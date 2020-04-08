Forbes назвал самых богатых женщин мира в 2020 году

Список богатейших женщин мира 2020 года возглавила наследница бизнес-империи Walmart, а бывшая жена богатейшего человека планеты, основателя Amazon Маккензи Безос после развода впервые попала в первую десятку.

Forbes публикует 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В списке оказалась 241 женщина, на две участницы меньше, чем в прошлом году.

Первое место среди женщин-миллиардеров по-прежнему занимает Элис Уолтон — единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Ее состояние оценивается в $54, 4 млрд, что на $10 млрд больше, чем в прошлом году.

Пандемия коронавируса сильно ударила по кошельку миллиардеров. Более половины женщин из списка потеряли в доходах.

Самая богатая женщина Германии Сюзанна Клаттен обеднела за прошедший год на $4 млрд, так как акции BMW упали более чем на треть с января этого года.

Однако из-за мировой эпидемии некоторые рынки, напротив, сильно выросли, особенно это сказалось на фармотрасли. Так, свое состояние увеличила Чжун Хуэйцзюань, председатель китайской фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical, сегодня ее капитал составляет $14,6 млрд. В июне 2019 года Hansoh привлекла $1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в Гонконге, и с тех пор акции выросли более чем на 25%.

Кто еще попал в первую десятку богатейших женщин мира, рассказывает Forbes Woman.

Элис Уолтон

Состояние: $54,4 млрд

Место в рейтинге Forbes: 9

Источник состояния: Walmart

Возраст: 70 лет

Гражданство: США

Семейное положение: разведена

Элис Уолтон — единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Она не участвует в операционном управлении семейной бизнес-империей, но остается акционером гиганта американского ретейла. За год ее состояние увеличилось на $1,8 млрд.

В 2011 году Уолтон открыла музей американского искусства Crystal Bridges в своем родном городе Бентонвилле, штат Арканзас. В Crystal Bridges выставлены работы таких художников, как Энди Уорхол, Норман Роквелл и Марк Ротко. Личная коллекция предметов искусства Уолтон оценивается в сотни миллионов долларов.