Как женщины живут в мире, где все спроектировано мужчинами и для мужчин

Почти все в нашем мире спроектировано с учетом пользователя-мужчины. Последствия этих решений далеко не всегда делают жизнь женщин-пользователей проще. Иногда они ее сокращают, пишет Forbes Woman.

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Книга британки Кэролайн Криадо-Перес "Невидимые женщины" стала научно-популярной книгой 2019 года в Великобритании, в 2020 году она выходит на русском языке в издательстве "Альпина Паблишер". Второй год подряд приз выигрывает работа, предлагающая свежий взгляд на привычное — в 2018-м премии удостоилась книга о мозге подростков.

Криадо-Перес известна активной деятельностью в области защиты прав женщин. Инициированная ею кампания добилась того, что на британских банкнотах по-прежнему изображена хоть одна женщина. Однако активизм и исследования вывели ее за рамки просто борьбы за увеличение узнаваемости и представленности женщин и позволили выявить значительно более фундаментальные проблемы.



Раз за разом она обнаруживала, что даже привычные вещи могут существенно осложнить жизнь, если игнорировать физиологическую разницу между мужчинами и женщинами и культурно обусловленные нюансы. Речь даже не о туалетах в клубах и театрах (соблюдение формального равенства не учитывает отличного способа использования), не о стандартах температуры в офисе (комфортная для мужчины 40 лет весом 70 кг) — есть просчеты похуже.

При автомобильных авариях женщины на 47% чаще получают тяжелые травмы, чем мужчины, и у них на 71% выше вероятность получения травм средней тяжести. Гибнут они на 17% чаще. Эта статистика учитывает такие факторы, как рост, вес, использование ремня безопасности и тяжесть столкновения.

В чем причина перекоса? Скорее всего в стандартах безопасности, ориентированных на мужчину. Есть ряд различий между водителями двух полов, например, в среднем ноги у женщин короче, они сидят ближе к рулю и стеклу, а это не "стандартная посадка водителя". Однако когда инженеры попытались сделать поправку на женское тело, это были половинчатые решения. Стандартный манекен (мужчина, 177 см, 76 кг) для тестов безопасности был просто пропорционально уменьшен в размерах, без учета других важных различий.

Очень частой реакцией на выявленные недостатки бывает поиск проблем в женщинах, а не в том, чем им предложено пользоваться. С подачи ООН для африканок, страдающих от чада примитивных очагов на кухне, были разработаны новые, энергоэффективные. Но успеха они не снискали. Мужчины-инженеры посчитали, что женщины просто ленятся переходить на новое, переобучаться. Но антропологи выяснили, что готовка на новых очагах отнимает больше времени, которого в многодетных семьях у женщин и так мало. Также печи требуют особой рубки дров, которая не всем по плечу.

Мужчины и женщины по-разному воспринимают безопасность мест общего пользования. По данным Департамента транспорта Великобритании, 62% женщин опасаются ходить по многоуровневым парковкам, 60% боятся ждать поезда на платформах, а 49% — автобуса на остановке. Соответствующие цифры для мужчин: 31%, 25% и 20%. И печальная статистика говорит, что эти страхи вовсе не без- основательные фобии.

Увы, до недавнего времени до сведения правоохранительных органов доходила лишь малая часть сексуально окрашенных инцидентов, более того, часто женщины не обращались по поводу изнасилования. Как сейчас выясняется, планировка городского пространства без обратной связи от потерпевших продолжает способствовать сохранению опасности для жизни и здоровья женщин. Притом что не всегда решение проблемы стоит больших денег: иной раз передвинутая на несколько десятков метров остановка может значительно снизить криминал.

В книге описан целый ряд решений, законов и процедур, ухудшающих ситуацию для женщин, сказывающихся на их здоровье, доходе и карьере. Недостаток доверия, недоиспользование потенциала 50% человечества обходится обществу дорого. Исследование Boston Consulting Group, опубликованное в 2018-м, показало, что, хотя в среднем женщины — владельцы бизнеса получают менее половины объема инвестиций, достающихся коллегам-мужчинам, их предприятия более чем вдвое доходнее. На каждый доллар финансирования их стартапы приносят 78 центов, в то время как принадлежащие мужчинам — 31 цент.

Самое удручающее, что многочисленные примеры не оценочные мнения ярой феминистки, а результаты опубликованных исследований женского опыта существования в мире, спроектированном и отрегулированном под мужчин.

К сожалению, не все из них привлекли достаточно внимания, не вызывали коренного пересмотра существующих практик. Возможно, "Невидимые женщины", собрав оглушающие свидетельства из самых разных сфер жизни, смогут поспособствовать изменениям.