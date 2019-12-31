Истории женщин, которые нас вдохновили в 2019 году

На протяжении всего уходящего года DELFI Woman рассказывал истории разных женщин. У каждой — свой путь, свои препятствия, которые пришлось преодолевать, своя формула счастья. Но главное — у них есть силы и желание двигаться только вперед.
Каждый год приносит свои радости и огорчения. В минуты отчаяния главное — не падать духом, искать силы встать и продолжать свой путь. Именно свой, подчеркивают герои DELFI Woman.
Слушая их истории, понимаешь, что все случайные встречи неслучайны, что невозможное возможно и что в любом возрасте нужно верить в чудеса.
В последние дни уходящего года предлагаем вместе перелистать альбом вдохновляющих историй Woman!
- 1. Автор латвийского бренда Korolеva: "Принцев на всех не хватает…"
- 2. "Живи с чистым сердцем!": от разбитых иллюзий до своей "Школы счастья" — история Елены Сидоровой
- 3. Талисман на удачу Made in Latvia. История кисточек-куколок, которые путешествуют по всему миру
- 4. Как побывать в Нью-Йорке, не выезжая из Риги. Секреты неоновой фотографии
- 5. Anastasiya: "Я буду в танцах всю жизнь. Это точно. Без вариантов"
- 6. Эксклюзивный сувенир. Как рижанка Диана Вострякова создает в куклах мультяшные копии людей
- 7. "Роды — второе рождение для женщины". Рижанка Елена Лучина выпустила книгу о женском счастье
- 8. Юрист с душой бровиста Татьяна Даукште: "Тратить деньги на баночки и скляночки нет смысла, если внутри холодно, одиноко и пусто"
- 9. "Со мной не страшно". Латвийский блогер-стоматолог ведет в Instagram зубную азбуку
- 10. Тренер по хоккею и дизайнер по интерьеру Ингуна Лукашевича: "Играть в хоккей могут и принцессы!"
- 11. Лакомства без греха. Рижанка Ярина Перепелица ломает стереотипы о том, что здоровое питание — это дорого и сложно
- 12. "Снова вижу смысл в том, что делаю". Наталья Михайлова о том, как в 50 лет все изменить и стать счастливой
- 13. Подслушанные разговоры "16+". Мужчин приглашают из первых уст узнать, что думают и говорят о них женщины
- 14. "Война учит ценить время". Таня Рекис о службе в израильской армии, переезде в Латвию и новых вершинах