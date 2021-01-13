"Мое любопытство всегда сильнее страха неизвестного": Екатерина Хабелашвили о кардинальной смене профессии и умении замедляться

Пять лет назад жизнь рижанки Екатерины Хабелашвили кардинально изменилась — она встретила своего будущего мужа, пересмотрела свою профессиональную деятельность и рацион питания. К настоящему моменту она побывала уже в 33 странах мира и сейчас обосновалась в Латвии. "33 кухни мира есть в моих тарелках", — смеется Екатерина. И речь не только о еде, но и о культуре, мировоззрении, познании себя через культурную призму других народов. Эта история о том, как путешествия изменили ее жизнь, как специалист по логистике стала аюрведическим диетологом, избавилась от астмы и спустя много лет встретилась лицом к лицу со своим отцом.

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В детстве Екатерина и спортом занималась, и музыкальную школу посещала, и языки разные учила, что впоследствии очень пригодилось в профессиональной деятельности. К настоящему моменту она хорошо владеет латышским и английским языками, довольно неплохо немецким, еще изучала французский, итальянский, испанский, португальский, японский, польский, а недавно увлеклась арабским.

Казалось бы, человек с таким желанием познавать новые языки должен был мечтать стать переводчиком, однако Екатерина после окончания школы решила специализироваться в логистике — в то время это была одна из самых стремительно развивающихся отраслей. Параллельно с обучением устроилась на работу в сфере логистики, получила степень магистра MBA (Master of Business Administration) и перешла в международную компанию. "Мне было всего 22 года и это было ярким стартом моей карьеры, я даже стала работником года в далеком 2008 году", — вспоминает Екатерина.

Однако вскоре кризис тех лет ударил по сфере логистики, и компания претерпела сильную реструктуризацию с сокращениями. "Это был повод искать что-то новое. Я взяла тайм-аут для раздумья и поехала вместе с мамой отдохнуть на Канарские острова". Это был тот случай, когда глоток свежего воздуха окрылил и дал силы кардинально сменить сферу деятельности. "Я осознала, что мир открыт для меня, что ненужно ничего бояться", — говорит Екатерина. По приезду она окунулась в новую для себя "морскую тему", начав работать со спецификациями красок кораблей и судовой химией.

Впрочем, когда кризис закончился, Екатерина вновь нашла работу в логистической компании, но вскоре поняла, что этого делать не стоило — добиться карьерного роста было уже не так просто, а обязанностей было столько, что это начало сказываться на здоровье. Девушка решила снова взять паузу и осуществить наконец свою давнюю мечту о поездке в Индию.

Это была паломническая поездка по святым местам. "В таких поездках ты посещаешь множество храмов и святынь, начинаешь узнавать лучше себя и свои истинные желания и потребности, происходит новое знакомство с собой", — рассказывает Екатерина. — "Я поняла, что для того, чтобы у человека был духовный рост, ему нужна определенная свобода, возможность увидеть мир, познакомиться с новыми людьми, а для этого необходимы средства".

Foto: Privātais arhīvs

В надежде на то, что все получится, после возвращения из Индии она вновь осмелилась на смелый шаг — переехала в другую страну с целью найти новую работу и начать новую страницу в жизни. "Выбор пал на Нидерланды, поскольку там жили мои знакомые. К тому же, побывав там один раз, я влюбилась в эту страну. До сих пор я считаю, что она самая комфортная страна для жизни, в которой все сделано для людей".

За неделю Екатерине удалось найти работу в финансовой сфере. Компания занималась помощью предприятиям по возврату налогов, среди сотрудников использовалось 23 языка, фирма динамично развивалась. Появилась возможность путешествовать по Европе и активно изучать языки. "Но в какой-то момент я осознала, что внутри меня есть что-то, что мешает любить этот мир и быть открытой к новому, как мне хочется", — признается Екатерина. Осознав, что ее гложет обида на родного отца, которого она не видела с четырех лет, девушка решила наконец-то найти его и встретиться. "Когда я смогла обнять отца, и мы вместе проплакали три часа, я поняла, почему до сих пор не встретила человека, с которым хотела бы создать семью, почему не чувствую гармонии. Ведь столько обид, блоков внутри было. Даже дышать стало легче после нашей встречи", — откровенно делится Екатерина. С тех пор она поддерживает связь не только с папой, но и со своими сводными братом и сестрой.

Казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Любимая работа есть, деньги и возможность путешествовать тоже, вот-вот состоится вторая поездка мечты после Индии — в Южную Америку, в Перу. Однако за день до отлета Екатерина узнала о том, что занимаемую ею должность придется через месяц оставить, а из съемной квартиры съехать. "На протяжении всего путешествия я находилась в потерянном состоянии. Хорошо, что это был паломнический тур, я общалась с людьми, час общения с которыми способен полностью поменять мироощущение". Так и произошло.

Вернувшись в Нидерланды, Екатерина уже не боялась перемен и в сжатые сроки нашла и другое жилье, и работу в крупной логистической компании. "Это был новый уровень. Я регулярно проводила бизнес-встречи в Лондоне, летала в командировки в Польшу, Францию, Великобританию. Это выглядело как работа мечты, но я работала на износ так, как никогда прежде, при этом еженедельные перелеты выматывали и физически, и эмоционально. Да, был карьерный рост, я могла многое себе позволить, но остановиться и подумать о том, насколько я себя выматываю, не было даже времени. Это был явный перебор".

