ФОТО. От девочки с лоскутками до супермодели: как Айрис Апфель стала иконой стиля

Она была единственным ребенком в семье еврейских эмигрантов из России. Отец Айрис Баррел торговал изделиями из стекла, у матери был магазин одежды, а у бабушки, жившей в Бруклине, были целые сундуки разнообразных лоскутков, поскольку все четыре ее дочери шили. Когда Айрис приезжала к ней, ей разрешали с ними играть. А если она была хорошей девочкой, то даже забрать несколько лоскутков домой.

"Одержимая фактурой, цветом, узором, целые вечера, играя с ними, — писала Айрис Апфель в 2018 году в своей книге "Айрис Апфель: случайная икона". — Если оглянуться назад, понимаешь, что именно эти игры отточили мой взгляд и развили во мне глубокий интерес к текстилю".

В 1950 году она вместе с мужем Карлом Апфелем откроет свою фирму по производству и торговле тканями, представляющими собой копии винтажных материалов XVIII-XIX веков — Old World Weavers. Успешным бизнесом (а их клиентами были девять президентов США, от Гарри Трумэна до Билла Клинтона) они будут заниматься до 1992 года.

Игры с лоскутками помогли Айрис Апфель стать успешной предпринимательницей. Детская любовь к бижутерии сделала из нее икону стиля начала XXI века, поскольку именно изобилие ярких украшений и склонность смешивать дорогие дизайнерские вещи с общедоступными или винтажными сделали ее самой яркой пожилой женщиной в мире.

О том, с чего начиналась ее коллекция бижутерии, Айрис Апфель рассказывала Harper's Bazaar в 2020 году.

"Я коллекционирую украшения с 11 лет, и у меня до сих пор есть мое самое первое. Я купила его с магазинчике в подвале многоквартирного дома в Гринвич-Вилладж — он был полон всякого хлама, но я представляла, что это пещеры Алладина. Владельцем магазина был элегантный пожилой джентльмен, переживавший не лучшие времена. Хотя его запонки были потертыми, он всегда носил бутоньерку, монокль и гамаши. Я очаровала его — он никогда не встречал детей, которым настолько интересно его барахло. Когда я приходила, он целовал мне руку и обращался со мной как с маленькой герцогиней", — говорила она.

Айрис Апфель вспоминала, что в том магазинчике была одна вещь, которая ее притягивала больше всего — брошь со стекляшками, которые она считала бриллиантами.

"Он назвал мне цену, которая была гораздо вышей той, которую я могла потянуть, — рассказывала она. — Я экономила каждую копейку и когда собрала сумму, которую сочла приличной, я пошла торговаться с ним. Мы спорили и спорили и, наконец, он отдал мне ее за 65 центов. Я берегу ее до сих пор".

Айрис Апфель попыталась найти свой путь в моде еще в юности — она поступила работать в журнал Women's Wear Daily, где относила бумажки редакторам. Но вскоре поняла, что карьера там ей не светит — и занялась дизайном интерьеров.

Взлет в мире моды ее ожидал уже после 80. Сначала — выставка в музее "Метрополитен". Затем, в 2011 году, она создала линию косметики для MAC. В 2016-м начала сниматься в рекламе. В 2018 в ее честь была создана кукла Barbie. В 2019-м, наконец, Айрис Апфель подписала контракт с модельным агентством IMG Models.

К своей роли иконы стиля Айрис Апфель относится с юмором.

"Смешно, что сейчас меня считают иконой стиля. Мы с мужем (Карл Апфель скончался в 2015 году) все время над этим посмеивались, потому что я не делаю ничего, чего бы не делала 70 лет назад — просто, кажется, это, наконец, кто-то заметил. Я всегда одеваюсь по-своему. Я не похожа на других. Есть много людей, которые хотят быть индивидуальностями, а на деле просто платят за пластику губ".

Айрис Апфель не раз говорила, что лучше быть счастливым, чем хорошо одетым. И объясняла, что носить нужно то, в чем вы чувствуете себя хорошо. А если погоня за модой приносит стресс, это не имеет смысла.