Сейчас у Кристины Дорошко зарплата намного меньше той, которую она получала в Брюсселе. Но работа мечты, которую удалось найти в Латвии, это полностью компенсирует. Огромный бюрократический аппарат чуть не довел девушку до выгорания, поэтому она решила, что здоровье и отсутствие стресса намного важнее. Тем не менее возвращение домой было своего рода экспериментом. Оглядываясь назад, Кристине не жалеет о решении вернуться и считает это одним из лучших событий в своей жизни.

Эко-стандарты

"Я уехала из Латвии около 10 лет назад, еще до кризиса. Мне было 22 года, на тот момент я окончила факультет географии Латвийского университета и хотела поучиться за границей, попутешествовать. Так что деньги не были мотивацией для отъезда. Мне нравились язык и культура Испании, поэтому я поехала в Мадридский университет на магистерскую программу по изучению качества воды. Я бы там осталась, если бы не кризис, который многих затронул. Например, мой однокурсник, который был одним из лучших учеников, только недавно нашел в Испании стабильную работу. А пока он писал докторскую диссертацию, подрабатывал в книжном магазине. Это проблема Южной Европы — безработица среди молодого поколения".

После окончания учебы в Испании Кристине уехала в Латвию. Занимаясь здесь переводами с испанского языка, параллельно она искала работу по профессии за пределами родины. Вскоре появилась возможность поехать на стажировку в Европейскую комиссию (ЕК). Это программа стажировки до сих пор существует, и любой желающий может подать туда заявку — ЕК принимает людей два раза в год. Кристине очень советует всем воспользоваться такой программой, поскольку это уникальный опыт, и жителям Латвии попасть на стажировку в ЕК намного легче, чем итальянцам и французам, потому что конкурс для Латвии — 10 человек на место, тогда как для Италии или Франции — более 100. Страна маленькая, соответственно, и конкуренция меньше.

"Меня туда взяли — нужны были лишь документы об образовании и сертификаты о знании языков. В результате я осталась в Брюсселе на восемь лет. Вся работа проходила на английском, а моими руководителями были люди из разных европейских стран. Первый год я работала со структурными фондами по региональному развитию, а потом попала на работу своей мечты, связанную с качеством воды. Позже меня взяли в латвийское представительство, где я помогала латвийскому правительству вести президентство Латвии в Евросоюзе, а потом с еще большим опытом вернулась в Европейскую комиссию. Моя работа всегда была связана с окружающей средой, когда надо было разрабатывать стандарты для экологичных продуктов — эко-мебели, эко-косметики, средств для дома, эко-туризма. Еще я организовывала в Брюсселе и Париже такие мероприятия, как шоурумы по устойчивости образа жизни и потреблению эко-товаров. Там выставлялись европейские продукты, в том числе и латвийские".