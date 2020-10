"Фальшивая Меланья". В соцсетях активно обсуждают, есть ли у первой леди США двойник

Пользователи Twitter вновь обсуждают теорию о том, что у первой леди США Меланьи Трамп есть двойник. С 2017 года в соцсети регулярно набирает популярность идея, будто американского президента время от времени сопровождают женщины, притворяющиеся его женой: на этот раз "фальшивую Меланью" обнаружили перед поездкой на финальные дебаты в штат Теннесси. Администрация Дональда Трампа эти слухи регулярно опровергает.

В соцсетях вновь распространяются слухи о том, что вместо первой леди США Меланьи Трамп президента сопровождает ее двойник.

Спекуляции на эту тему появились в соцсети, когда свет увидела фотография от 22 октября, на которой Дональд и Меланья Трамп отправляются на дебаты в штат Теннесси из Белого дома: в широко улыбающейся женщине в больших темных очках и черном платье Christian Dior, в котором супруга президента была на мероприятии, пользователи соцсетей не признали первую леди. В результате в Twitter начал вновь набирать популярность хэштег #FakeMelania (#ФальшиваяМеланья), под которым обитатели соцсети начали делиться своими наблюдениями.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H