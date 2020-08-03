Счастливые, как известно, часов не наблюдают. Но тех, кто наблюдают время на часах за миллион долларов, несчастными тоже не назовешь. Часы рижанина Андрея Шишова не относятся этому сегменту рынка, но свою нишу премиум-класса он нашел. Его часы — особо прочный и достаточно массивный джентльменский аксессуар. Идея  их создания пришла Андрею в голову на занятиях телохранителей: обычные часы такие тренировки не выдерживали.

Для Андрея Шишова часы — произведение механического искусства. Идея создать свой часовой бренд пришла к нему несколько лет назад. К этому шагу пришлось серьезно подготовиться: получить новые знания и умения, а также провести инженерно-технические исследования.

Специального образования у него нет: всю жизнь Шишов занимался организацией производств в различных компаниях, параллельно тренируя телохранителей. Недавно у него появились финансовые возможности наконец-то плотно заняться часами. Свое маленькое производство он начал в 2018 году: сейчас четыре человека собирают около 500 часов в год.

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