Однако что-то менять не получалось — плотный график работы, постоянно новые сверхзадачи. "И вот… я ломаю левую ногу. Все серьезно, нужна операция. После нее я улетела в Латвию к маме на реабилитацию. К работе приступила дистанционно через два месяца. Но даже работая из Латвии, без командировок, загруженность оставалась прежней. Я начинала работу в восемь и заканчивала только через 12 часов", — вспоминает Екатерина. Вернувшись после реабилитации в Нидерланды, она приняла одно из самых важных решений в своей жизни — остановиться.

Екатерина уволилась, собрала свои вещи и переехала в Берлин, где жили ее друзья. "Я поняла, что нужно делать то, что тебе нравится, в чем для тебя есть смысл. Делая только то, за что платят хорошие деньги без внутреннего смысла, ты сгораешь, от жизни и здоровья остается лишь пепел". Все мифы, установки, которые были прежде основой мировоззрения, за годы путешествий и общения с разными людьми, были разрушены. "Вдруг появилось внутреннее чувство свободы".

А за ним пришла и долгожданная любовь. С будущим мужем Екатерина познакомились в Латвии, оба были приглашены на праздник общих знакомых, и, пообщавшись там 8 часов подряд, поняли, что расставаться уже не хотят.

Foto: Privātais arhīvs

Они организовали красивую свадьбу и в свадебное путешествие отправились в Индию.

Foto: Privātais arhīvs

"Муж открыл для меня ведическую культуру и аюрведу. Мы посещали разные места, связанные с темой ведических знаний, и я все больше окуналась в этот вопрос. Вообще, аюрведа — это древнее "знание жизни". По некоторым данным, ей насчитывается около 5000 лет. Благодаря этим знаниям я смогла забеременеть, вылечить астму и наладить здоровье", — говорит Екатерина.

Все это произошло постепенно. Сначала Екатерина отказалась от курения — эта вредная привычка сопровождала ее в течение 12 лет и долгое время никак не удавалось от нее избавиться. "Я понимала, какой ущерб моему здоровью это наносит, но в этом было какое-то психотическое успокоение, особенно в тот период, когда я не чувствовала внутренней гармонии", — признается Екатерина. — "Муж не уговаривал меня бросить курить, просто рядом с ним мне наконец-то стало спокойно и отпала надобность себя успокаивать. Вскоре я стала курить только по вечерам, а через пару месяцев и вовсе перестала".

С заботой о себе Екатерина прошла в Латвии десятидневный ретрит по аюрведическому курсу восстановления здоровья Максима Володина. Это была программа очищения организма (в основном терапия травами), а также гирудотерапия (один из методов лечения заболеваний с применением медицинских пиявок). Через два месяца после окончания этого курса девушка забеременела, хотя до этого при всем желании ничего не получалось. На данный момент Екатерина мама 10-месячного малыша.

К настоящему моменту Екатерина серьезно пересмотрела свое питание. В первую очередь она исключила из рациона слизеобразующие продукты (к этой группе прежде всего относятся молочные продукты и бананы). "Если у вас с утра насморк, без явных признаков болезни, да еще и периодически проявляющийся, это говорит о накопившейся слизи в организме. Изменив рацион, уходит и эта проблема. И проявлений, кроме насморка, еще множество".

Отказалась Екатерина и от изделий мясной продукции: "Аюрведа не запрещает употребление мясных продуктов, она ориентируется на разные типы людей, и рекомендации для всех разные. Но я не ем мясные продукты. Преимущественно растительный рацион, который сбалансирован и продуман — это кладезь микроэлементов, витаминов и того же белка".

Белая мука и белый сахар тоже в стоп-листе. "Использую только цельнозерновую муку, причем разных видов. А вот присутствие белого сахара в рационе напрямую влияло на астму, с которой я научилась справляться без ингалятора. Прогревания, ингаляции эфирными маслами и травы помогли убрать острые состояния за два дня. После этого я окунулась в мир эфирных масел и поняла, что это еще один кладезь здоровья. Плюс аюрведа научила меня пользоваться специями как лекарствами. Не понимаю, как я жила без этих знаний раньше!".

Екатерина уверена, что "наше сознание и здоровье определяется тем, что мы едим". Пройдя обучение и став как аюрведическим диетологом, так и консультантом по эфирным маслам терапевтического свойства, она наконец-то чувствует себя на своем месте. "Я делюсь знаниями, которые помогают быть здоровым во всех смыслах, и я чувствую себя от этого счастливой".

2020 год в очередной раз показал, как важно замедляться. "Весь мир полон замен, чтобы было проще, быстрее, чтобы все "успеть", например, проще съесть бутерброд, чем порадовать себя домашней едой с любовью или проще наложить макияж на прыщи, чем очищать организм, заботиться о себе каждый день. Но суть ведь в том, что услышать себя, не делать 100 дел одновременно и быть в моменте, каким бы он ни был. Этому я научилась в прошлом году. Да, замедляться каждый день стоит огромного усилия. Но вы попробуйте! Наслаждайтесь своим возрастом и каждой морщинкой опыта. Не бегите впереди времени, а цените что у вас есть, ведь именно вы этого хотели!", — резюмирует Екатерина.