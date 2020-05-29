"Мой лимонный пирог получается все вкуснее": где и как лучший латвийский фигурист провел карантин

Лучший латвийский фигурист Денис Васильев из-за пандемии оказался в заточении в швейцарском шале. Соревнования были отменены, тренировки на льду тоже, поэтому 20-летнему спортсмену, который по состоянию на май 2020 года занимает 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев, пришлось искать альтернативные возможности поддерживать себя в форме и новые способы самореализации. Например, печь пироги, оттачивая кулинарное мастерство. Подробнее об этом непростом периоде четырехкратный чемпион Латвии, призер юношеских Олимпийских игр, рассказал в беседе с DELFI.

— Такого еще никогда не было — из-за распространения коронавируса в 2020 году отменены крупнейшие спортивные мероприятия, в том числе чемпионат мира по фигурному катанию. Насколько для вас необычно жить в мире, в котором не проходят соревнования и другие большие спортивные события?

Довольно ужасно видеть, как мой спорт и моя культура так страдают. Жизнь фигуристов вращается вокруг этих событий, и их отмена или отсрочка поначалу казались очень странными.

Это был самый долгий "отрыв ото льда" в моей спортивной карьере. Я тщательно следовал правилам и ограничениям, введенным для борьбы с распространением вируса, поэтому тренировался совершенно иначе, чем обычно.

Безусловно, я очень разочарован тем, что не смог выступить на чемпионате мира, ведь чтобы достичь этой цели, в прошлом сезоне было приложено очень много усилий, но я думаю обо всех, кто находится в этой ситуации, и предпринятые правительствами меры в рамках этого кризиса были необходимы.

Мы все находим способы справиться с этой неординарной ситуацией, и ведь из этого тоже получилось что-то хорошее. Это время позволило мне восстановиться после прошлых травм.

— Во многих странах мира ритм жизни замедлился, но для любого спортсмена очень важно движение — регулярные тренировки, независимо ни от каких обстоятельств. Как вам удалось решить этот вопрос? В каком режиме и где вы сейчас тренируетесь? Стало ли тренировок меньше? Где они проходят?

Поскольку я не мог кататься на коньках, у меня была возможность сосредоточиться на тренировках вне льда.

На самом деле в Швейцарии правила были не такие уж и строгие, потому что нам разрешали выходить на улицу. Живя в очень милой деревне в горах, я мог бы воспользоваться шансом любоваться красивыми пейзажами во время тренировок вне льда. Интенсивность тренировок была немного меньше обычной.

У меня все еще был план тренировок и плотный график, но все же у меня было больше свободного времени, чем раньше. Благодаря тому, что я живу рядом со своим тренером, я смог усердно тренироваться тренироваться даже в это непростое время. С 21 мая каток вновь открылся, и я очень рад вернуться на лед.

— Какие тренировки в вашем расписании сейчас преобладают — силовые, хореография и т.д.?

Все занятия вне льда, входящие в мою тренировочную программу, длились дольше, чем обычно, потому что я не мог кататься на коньках, и мы использовали это время, чтобы улучшить каждый аспект на одном уровне. Все это время я вел активный образ жизни, ходил в походы, начал больше бегать, также провел много времени, работая с тренером над моей хореографией. На льду мне нужно будет наверстать упущенное, как и всем остальным после этого перерыва, но, в целом, думаю, буду сильнее, чем раньше.

— Недавно смотрела тренировку с вами и вашим тренером онлайн. Это была очень непростая подборка упражнений, с которой вы легко справлялись. Это ваша обычная нагрузка?

Нагрузка была меньше, чем обычно. В целом я сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться в хорошей форме, потому что должен быть здоровым и сильным, чтобы кататься так, как позволяет мой потенциал.

Мой тренер очень хорошо адаптировал тренировку к ситуации, и мы спланировали долговременную тренировку вместо силовой тренировки высокого сезона. Например, я снизил вес, который я поднимаю во время занятий. Мы сосредоточились на том, чтобы держать меня в наилучшей форме, не причиняя вреда моему здоровью, пока я не смогу снова кататься.

