Идеи, как отметить 18 ноября, не выходя из дома

День рождения Латвии всегда отмечался с размахом, но 2020 год внес свои коррективы и теперь всем нам приходится учиться жить по-новому, в том числе, как отмечать те или иные важные события. Конечно, для кого-то это будет просто выходной посреди недели. Но если вы любите праздники, то это замечательный повод его устроить в кругу своих близких. Портал Viņa предлагает несколько очень простых способов.

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Культурная программа



Нас снова просят как можно больше времени проводить дома — по возможности не ходить на работу, не посещать магазины и т.д. Однако даже это не означает, что нет способа получить новые впечатления и знания.

Например, сайт "Airbnb" предлагает ряд различных виртуальных мероприятий на любой вкус, в том числе стать зрителем различных шоу или посетить приют для животных в режиме онлайн.

Большинство музеев сейчас закрыты, но по ним можно походить виртуально. Один клик и вот вы уже в Париже гуляете по Лувру (сейчас там доступны семь бесплатных выставок), а уже через пять минут можете "приземлиться" в Амстердаме и пройтись по музею Ван Гога или отправиться в Барселону в музей Пикассо. Кстати, не исключено, что это вообще единственная возможность посетить известные во всем мире музеи бесплатно.

Домашняя вечеринка





Если вы не одиноки в своем желании устроить праздник 18 ноября, то соберите тех, кто вас поддержит, будь то друзья, родственники или ваши коллеги, на удобной для вас интернет-платформе. Во-первых, это будет необычно, но очень интересно — можно просто поболтать в новом для вас формате. Во-вторых, вы можете сразу договориться, что частью программы станет участие в той или иной виртуальной игре. Их сейчас очень много. В крайнем случае вы можете и самостоятельно подготовить тематическую викторину о Латвии.

Еще один вариант — договориться, что все участники встречи будут готовить праздничные блюда и делать это в режиме реального времени. Это могут быть как разные рецепты, так и какой-то один, объединяющий всех, чтобы потом можно было сравнить, что у кого получилось. Голодным в любом случае не останетесь.

Творческие развлечения



В этом году 18 ноября — это не вереница сопутствующих выходных, а только один день и тот в середине недели. Первое, что многие захотят сделать, это, конечно, выспаться. Ну а уже если это удалось, то можно попробовать открыть в себе источник вдохновения. Не думайте о том, что завтра снова на работу. Сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне. Если вы любите рисовать, шить, мастерить, вязать, то уделите этому время. Творчество всегда наполняет энергией.



Праздничное меню



Какой праздник без соответствующего меню? Да, в ресторане сейчас не посидеть, но ведь дома то можно. Придумайте, что бы вы могли приготовить в праздничной цветовой гамме. Это творческий, интересный процесс. Вовлечь в него можно всех членов семьи. Но если готовить совсем не хочется, то воспользуйтесь возможностью заказать еду домой — сейчас это очень распространенная опция, к тому же, предприниматели, работающие в сфере общепита, будут очень признательны за такую поддержку. Доставка — бесконтактная, оплата — тоже, так что все правила безопасности можно соблюсти и насладиться праздничным обедом или ужином.



Латвийские фильмы



В выходной многие из вас наверняка любят смотреть кино. А почему бы не устроить вечер фильмов, снятых в Латвии? Вполне вероятно, что вы узнаете много нового для себя. Можно пересмотреть старые кинокартины, можно открыть для себя какие-то новые работы. Если вам нужна подсказка, то ее вы найдете на домашней странице Национального центра кино, где собрана информация о созданных в нашей стране картинах.



Полезные и добрые дела



В день рождения принято дарить подарки и говорить юбиляру приятные слова и пожелания. В данном случае хороший повод оглянуться вокруг себя, прислушаться к себе, подумать, что можно изменить, чтобы повысить уровень качества своей жизни. А если есть возможность, то кого-то в этот непростой момент и поддержать. Это может быть не только материальная помощь какой-то благотворительной организации, но и телефонный разговор с кем-то из родных и близких, ведь порой достаточно позвонить и спросить "Как твои дела?".

