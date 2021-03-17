Фемтех против стыда: пять сервисов для женского здоровья, работающих в развивающихся странах

Сервис для конфиденциальной покупки контрацептивов, проект по распространению бесплатных прокладок, бесконтактный способ диагностики рака груди — Forbes Woman рассказывает о проектах, которые помогают женщинам следить за здоровьем вопреки предрассудкам и табу.

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До сих пор существует множество стран, где даже разговоры о женском здоровье — табу. Из-за этого женщины не получают своевременную медицинскую помощь — они либо стесняются обращаться к врачам, либо не могут себе это позволить, либо вообще не знают, в каких случаях это необходимо. Например, по данным 2008 года, на развивающиеся страны приходится 99% случаев материнской смертности (50% на Африку к югу от Сахары, еще 35% — на Юго-Восточную Азию), которые могли бы быть предотвращены силами современной медицины, а также за счет грамотного планирования семьи. Те же регионы являются рекордсменами по распространению рака шейки матки, смертность от которого можно снизить, в частности, за счет скрининга и PAP-тестов (вид цитологического исследования). Наконец, к югу от Сахары живут 76% женщин-носительниц ВИЧ, распространению которого способствует отсутствие сексуального просвещения.

Решать эти проблемы помогают фемтех-стартапы. Устройства и приложения, связанные с менструальным циклом, фертильностью, беременностью и грудным вскармливанием, помогают женщинам следить за здоровьем, подсказывают, когда следуют обратиться к врачу, отвечают на "стыдные" вопросы и развенчивают мифы.

Цель фемтех-стартапов — повышать осведомленность женщин в интимных вопросах, однако они не только помогают, но и зарабатывают. По оценкам Pitchbook, в 2019 году объем мирового рынок фемтеха составил $820,6 млн, а к концу 2030-го может достичь $3 млрд. При этом всего лишь 4% всех медицинских исследований и разработок нацелены именно на женское здоровье.

В этой подборке — пять проектов в сфере женского здравоохранения, созданных женщинами.

Maya, Бангладеш



Виртуальный помощник по вопросам здоровья



Виртуальный помощник отвечает на вопросы о здоровье и подсказывает, когда нужно обратиться к экспертам. Айви Хук Рассел, в прошлом финансистка, запустила Maya десять лет назад — сначала как блог о медицине. В то время она только родила первого ребенка, а ее матери диагностировали рак груди. Тогда Хук Рассел столкнулась со множеством проблем, характерных для сферы здравоохранения Бангладеш — например, нехваткой специалистов, транспортной недоступностью больниц, дороговизной медицинских услуг.

Получив грант от местной неправительственной организации BRAC, она приступила к разработке приложения на базе технологии NLP (natural language processing — "обработка естественного языка"). Это заняло около двух лет, но было необходимо, чтобы приложение научилось "понимать" вопросы на разных диалектах бенгальского языка, распространенных в Бангладеш. Сейчас Maya может отвечать на вопросы о здоровье по 50 темам с точностью около 95%. Благодаря приложению получить консультацию могут женщины, не имеющие возможности или стесняющиеся обратиться к врачу.

Стартап принял участие в программе акселератора Google Launchpad, а чтобы расшириться, собрал $2,2 млн посевного финансирования (крупнейшее привлечение для бангладешской технологической компании в области здравоохранения). Он работает не только в Бангладеш, но и на Шри-Ланке и готовится запуститься в Индии, Пакистане и странах Ближнего Востока.

В Maya есть платные премиум-услуги — например, видеоконсультации и доставка рецептов. Спрос на приложение резко вырос во время пандемии, и теперь оно обрабатывает один запрос каждые 10 секунд. Приложением уже воспользовались 10 млн уникальных пользователей.

Kozo Girls, Замбия



Проект по созданию доступных многоразовых прокладок

В Замбии многие девушки не могут позволить себе прокладки, поэтому пользуются ветошью, поролоном, туалетной бумагой, ватой или даже газетами, — а в результате пропускают школу и не могут получить нормальное образование. В 2017 году международная НКО Pact (в ее совете директоров большинство — женщины) решила обучать молодых женщин изготовлению многоразовых прокладок из хлопка и шерсти. Инициатива не только решила проблему доступа к средствам гигиены, но и обеспечила стабильный доход молодым швеям.