Мы уже подбираем программу, которой я следую в течение года, в зависимости от сезона.

— Как, на ваш взгляд, изменится фигурное катание после окончания карантинных условий? Что этот вид приобретет, а что, возможно, потеряет?

Экономически все пострадали. Даже если условия карантина постепенно меняются, шоу отменяются, соревнования в этом сезоне отменяются, даже следующие соревнования могут быть отложены.

Некоторые спортсмены, возможно, даже потеряли мотивацию к тренировкам, не зная, когда и как будут проходить следующие соревнования. Будущие соревнования и рейтинги очень важны для мотивации и преданности фигуристов, но только время покажет, что произойдет дальше. Я надеюсь, что все вернется на круги своя в нужное время.

— Как изменился ваш образ жизни в связи со всеми ограничениями? Что для вас было самым сложным в сложившейся ситуации, а в чем удалось найти даже какие-то плюсы?

В самом начале было сложно управлять большим количеством свободного времени и пустых моментов, потому что я к этому не привык. Хотя это позволило мне прислушаться к себе, и я нашел разные области, где я мог бы улучшить свои навыки и быть более внимательным. С этого момента я проводил намного больше времени на улице. Я начал бегать и ходить в походы, и я с удовольствием исследовал живописный регион, в котором я живу. На самом деле сейчас я нахожусь в лучшей форме, и я очень сосредоточен на своих следующих сезонах.

— Сейчас многие люди начали заниматься чем-то новым, ранее недоступным из-за отсутствия времени. Может быть, вы тоже открыли для себя какое-то новое занятие или успели сделать что-то, что давно хотели?

Помимо тренировок, я готовил и занимался выпечкой. Мне всегда нравилось проводить время на кухне, но эта ситуация позволила мне еще и улучшить свои навыки, мой лимонный пирог получается все вкуснее.

Коллаж/@denissvasiljevs

У меня даже была возможность реорганизовать свою квартиру, сделать ее более уютной. Еще я создал определенный режим, позволяющий хорошо начинать день, и вскоре я увидел, что это положительно влияет на мою продуктивность.

— Что вы сделаете в первую очередь, когда снимут все ограничения?

Не могу дождаться поездки в Лозанну. Мне не хватает ощущения энергии и наслаждения атмосферой большого города. Я обязательно пойду в кинотеатр и закажу большую тарелку суши в моем любимом ресторане. Я также с нетерпением жду возвращения в Японию.

— Когда вы планируете вернуться в Латвию? Насколько сильно нарушила сложившаяся ситуация ваши планы?

Все было отложено. Как только смогу, поеду в Латвию, чтобы повидаться с родителями и нашей собакой Эрной. Потеря возможности наслаждаться фигурным катанием как досугом только побудила меня тренироваться еще сильнее. Я хочу быть в отличной форме, когда снова начну кататься. Однако, как и все остальные, я не знаю, будут ли проходить соревнования в этом году, и это меня немного пугает, потому что подготовка к следующим соревнованиям — один из важнейших мотиваторов в любом виде спорта.

— Планируете ли вы провести мастер-класс в Даугавпилсе в ближайшее время? Насколько помню, один раз вы собирались провести такое мероприятие, но оно сорвалось.

Два года назад я пришел в школу катания на коньках, и мы провели занятия для местных фигуристов. Прямо сейчас моя цель — соревноваться в меру своих способностей и вернуться на лед более сильным, чем я был раньше, но в будущем я бы с удовольствием вернулся и провел занятия в Даугавпилсе. Я действительно хочу поделиться знаниями, которые я приобрел, возможно даже с помощью коучинга на более поздних этапах моей карьеры.

— Многократно слышала, как родители говорят своим детям: "раз Денис Васильев смог, значит и ты сможешь" или говорят тренерам: "Он/она будет Денисом Васильевым!". Потом эти дети сидят в одной и той же группе, потому что так и не начали делать никакие прыжки, а родители все считают, что они станут "Вами". С одной стороны, это ведь хорошо, когда есть пример для подражания. Но что бы Вы хотели сказать родителям детей, которые еще только планируют или недавно начали заниматься фигурным катанием?

