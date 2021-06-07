ФОТО. Костюм из сыра, шлепки из банана, браслет из капусты. Как выглядит самодельная одежда из еды

Художница из Монреаля создала одежду и аксессуары из еды и прославилась в сети. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

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Дизайнер Габ Боис регулярно делится в Instagram фотографиями своих поделок. Самодельная одежда прославила девушку в соцсетях: в настоящий момент на ее страницу подписаны 555 тысяч пользователей.

Например, героиня материала изготовила из плавленого сыра костюм, который состоит из кроп-топа на бретелях и юбки длины мини.

Кроме того, девушка обклеила свое тело рифлеными чипсами, создав таким образом иллюзию лонгслива.

Помимо этого, художница смастерила браслеты из брюссельской капусты, зеленого гороха, брокколи и спаржи.

Вдобавок Боис смастерила бюстгальтер, чашки которого состоят из кожуры апельсина, а бретели — из веток с листьями.

Кроме того, девушка связала свитер из мармеладных лент, сделала серьги из сухого завтрака в виде разноцветных колец, а также сумку из оранжевых конфет треугольной формы, обруч из круассана, шляпу из тыквы, шлепанцы из бананов и аксессуары из голубики.