Хорошо ли жить в белорусской глубинке? Три женские истории

Как живут, где работают, с какими трудностями сталкиваются женщины в белорусской глубинке? Участвуют ли они в политике и хотят ли уехать в большой город? Deutsche Welle собрала несколько историй.

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Крупки — небольшой районный центр в 110 километрах от Минска. Население Крупок — около 8000 человек. В городе нет крупных предприятий, но есть три школы, гостиница, кинотеатр. Здесь издают и местную газету.

Среди достопримечательностей — усадебный дом рода Святских в стиле модерн; бюст уроженца этих мест — советского космонавта Владимира Коваленка, а также выкрашенный в серебро памятник Ленину. Несмотря на выходной, людей на главной, Советской, улице почти нет, зато по ней постоянно проезжают милицейские машины.

Корреспондент DW побывала в Крупках и окрестностях и побеседовала с местными жительницами об их жизни здесь.

Наталья, 47 лет: "Единственная проблема — найти работу"

"Я бы не жила в большом городе. Может, в молодости хочется уехать, а теперь мне комфортно здесь, спокойно, суеты нет. Единственная проблема, сложно найти работу, нет крупных предприятий, поэтому и мои дети возвращаться на родину не хотят", — рассказывает 47-летняя жительница Крупок Наталья.

Сама женщина работает в местном строительном магазине, который открыл ее бывший одноклассник: "Мне повезло, я работаю с друзьями, коллектив небольшой. Честно скажу, мне всего хватает. Я за Лукашенко голосовала: у меня дети отучились бесплатно, мы в свое время квартиру построили как молодая семья. Как я могла проголосовать по-другому?".

Спрашиваем о досуге в Крупках. Наталья, говорит, что только вернулась со стадиона. Она активно занимается спортом: зимой — ходьба, летом — бег и езда на велосипеде.

Анна Кондратенко, 74 года: "В магазине все есть, только лекарства дорогие"

74 -летняя Анна Кондратенко живет в деревне Игрушка Крупского района. Более 40 лет она проработала бухгалтером в местном колхозе, сейчас на пенсии. Глядя на эту статную женщину в ярком свитере, с короткой стрижкой, сложно поверить, что она дважды прабабушка.

"У меня тут весело — центр деревни, все мимо на работу или с работы идут, спрашивают: "Петровна, как дела?". Постоят, поговорят со мной. Не на отшибе, не в глуши живу, — показывает в окно Анна Петровна. — Раньше рядом с домом была контора, в которой я работала, но сейчас наш колхоз расформировали".

По словам женщины, стариков в Игрушке сейчас мало, но молодежь есть. Деревня, по белорусским меркам, не маленькая: школа, сельский совет, почта.

На свою жизнь собеседница не жалуется: "Мне всего хватает, пенсию получила — в магазине все есть. Не то, что раньше, когда выдавали товары по карточкам, но и тогда люди жили. У меня было хозяйство: коровы, свиньи, огород большой. Теперь на это нет здоровья".

Пенсия у Анны Петровны — 507 белорусских рублей (около 160 евро), но, говорит, должны еще добавить, когда ей исполнится 75 лет: "Можно прожить, у меня основные траты — на лекарства. Они дорогие — по 100-200 рублей (30-60 евро) отдаю. Я, конечно, смотрю новости, но мы молодым в политике уже не помощники. Нам главное, чтобы здоровье было, а так меня все устраивает. Хотелось бы дольше пожить, чтобы детям было куда приехать — они у меня хорошие".

Ирина Гузанова, 28 лет: "Лучшую жизнь нужно создавать здесь"

В деревне Игрушка успела поработать 28-летняя Ирина Гузанова. Ирина похожа скорее на посетительницу модной минской кофейни, чем на сельскую жительницу. Но вот уже несколько месяцев девушка живет в родительском доме в поселке Крупский. Здесь она завела кур и очаровательного щенка хаски, который то и дело прибегает поиграть с хозяйкой, пока мы разговариваем.

"После окончания педагогического университета я приехала в Крупский район по распределению. (В Беларуси есть "целевой прием" — поступление в вуз на бюджетное обучение по направлению от государственного ведомства или предприятия. После окончания вуза выпускник обязан отработать пять лет по специальности в том месте, которое определит университет или ведомство, которое оплачивало учебу. — ред.). Полгода я проработала в деревенской школе, потом пригласили работать в исполком, но я все равно очень хотела уехать в Минск", — рассказывает девушка.

И ей это удалось. В столице Ирина занималась организацией мероприятий и PR, но в какой-то момент поняла, что хочет что-то поменять в жизни: "Я стала увлекаться йогой, медитацией. С одной стороны, были тусовки, Минск, а с другой — потребность духовного роста". И жизнь дала мне шанс все изменить, говорит Ирина и ставит пластинку в ретро-проигрыватель: "Муж должен был уехать на Камчатку, я все бросила и поехала с ним. Мы полгода прожили на краю света и встали перед вопросом, что делать дальше. Решили приехать на мою родину. Я могу сказать, что сейчас я живу той жизнью, которой я всегда хотела жить".

Ирина говорит, что трудности в сельской местности связаны, в первую очередь, с поиском работы. "В районе не так много школ, все места уже заняты. Но, поскольку почти весь мир перешел на дистанционное обучение, я тоже попробовала работать онлайн. Сейчас у меня 25 учеников в Беларуси, России, Казахстане, Литве", — рассказывает она.

Ирина хочет развиваться не только как педагог, но делать что-то для района: "Идеально — начать свое дело и участвовать в местной жизни. Я знаю одно — я из Беларуси не уеду. Здесь мои корни, мой дом, для меня это не пустые слова". Надо создавать здесь лучшую жизнь, рассуждает девушка. "Я не голосовала на выборах президента, мы были на Камчатке, а там не было избирательного участка. Но, безусловно, я следила за тем, что происходило в стране, мне было больно от того, что люди не могут прийти к единому мнению. Я совершенно точно за мир. Может быть, кто-то знает, что надо, чтобы у нас разрешился политический конфликт. Я не знаю, но, думаю, если бы каждый человек жил по совести и по правде, занимался тем, что он умеет, жизнь была бы лучше", — говорит Ирина.