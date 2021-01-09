Из такого "прекрасного далека" эмигранты обычно не возвращаются, потому что чем дальше от родины, тем труднее это сделать. Но Лива со своим новозеландским мужем Тедом давно знали, что когда-нибудь осядут в Латвии. Они планировали вернуться из Австралии только в следующем году, однако Covid-19 очень быстро поменял их планы. Лива и Тед работали в ресторанном бизнесе в Мельбурне, но несколько месяцев назад лишились работы из-за локдауна. В Латвии они хотят сменить сферу деятельности — заняться предпринимательством и купить свой участок земли, на котором смогут что-то выращивать своими руками.

"Кочевники"

"Я уехала из Латвии 10 лет назад. Это было во времена экономического кризиса, но несмотря на это, я не чувствовала себя вынужденной уехать, как это, возможно, было у многих. Хотелось приключений, поменять среду и, конечно, заработать. Да и парень мой тогдашний тоже уже уехал. Так я оказалась в Шотландии, где встретила Теда. Он родился в Новой Зеландии. В семье, в которой адреса и страны проживания менялись между Новой Зеландией, Ирландией, Австралией, Шотландией и Англией сравнительно часто", — рассказывает Лива.

После знакомства в Шотландии пара решила переехать в Лондон, где устроилась в ресторанной сфере. Работа у обоих была хорошая, но вскоре им опять захотелось приключений и возможности после свадьбы жить отдельно, что в Лондоне для людей, работающих в сфере обслуживания, в большинстве случаев не по карману. Тогда родилась мысль об Австралии.

"Тед там уже когда-то жил. Также мы были наслышаны о ресторанном бизнесе Мельбурна. В Австралии мы прожили шесть лет. Когда мы туда только приехали, была весна и вся жизнь происходила снаружи — в парках, на улицах и на пляжах. Я была в восторге от города, природы и прогулок по местным природным паркам. Мельбурн прекрасен тем, что там все время что-то происходит — и соревнования по конному спорту, и чемпионат по теннису Australian Open, и футбольная лига Австралии, и Формула-1. Город был постоянно заполнен очень разными и интересными людьми. У нас была возможность работать в двух очень хороших ресторанных группах с прекрасными профессионалами, у которых я многому научилась и вдохновилась на то, чтобы совершенствоваться и расти. Работающие в ресторанном бизнесе в Мельбурне — как одна большая семья, каждый друг друга знает. Там я завязала прекрасную дружбу и обрела хорошие контакты".

Лива отмечает, что жизнь в Мельбурне и на работе, и вне ее была намного интереснее, чем, например, в Лондоне, где все ограничивалось работой и домом.

Культура

"В Мельбурне люди готовы ехать через весь город и отстоять в очереди час или два, чтобы попробовать еду в недавно открывшемся кафе. Помню, когда мы только туда приехали, меня удивило то, что люди стояли в очереди 40 минут, чтобы купить себе на утро вкусных круассанов. Австралийцы из сельских регионов едут в большие города на уик-энд, чтобы вкусно поесть. Это совсем другая культура еды, чем у нас. Люди в Австралии открытые и в большинстве своем удовлетворенные жизнью.