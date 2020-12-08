Три года назад рижанка Алина Гаврютина и подумать не могла, что рождение детей и блог о буднях ее семьи в Instagram вдохновит на написание целой книги, а та в свою очередь подарит новую любовь в отношениях, рождение любимой доченьки и позволит обрести лучшего друга жизни. Эта девушка — кладезь интересных историй. По каждой из них можно смело издавать отдельный роман или переплести в один увлекательный сериал. Модель, танцовщица, актриса или писательница? Алина долго искала свое призвание и сейчас, как ей кажется, наконец-то его нашла.

У любого сериала есть трейлер. Если бы это был небольшой видеоролик, состоящий из наиболее зрелищных фрагментов жизни Алины, то начинался бы он с довольно непростого детства, взросления девушки и ее кастинга в модельную школу, что впоследствии дало возможность несколько месяцев поработать даже в Индии.

Следующий кадр — мы уже в Санкт-Петербурге, в котором сбылась мечта Алины, но спустя год отсутствия жилья и денег все вернулось на круги своя. Кардинальная смена деятельности, и вот уже девушка танцует на сцене лучшего ночного клуба на Ибице, за кулисами которого встречает таких звезд как Snoop Dogg, Tiesto, Пол ван Дайк, Пэрис Хилтон, Ферри Корстен и не только.

Возвращение в Ригу, поступление в академию педагогики, а затем новая попытка найти себя, на сей раз — в актерском мастерстве. Заключительный кадр — первая книга Алины, которую она писала по ночам и которую впервые будет держать в своих руках в твердом переплете накануне Рождества.

Все это происходит на фоне знакомства с мужем в больнице, красивой свадьбы, неутешительном диагнозе "бесплодие" и чудесном рождении детей. Вам уже захотелось посмотреть этот сериал целиком? Тогда далее краткое содержание каждой серии.