Первые $10 000 в проект вложила сама Pact. А весной 2018-го Kozo Girls попали в CARE's Scale X Design Accelerator (акселератор с фокусом на общественные организации. — Forbes Woman). Во время пандемии участницы проекта стали делать многоразовые маски, которые продавали компаниям, а местным жительницам выдавали бесплатно.

Niramai Thermalytix, Индия



Устройство для диагностики рака молочной железы

В Индии большинство случаев рака груди выявляют на поздней стадии, при этом 90% излечимы при раннем обнаружении. Своевременно начатое лечение эффективнее, дешевле и оказывает меньшее влияние на качество жизни пациенток.

Thermalytix — технология диагностики рака груди, сочетающая технологии термографии и искусственного интеллекта. Гита Манджунат, генеральный и технический директор компании Niramai, придумала это решение в 2016 году после того, как две ее родственницы умерли в молодом возрасте из-за слишком поздно диагностированной болезни. На тот момент у Гиты уже был более чем 25-летний опыт работы в IT и докторская степень в области компьютерных наук в Индийском институте науки.

Одна из проблем, которые решает Thermalytix, — стеснение, могущее возникнуть при обследовании. Женщинам не надо раздеваться и позволять трогать свое тело: во время диагностики никто не видит пациентку. Она входит в специальную будку, проводит там около 15 минут, а когда выходит, отчет о результатах уже готов. По словам Гиты Манджунат, технологию можно использовать для диагностики других заболеваний — например, инфекционной болезни онхоцеркоза.

Каждый такой тест стоит 1500 рупий. Для сравнения: стоимость УЗИ — 3500 рупий, а маммография доступна не в каждом городе, потому что не все клиники могут позволить себе аппарат для нее. Niramai также работает с компаниями, проводя тесты в офисах. В долгосрочной перспективе Niramai планирует выйти на глобальный уровень.

Компания также проводит множество бесплатных программ для повышения осведомленности женщин о раннем выявлении рака груди и о важности частых проверок. В 2019 году Niramai получила $6 млн от японской венчурной компании Dream Incubator и Beenext.

Kasha Global, Руанда и Кения



Платформа для конфиденциальной покупки товаров для здоровья

В 2016 году бывшие сотрудницы Microsoft Джоанна Бичсел и Аманда Арч поняли, что жизненно важные инновации, которые они видят вокруг, не достигают развивающихся стран, и переехали в Руанду, где создали платформу электронной коммерции Kasha Global. Стартап продает гигиенические средства, контрацептивы, фармацевтические препараты и конфиденциально доставляет их клиенткам. Товары можно заказывать через сайт, а в отсутствие интернета — по стационарному телефону.

Цель проекта — расширить доступ к противозачаточным средствам и другим медицинским товарам, чтобы снизить уровень материнской и детской смертности. Кроме того, Kasha Global обеспечивают женщин работой, нанимая их в качестве курьеров.

С 2016 года Kasha поставила более 1 млн единиц продукции более чем 130 000 клиентам. Недавно Международная финансовая корпорация развития США (United States International Development Finance Corporation, DFC — учреждение федерального правительства США, финансирующее проекты в развивающихся странах, создано в 2018 году) вложила в акционерный капитал Kasha Global $1 млн.

Grace Health, Африка



Сервис цифрового здравоохранения

В 2017 году шведки Тереза ​​Маннхеймер и Эстель Вестлинг запустили Grace Health — трекер фертильности и сервис цифрового здоровья с круглосуточным доступом к чат-боту на базе искусственного интеллекта. Он позволяет отслеживать менструальный цикл, планировать беременность и консультироваться по вопросам здоровья.

Во многих африканских сообществах эти темы табуированы. Приложение помогает женщинам получать помощь, несмотря на стигматизацию, дискриминацию и высокую стоимость медицинских услуг. Кроме того, оно отправляет уведомления, советы и напоминания, а также предоставляет просветительские материалы.

По данным компании, сервисом пользуются 700 000 женщин в 16 странах Африки. В 2019 году Grace Health получили $2 млн посевного финансирования от VNV Global.