Три года назад рижанка Алина Гаврютина и подумать не могла, что рождение детей и блог о буднях ее семьи в Instagram вдохновит на написание целой книги, а та в свою очередь подарит новую любовь в отношениях, рождение любимой доченьки и позволит обрести лучшего друга жизни. Эта девушка — кладезь интересных историй. По каждой из них можно смело издавать отдельный роман или переплести в один увлекательный сериал. Модель, танцовщица, актриса или писательница? Алина долго искала свое призвание и сейчас, как ей кажется, наконец-то его нашла.

У любого сериала есть трейлер. Если бы это был небольшой видеоролик, состоящий из наиболее зрелищных фрагментов жизни Алины, то начинался бы он с довольно непростого детства, взросления девушки и ее кастинга в модельную школу, что впоследствии дало возможность несколько месяцев поработать даже в Индии.

Следующий кадр — мы уже в Санкт-Петербурге, в котором сбылась мечта Алины, но спустя год отсутствия жилья и денег все вернулось на круги своя. Кардинальная смена деятельности, и вот уже девушка танцует на сцене лучшего ночного клуба на Ибице, за кулисами которого встречает таких звезд как Snoop Dogg, Tiesto, Пол ван Дайк, Пэрис Хилтон, Ферри Корстен и не только.

Возвращение в Ригу, поступление в академию педагогики, а затем новая попытка найти себя, на сей раз — в актерском мастерстве. Заключительный кадр — первая книга Алины, которую она писала по ночам и которую впервые будет держать в своих руках в твердом переплете накануне Рождества.

Все это происходит на фоне знакомства с мужем в больнице, красивой свадьбы, неутешительном диагнозе "бесплодие" и чудесном рождении детей. Вам уже захотелось посмотреть этот сериал целиком? Тогда далее краткое содержание каждой серии.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

История успеха
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений