"Меня никогда не заставляли читать": книгоман Оксана Филатова о своем хобби, блоге и книжном гене

У жительницы Даугавпилса Оксаны Филатовой есть не только большая домашняя библиотека, но и тематический блог в социальных сетях, и даже своя теория "книжного гена". О том, как она успевает читать каждый день при таком быстром темпе современной жизни, как часто покупает книги и какие из них особенно любит, Оксана рассказала DELFI Woman.

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Книжный ген

Читать Оксана Филатова научилась достаточно рано — уже в пять лет. В таком же возрасте начала читать и ее дочь, ребенок всегда был окружен интересными книгами и часто видел маму с книгой в руках.

"Однако в какой-то момент любовь как к книгам, так и к самому чтению у нее испарилась, будто ее никогда и не было. И тогда я сформулировала для себя теорию книжного гена. Я уверена, что получила его от папы. Мама тоже много читала, но в основном психологическую литературу. Папа же читал днями и ночами. Будучи круглым двоечником, он зачитывался так, что забывал обо всем на свете. Бабушка ни раз находила его спящим за кухонным столом рядом с книгой, когда шла будить его в школу. Вот такое же отношение к чтению передалось и мне, наверное, чисто генетически. В свою очередь при передаче генов моему ребенку, видимо, книжный ген закапризничал и возможно, проявится во внуках", — улыбается Оксана.

Foto: Анна Тарасова

Первую серьезную книгу она прочитала в десять лет. "В этом возрасте мне самой захотелось начать читать взрослые книги, не те, что задавали в школе. И папа посоветовал прочесть роман Эдгара Берроуза "Тарзан". Я отчетливо помню, что первые страницы давались с трудом, поскольку книга была сложной, с мелким шрифтом, без картинок, но потом история меня настолько захватила, что в результате я прочла восемь книг из этой серии", — вспоминает Оксана.

Она рассказывает, что в детстве даже спала в "книжной комнате" — это было довольно узкое пространство, вдоль всей стены с пола до потолка располагались построенные папой полки, и они полностью все были заставлены книгами. "От бабушки остались разные советские книги, много классических произведений, мама заполняла полки психологическими книгами, папа — детективами. Засыпаешь, просыпаешься и видишь книги. Я уже не живу там лет 16, но легко могу восстановить в памяти, где стояли книги Эдгара Берроуза, Агаты Кристи и других авторов".

От любовных романов до психологических триллеров

Сама она на эти полочки, став чуть старше, начала активно добавлять любовные романы. "Я на них выросла", — смеется Оксана. — "На самом деле я считаю, что в этом есть один большой плюс. Сейчас мне 36 лет, а в моей голове по-прежнему много романтических мыслей, которые остались еще с тех времен. Я с этой романтикой живу. Мы с мужем вместе уже 21 год, и я точно знаю, что и после столь долгого времени любовь никуда не уходит, хотя многие мои знакомые в это не верят".

Нравились Оксане и детективы, она перечитала все имеющиеся в доме книги Агаты Кристи. Примерно в 25 лет увлеклась жанром young adult (кто-то переводит его как "подростковая литература", а кто-то — "молодежная литература"), а сейчас в топе психологические триллеры, в частности произведения немецкого автора Себастьяна Фитцека. "Часто бывает так, что если я нахожу какую-то интересную книгу одного автора, потом читаю еще одну его книгу; если же и она меня увлечет, то я сразу скупаю все его оставшиеся книги", — делится своим опытом Оксана.

Запах новой книги ни с чем не сравнить!

В настоящий момент у нее дома хранится около 400 книг. "Для меня книги — это уют. Правда, если поначалу я собирала все книги и никому не раздавала, то сейчас некоторые все-таки отдаю друзьям или коллегам либо продаю". В то же время Оксана регулярно пополняет свои запасы. "Во время пандемии я стала раз в месяц делать большой заказ через интернет-магазин. Иногда хожу с сестрой за компанию в библиотеку, но беру там книги крайне редко — они бывают липкими, испачканными и несут не ту энергетику. Я обожаю новые книги, этот запах, это ощущение страниц!"

Именно по этой причине Оксана никогда не променяет электронную книгу на настоящую. "Сколько раз я устраивалась уютно на тех же подушках в том же месте в том же настроении, но все равно ощущения совсем другие с электронной книгой! Может быть это связано как-то на эмоциональном уровне, не знаю. Для меня важно чувствовать книгу в руках, физически перелистывая страницу за страницей".

Foto: Анна Тарасова

Также Оксана любит получать книги в подарок. "Родственники, зная о моем увлечении, всегда спрашивают, какие именно книги мне нужны. Обычно я составляю список, и они из него выбирают. Но иногда, честно говоря, хочется сюрприза, получить книгу, которую не ждал".

Читает Оксана каждый день и достаточно быстро. Например, роман Микаэля Ниеми "Дамба" был поглощен буквально за полдня. "Идеальное место для чтения — это диван или кровать. Я стараюсь уютно устроиться в мягких подушках с пледом, даже когда на улице жарко. Самое комфортное время для чтения — это раннее утро, когда все спят, в доме тихо и спокойно. А для меня встать пораньше в выходной день не проблема, поскольку я жаворонок".

