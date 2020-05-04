2020 год начался для социального предпринимателя, владельца бренда одежды OWA Наталии Ермолаевой с долгожданной поездки в Китай, однако буквально через два дня из-за распространения коронавируса ей пришлось покинуть страну и срочно перенести отпуск в Тайланд. Тогда она и подумать не могла, что через несколько месяцев Covid-19 доберется до Латвии и станет реальной угрозой для ее бизнеса. Сдаваться — не в ее правилах. Этому ее в том числе научило редкое генетическое заболевание, о наличии которого она узнала в подростковом возрасте. В среднем с таким диагнозом и отсутствием лечения люди живут до 35 лет. Наталии вам в этом году исполнится 36.

— С официальным заявлением о введении ограничений правительство Латвии выступило вечером 12 марта. Помните, где вас застала новость?

В Рижском техническом университете, где я осваиваю профессию дизайнера текстиля. Учебные заведения были первыми, которые закрыли. Поскольку было ясно, что утром 13-го вуз будет закрыт, нужно было за один вечер увезти все рулоны тканей, выкройки и другие заготовки домой, чтобы продолжать работать над коллекцией. Мы лихорадочно собирали вещи, бегая по разным помещениям. Хорошо, что я заранее сшила сумку метр на полтора, туда многое удалось вместить, донести и загрузить в машину.

— Вы не скрываете, что родились с редкой генетической болезнью и получили инвалидность II группы. В период, когда из-за распространения коронавируса стали вводить ограничения и закрывать границы, помимо хлопот о бизнесе не было страшно заболеть?

Знаете, 2020 год начался для меня с давно запланированного путешествия в Китай. Мы полетели туда своим ходом, оформив визы, купив билеты и забронировав гостиницу. 24 января вылетели, 25 января приземлились. Именно в этот день отмечался Китайский Новый год, и людей было очень много.

Поскольку в Китае я училась в 2014 году, то знала, что там в принципе многие носят маски, для них это нормально, поэтому мы купили их еще в Латвии и взяли с собой. В аэропорту, в метро, в гостинице уже мерили температуру, везде стояли дезинфекторы, но это не вселяло страх, а наоборот спокойствие, мол, какие молодцы, как у них все организовано.