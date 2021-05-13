Футурологи рассказали, как после пандемии изменятся города, работа, питание и отношения

Каким будет мир после коронавируса? В интервью немецкому изданию Die Zeit футурологи рассказали о том, как после пандемии могут измениться наши города, работа, питание и отношения.

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Отношения



"За последний год мы научились цифровой эмпатии. Те, кто обычно встречался со своим собеседником в трехмерном формате, используя все органы чувств, теперь были вынуждены ограничиваться исключительно голосом или двухмерным изображением, — отметил Аксель Цвек, преподаватель футурологии в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена. — Людям пришлось стать более внимательными друг к другу и научиться обращать внимание на нюансы в разговоре. Мы будем часто встречаться и после пандемии, но она дала толчок к тому, чтобы задуматься о необходимости встреч — не только в профессиональном, но и в личном контексте".



Транспорт



"Велосипед абсолютно точно станет победителем пандемии, — считает футуролог Штефан Карстен. — Во многих странах мы уже много лет наблюдаем тенденцию перехода на велосипеды. Эта пандемия — кризис здоровья, люди задумываются о своем физическом состоянии, осознают собственную уязвимость. В результате физическая активность приобретает все большее значение. В то же время общественный транспорт стал зоной риска. Велосипед — это идеальная альтернатива ему. Автомобиль уступит место велосипеду".



Города



"Изменения в способе передвижения окажут влияние и на наши города, — полагает эксперт. — В Париже уже много лет существует идея так называемого 15-минутного города. Цель состоит в том, чтобы каждый житель мог в течение 15 минут добраться до всех важных для повседневной жизни мест: супермаркета, спортивной площадки, врача, центра предоставления госуслуг, школы. Для этого необходимо децентрализовать весь город. Короткие расстояния — это качество жизни, пандемия показала это, и после коронавируса они будут стандартом, к которому будут стремиться города".



Питание



"Свежие продукты питания пережили бум, который продолжится и после пандемии, — отметила исследовательница трендов и эксперт по питанию Ханни Рюцлер. — Вместо того чтобы питаться в столовой или в кафе, гораздо больше людей стали готовить дома. Время, проведенное на кухне и за обеденным столом, значительно выросло, а вместе с ним и осознанное отношение к тому, что мы едим. Экологичность и качество стали играть более важную роль, чем раньше".

"В прошлом году обычным явлением стал и заказ свежих продуктов питания в интернете. Из-за коронавируса заказ еды в интернете пережил подъем, на который в обычных условиях потребовалось бы от 10 до 15 лет. Эта тенденция сохранится и в будущем", — полагает Рюцлер.

"Не в последнюю очередь пандемия изменила и условия приема пищи. У многих, кто работал из дома, снова появилось время поесть вместе с семьей. Три совместных приема пищи за день — у некоторых такого не было уже несколько десятилетий. Такой вид сближения сохранится. Пандемия сблизила человека и еду. Физически и эмоционально", — отметила эксперт.

Работа



"Исследования показывают, что время офисной работы сократится на 20-30%. Количество командировок также значительно уменьшится. Тем не менее, будущее работы, конечно, не будет исключительно цифровым, я считаю это нереалистичным. Во многих профессиях это вообще невозможно. Рабочие места на производстве или в розничной торговле скорее заменят роботами, чем переведут в формат удаленной работы", — считает футуролог и эксперт по трансформации Свен Гет.

"Во время пандемии вырос и уровень выгорания сотрудников, — указал он. — При работе из дома мы склонны к переработкам. Поэтому после пандемии нам придется интенсивно заняться вопросами: как достичь баланса в работе? Должен ли человек делать это сам или это обеспечивает работодатель? Кампусы, подобные кампусам Google или других крупных технологических компаний, станут в будущем еще более важными. Места, где сочетается досуг и работа, структура и независимость".

Общество



"В лучшем случае пандемия поспособствует развитию глобальной осознанности. Ведь в условиях нынешнего кризиса мы воспринимаем других людей как существ, которых мы можем защитить и которым можем помочь. Общество должно суметь распространить этот взгляд на весь мир, чтобы люди поняли: я несу ответственность не только за того, кто непосредственно рядом, но и за человека, чей дом затоплен из-за климатической катастрофы. Таким образом, после пандемии мы можем стать обществом, которому удастся найти баланс между индивидуализацией и коллективной ответственностью", — полагает футуролог Айке Венцель из Института исследований трендов и будущего в Хайдельберге.



Потребление



"В сфере потребления вопрос качества жизни приобрел благодаря пандемии совершенно новое значение. Ограничение возможностей потребления способствовало возвращению к тому, что действительно имеет значение. В долгосрочной перспективе это приведет к более осознанному, социальному типу потребления, — считает социолог и футуролог Кристиан Шульдт. — Это означает переход от количества к качеству. После кризиса потребители будут все чаще задумываться о системном: где были произведены товары, в каких условиях? В результате возрастет внимание к местным продуктам и производителям. Пандемия наглядно показала, насколько хрупкими являются многие цепочки поставок и как это напрямую влияет на нас, потребителей. Для того чтобы выжить в конкуренции с онлайн-шопингом в будущем, традиционным сетевым магазинам придется измениться. Все большее значение будут приобретать гибридные концепции: магазины, которые не только продают товары, но и являются местами потребления и получения эмоций одновременно, например, функционируя как коворкинг-пространства, кафе или ремонтные мастерские. Реальные встречи и социальный обмен все чаще будут становиться новыми аргументами в пользу аналогового шопинга".