Оксана признается, что ей часто задают вопрос, где она находит время на чтение стольких книг, совмещая свое хобби с работой, домом и семьей. Ответ у нее простой — все дело в приоритетах, умении планировать свой день и придерживаться принципов тайм-менеджмента. "Я с детства привыкла многое совмещать — если запланирую 10 вещей на день, то обязательно выполняю их. Моя семья никак не страдает от моего хобби. Несмотря на то, что мой супруг не читает вообще, кроме статей, он гордится, что у меня такое хобби. Он мне никогда не говорил: "Хватит сидеть с этой книжкой, иди посуду помой или займись полезным делом!" Порой приходится совмещать приготовление еды или помощь с уроками с чтением книги. Конечно, это не самый лучший вариант, особенно когда книга захватывает так, что не можешь отвлечься. Читать в тишине мне нравится намного больше, но не всегда удается".

Впрочем, Оксана не только читает новые книги, но и перечитывает уже знакомые ей произведения, сравнивая это с понравившимися фильмами, которые хочется порой пересматривать много раз. Но своей настольной она считает книгу Барбары Шер "Отказываюсь выбирать". "Она меня очень мотивировала действовать в работе, после чего жизнь сильно изменилась. Потом я про эту книгу забыла, все-таки рутина берет свое. Но через какой-то промежуток времени снова наткнулась на нее и она опять мне помогла", — объясняет Оксана.

Топ-5 любимых авторов и произведений

По просьбе DELFI Woman Оксана Филатова составила свой топ любимых авторов и любых книг.

Топ-5 любимых авторов



Себастьян Фитцек (немецкий писатель)

Лиана Мориарти (австрийская писательница)

Бернар Вербер (французский писатель)

Яна Вагнер (российская писательница)

Ольга Савельева (российская писательница)

Топ-5 любимых книг

"Голодные игры" Сьюзен Коллинз

"Мой лучший враг" Эли Фрей

"Грозовой перевал" Эмили Бронте

"Унесенные ветром" Маргарет Митчелл

"Джейн Эйр" Шарлотта Бронте

Вторая жизнь

Многие фильмы обретают второе дыхание, новую жизнь после того, как по ним пишут сценарии и снимают кино.

По наблюдениям Оксаны, очень редко сериал или фильм лучше книги, но исключения все-таки. Например, сериал под названием "Бриджертоны", в основу сюжета которого лег роман "Герцог и я" Джулии Квин, "получился восхитительный, некоторые важные темы были рассмотрены более глубоко, чем в книге". Также понравился Оксане британский мини-сериал "В ее глазах", снятый по роману-триллеру Сары Пинборо. "Я его с первых минут узнала, поскольку несколько лет назад прочла эту книгу. Сразу захотелось вернуться к этому автору и прочесть какое-то новое произведение". В то же время фильм по роману Кевина Квана "Безумно богатые азиаты" не оправдал ожиданий, говорит Оксана.

Безусловно, восприятие очень отличается, читал ли человек книгу и видел фильм/сериал или только смотрел кино. "Мне кажется, в целом получился отличный сериал "Эпидемия" по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро", но для тех, кто не читал книгу. Я ее читала. К сожалению, в сериале много переиначили и, на мой взгляд, не в лучшую сторону, что отразилось и на моем общем впечатлении".

А вот фильм по одной из наиболее любимых Оксаной книг Эли Фрея "Мой лучший враг" пока не сняли. "Очень жду, когда это наконец произойдет. Мне кажется, должен получиться классный фильм".

Читательский клуб



С февраля 2021 года Оксана публично делится своими впечатлениями о книгах в личном блоге в Instagram. "Я всегда вела разные дневники, составляла списки. Блог — это своего вида тоже органайзер, где мало того, что можно быстро найти, что и когда ты читал, но и спустя время перечитывать свои заметки. Я часто вспоминаю уроки литературы в школе, где мы обсуждали классику со всех сторон, подчеркивали разные фразы, писали сочинения и т. д. Блог не позволяет вдаваться в подробности и длинные рассуждения о книге, но помогает найти единомышленников. Это своего рода читательский клуб. Я всегда мечтала присоединиться к такому, чтобы было с кем делиться мыслями о прочитанных книгах".

Впрочем, писать пост, если книга не понравилась, неловко, признается Оксана. "Я начинаю смотреть чужие отзывы и иногда нахожу профиль писателя. Честно говоря, мне не хочется, чтобы он увидел мой плохой отзыв. Да, если ты писатель, то ты должен понимать, что не все будут довольны твоей работой, но мне неприятно писать такие отзывы, поэтому в таких случаях я пытаюсь сглаживать острые углы и указывать как на минусы, так и на плюсы. В любом случае я не претендую на то, что мое мнение единственное правильное".

Главная задача блога — быть полезной. "Крайне приятно слышать, что мой блог побудил кого-то начать читать в целом или прочесть определенную книгу, от которой он получил удовольствие".

Помимо таких отзывов вдохновляют и поддерживают на новом этапе развития Оксану ее подруги: "Мой мотиватор — это Оля, фотограф — Аня (a_photo_dpils) и мой редактор и критик — сестра Вика".

Размышляя о будущем, Оксана уверена, что, несмотря на стремительное развитие современных технологий, бумажные книги никогда не исчезнут.

"Я понимаю, что чтение книг не гарант счастливой жизни, но для меня важно, чтобы моя 11-летняя дочь читала. Это расширяет словарный запас и кругозор. Главное — заинтересовать, а не заставлять. Когда дочка была совсем маленькая, только начинала читать и ей это давалось крайне сложно, я придумала новогодний календарь из спичечных коробков с 1 по 31 декабря. Каждый день она открывала по одному из них и находила записку. Я писала максимально длинно, например, этот подарок ты найдешь в своем шкафу, на второй полке справа и т. д. У нее была отличная мотивация прочесть инструкцию. Моей задачей было показать ей, что чтение — это удовольствие, а в конце тебя обязательно ждет подарок".