Для меня большая честь быть таким примером для этих детей, и я хотел бы вдохновлять их следовать своим мечтам. Единственный совет, который я мог бы дать родителям, — это доверять компетентному тренеру и не слишком давить на детей. Спорт должен быть положительным опытом для достижения отличных результатов.

— Почему, на ваш взгляд, латвийские фигуристы не могут дорасти до международного уровня? Это проблема катка или тренерского штаба?

Катание на коньках на международном уровне является результатом многих комбинированных элементов. Спортсмен, родители и тренеры должны быть преданы делу, мотивированы и дисциплинированы, чтобы достичь определенных результатов. В общем, сочетание идеального качества катка и компетентного тренерского штаба необходимы для идеальной среды для тренировок. Фигуристам нужна внутренняя и внешняя позитивная мотивация для достижения своих целей.

— Как быстро можно понять, что фигурное катание — ваше призвание, или это приходит потом, с результатами и опытом, а чувство внутри "фигурное катание — это мое" не дает никакой гарантии, что этот спорт подходит для человека?

Нет способа определить это. Это очень личный момент. Многое зависит от того, насколько быстро вы взрослеете и насколько для вас важна эта мечта. Вы не можете заставить кого-то заниматься спортом. Это то, что вам нужно найти для себя самого.

— Как вы считаете, культура и спорт — это совершенно разные вещи или очень похожие? В чем их общий знаменатель?

Спорт — это и ЕСТЬ культура. Это ИСКУССТВО, это способ выразить себя и стать частью сообщества, которое разделяет общий стиль жизни. Я не думаю, что можно разделить их, особенно в фигурном катании. Фигурное катание — это, по сути, очень сложное сочетание физических способностей, тяжелая работа сосредоточена на ваших физических способностях, позволяющих создать великолепное шоу. В то же время — это спектакль, который является абсолютно чистой формой искусства, вы вкладываете в него много мыслей и усилий и создаете его с нуля.

Каждый раз, когда я катаюсь на коньках, я стараюсь исполнять это наилучшим образом и каждый раз усердно работаю над этим. Это как постоянно лепить программу, словно скульптуру. Вместо того, чтобы высекать статую, я создаю программу так же, как материализуется любой вид искусства.

Создавая объект искусства, полируя его и т.д., как и любой другой вид искусства, демонстрация способностей в спорте может побудить других к успеху в своей собственной форме страсти. Особенно глядя на достижения людей, которые происходят из одной и той же культуры, и окружающей среды, эти цели, которые каждый сам себе ставит, становятся более достижимыми.

Если вы усердно работаете и у вас все хорошо, вы добьетесь успеха в жизни.

— Какой вклад нужно внести, на ваш взгляд, чтобы родной город начал считать человека культурным наследием и начал ставить культурные памятники?

Любой большой успех стоит выставлять напоказ, чтобы привлечь внимание общественности к таким достижениям. Видимость — это ключ к тому, чтобы побудить будущие поколения к достижению таких же великих результатов. Например, я восхищаюсь г-ном Дубровиным, и памятник, посвященный ему, вполне заслужен и показывает, что люди могут делать добрые дела. Памятники — это напоминания, но они также вдохновляют других на великие дела.

— Хотели бы вы, чтобы в Даугавпилсе появился спортивный музей с достижениями всех спортсменов города?

Строительство музеев добавляет ценность культуре общества. Восхваление достижений нашего народа может привести к тому, что последующие поколения тоже станут стремиться к большему. Для меня было бы честью находиться в спортивном музее, если он будет построен.

— Что бы вам больше всего хотелось пожелать в этот трудный для всех нас период?

Это трудное время для всех, но оно пройдет благодаря усилиям, которые прилагают все люди. Мы все нашли очень интересные решения для управления нашим временем и объединения общества другими способами, чем это происходило обычно.

Также мы должны использовать эту неожиданную серию событий, чтобы подумать об окружающей среде, начать работать более эффективно и покончить с привычками, с которыми не могли справиться раньше. Желаю, чтобы все оставались в безопасности, были здоровы, размышляли о себе и видели свет в конце туннеля.