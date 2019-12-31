Истории женщин, которые нас вдохновили в 2019 году

На протяжении всего уходящего года DELFI Woman рассказывал истории разных женщин. У каждой — свой путь, свои препятствия, которые пришлось преодолевать, своя формула счастья. Но главное — у них есть силы и желание двигаться только вперед.

Каждый год приносит свои радости и огорчения. В минуты отчаяния главное — не падать духом, искать силы встать и продолжать свой путь. Именно свой, подчеркивают герои DELFI Woman.

Слушая их истории, понимаешь, что все случайные встречи неслучайны, что невозможное возможно и что в любом возрасте нужно верить в чудеса.

В последние дни уходящего года предлагаем вместе перелистать альбом вдохновляющих историй Woman!