальшивой Меланьи, но теперь на 100% можно сказать, что это не она, потому что она с восторгом смотрит издалека на рождественскую елку. Думала выспаться сегодня, но теперь я переполошилась из-за фальшивой Меланьи", — пожаловалась в соцсети подписчица.

Обитатели Twitter начали публиковать коллажи, на которых можно сравнить два лица и даже попытались сличить зубы женщины, улыбающейся на фотографии, и жены президента США, придя к выводу, что у "новой Меланьи" они имеют более округлую форму, чем у привычной.

Теории о том, что вместо Меланьи Трамп с президентом США иногда путешествуют ее двойники, уже несколько лет — впервые такие предположения начали высказываться в 2017 году после того, как Дональд Трамп посетил пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико. Тогда такой вывод был сделан на том основании, что в какой-то момент президент отдельно сказал: "Моя жена Меланья, которая оказалась прямо здесь". Конспирологи решили, что это было отмечено именно потому, что на самом деле первая леди США находилась в другом месте, а кроме того, они сравнили нос "той" Меланьи с настоящим и решили, что он отличается.

В Twitter в том же 2017-м с подобным предположением выступил американский предприниматель Джо Варгас. Он опубликовал ролик, ставший впоследствии вирусным: на нем Дональд Трамп разговаривает с телерепортерами, а рядом с ним находится Меланья Трамп, на которой надеты солнцезащитные очки — сейчас эта публикация недоступна. "Это не Меланья, — написал Джо Варгас. — С ума сойти — они думают, что можно зайти так далеко и заставить нас думать, будто в телевизоре она. Интересно, что еще — такая же ложь".

Уже тогда Белый дом решительно опроверг эти слухи. "И снова мы обнаруживаем, что нам скармливают смехотворное подобие истории, в то время как мы могли бы говорить о работе, которую первая леди делает ради детей, включая борьбу с опиоидным кризисом, который охватил нашу нацию", — заявила CNN директор по коммуникациям Меланьи Трамп Стефани Гришэм. Однако спекуляции на эту тему продолжились.

В августе 2018-го в соцсетях снова решили, что рядом с Дональдом Трампом, теперь уже во время визита в штат Огайо, был двойник его жены — на этот раз основанием послужила ее прическа, уложенная на "неправильный" пробор.

I see unconvincing Melania stunt-double is back. pic.twitter.com/kbIcqv9OuE — Huw (@ed_son) March 8, 2019

В 2019-м пользователи соцсетей вновь обнаружили "двойника" Меланьи Трамп — когда в марте президентская чета направилась в Аламабу, чтобы почтить память жертв торнадо. "Простите, но нет никакой вероятности, что это Меланья, — написала одна из пользовательниц Twitter о спутнице Трампа, поднимавшейся с ним по трапу самолета. — Эта женщина ходит и помахивает рукой без фирменной зажатости Меланьи". Многие комментаторы выражали уверенность в том, что роль первой леди США в этой поездке выполняла сотрудница охраны первой пары США.

Тогда Дональд Трамп обрушился с критикой на СМИ, распространяющие эти слухи — он обвинил их в том, что фотографии его и его супруги были отредактированы, в результате чего Меланья Трамп оказалась непохожа на саму себя. "Фейковые новости отфотошопили фотографии Меланьи, а потом запустили конспирологические теории о том, что рядом со мной не она в Алабаме и других местах, — написал президент США. — Они становятся все более безумными".