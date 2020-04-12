ФОТО. Подсказки, как виртуально поздравить друзей и близких с Пасхой 2020

Латвийские политики и медики настоятельно просят всех жителей в этом году на Пасху оставаться дома. Однако вы все равно можете отметить ее в кругу своих друзей и близких, наладив виртуальную связь. И уж точно есть множество вариантов, как с помощью различных приложений оформить интересное поздравление. Своими советами на этот счет с читателями DELFI Woman делится автор проекта Mobile photo.lv Мила Попкова.

1. Самое простое поздравление можно оформить в приложении SNAPSEED. Вы можете сфотографировать крашеные яйца, наложить поздравительный текст, пару фильтров и разослать поздравление в онлайн своим близким и друзьям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:29 PDT

2. Еще один вариант — мобильное приложение SEEN, с помощью которого можно делать даже видеооткрытки. Проявите фантазию. Смело используйте свои личные фотографии или те, которые предлагает приложение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:38 PDT

3. Cамое популярное и доступное приложение — это Pics Art. Оно предлагает широкий выбор поздравительных наклеек, картинок и фото фильтров. В социальных сетях сейчас набирает обороты флешмоб под названием #pillowchallange.

Вы тоже можете в нем поучаствовать и отличиться оригинальностью. Добавьте на свои белые наволочки немного цыплят или пасхальных текстов. Такие фото открытки смело можно отправить друзьям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:44 PDT

Все, что для этого нужно — загрузить приложение Pics Art в свой мобильный (три для им можно пользоваться бесплатно) и действовать в соответствии с инструкцией.

Мы рассмотрим несколько вариантов пасхальных поздравлений.

Шаг 1-й. Зайдите в приложение и нажмите на "+". Выберите нужную фотографию из своего личного альбома.

Шаг 2-й. Нажмите и выберите нужный стикер (наклейку).

Шаг 3-й. Выберите стикеры и впишите любое слово, которое хотите найти. Например, Пасха, яйцо, цыпленок, рисунок.

Шаг 4-й. С помощью курсора поместите стикер туда, где хотите, чтобы он был.

Таким образом можно сделать забавные пасхальные открытки для всей семьи. Далее вы можете сохранить открытку в свой телефон или поделиться ею напрямую в социальной сети.

С помощью этого приложения вы можете сделать самые разные, забавные открытки. Приложение легкое и простое в использовании. Нужно просто проявить фантазию.

Также вы можете рассмотреть и такие варианты поздравлений.

Если у вас не было настроения красить яйца, можно это сделать электронно. Наложить любую картинку, немного ее отредактировав при помощи фильтров и эффектор Pics Art.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:55 PDT

Можно поздравить с Пасхой с самого утра и таким образом — много времени это не займет, зато получится оригинально. Нанесите текст и сохраните фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:58 PDT

Можно сделать еще и такое фото поздравление другу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:51 PDT

С помощью таких простых и незатейливых функций вы можете порадовать близких людей, с которыми пока нельзя встретиться лично. Или просто передать привет на Пасху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 11 Апр 2020 в 2:59 PDT

Светлой и радостной вам Пасхи!