"Найти любимую работу — это большая удача". Личный опыт Валентины и Александра

Совсем скоро разные учебные заведения объявят о начале приема документов, и многие выпускники школ будут принимать судьбоносные для них решения. Не всем удается быстро найти свое призвание. Например, рижанке Валентине Абразей пришлось сменить для этого 8 профессий. В то же время ее молодой человек Александр Леонов еще в школе сделал осознанный выбор и ни разу о нем не пожалел.

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История Валентины Абразей



"Найти работу, которую будешь любить — это большая удача. Всегда удивлялась, как некоторые выбирают профессию с юных лет", — признается Валентина.

Когда она закончила школу и получила аттестат, все еще не знала, какую специальность выбрать, а сроки уже поджимали, нужно было принимать решение. В результате девушка поступила в Рижский технический университет, хотя уже на тот момент понимала, что учиться ей будет неинтересно.

Параллельно с учебой она устроилась на две работы — по будням работала в курьерской почте на полставки, а по выходным барменом в ночном клубе. "Но мне хотелось еще какого-то творчества, и я решила записаться на курсы по фотографии. В Риге была единственная фотошкола, где уроки начинались достаточно поздно. Поскольку я работала до 7 вечера, туда я и пошла учиться. Меня спрашивали, зачем мне эти курсы, если все равно не буду фотографом, но мне очень хотелось получить знания именно в этой сфере".

Курсы помогли настроиться на творческую волну. "Идешь по улице, а в голове мысли только о том, как выполнить следующее домашнее задание по фотографии. Начинаешь видеть то, на что раньше не обращал внимания: как красиво падает свет через листья, отражение в лужах, линии, симметрии. Я стала много фотографировать и иногда даже за деньги, но тогда еще и мысли не было стать профессиональным фотографом".



В компании по курьерской доставке Валентина работала в бухгалтерии — работа с документами у нее не вызывала энтузиазма. Позже ее перевели на должность диспетчера, что позволяло общаться с людьми и получать гораздо больше удовлетворения. Тем не менее на последнем курсе университета с этой работы пришлось уйти — из-за расписания совмещать ее с учебой было невозможно.

Пролетел год, в руках — диплом о высшем образовании, а понимания, куда двигаться дальше, нет. "Помню, как листала объявления о вакансиях, пытаясь понять, что меня интересует. Думала, что мне нужна серьезная работа с достаточным количеством живого общения и отправила CV на должность консультанта в банке. Папа меня тогда спросил: "Зачем ты идешь в банк, если можешь фотографировать?". Это было так мудро, а я, ведомая стереотипами, ответила, что фотография это несерьезно, нестабильно. Наверное, я просто не была уверена ни в себе, ни в возможности жить, зарабатывая только фотографией, поэтому в то время решила снимать в свободное время в свое удовольствие".



Валентина устроилась работать в банк. Ее смена длилась 11 часов. Общения с клиентами за это время было так много, что к концу рабочего дня она сильно уставала и чувствовала себя опустошенной. "Людям часто приходилось долго ждать в очереди, они становились раздраженными. Многие приходили заплатить очередной долг по кредиту или взять новый, пенсионеры снимали свою пенсию, размер которой далеко не всегда их радовал. Даже когда клиенты не грубили, все равно была напряженная атмосфера. В такой работе нужно уметь ставить блок, я же слишком много пропускала через себя", — вспоминает Валентина. Ее план снимать по выходным провалился, добавляет она, потому что после такой работы в свободные от нее дни делать ничего не хотелось.

"Спустя несколько месяцев я решилась все же попробовать зарабатывать фотографией. Мол, если не получится, устроюсь на другую работу. Я стала выставлять посты в социальных сетях, приглашая записываться на фотосессии. За окном был май — самое актуальное время для съемок на природе. Это было мое первое лето в качестве фотографа, и оно прошло вполне неплохо, но с наступлением сентября я стала переживать, что осенью желающих не будет и от страха возможного отсутствия заработка устроилась официанткой".

В ресторане Валентина проработала больше года, после чего в результате сокращения потеряла работу. "Я сменила 8 рабочих мест, но меня никогда не увольняли, это было впервые и очень неприятно", — отмечает Валентина. Зато именно это стало серьезным толчком к тому, чтобы сконцентрировать все внимание на фотографии. У нее появилось время посещать тематические курсы, получать новые знания, между тем, клиентов становилось все больше и больше.

"Счастье в мелочах" — это то, что написано в профиле инстаграма Валентины. "Именно это я хочу показать своими работами. То, что наполняет нашу жизнь каждый день, будь это касание рук любимого человека или улыбка ребенка. Я сталкиваюсь с тем, что люди хотят съемки в декорированных студиях, но я им всегда предлагаю вариант домашней съемки. Даже если вам кажется, что дома некрасиво, неуютно, нет ярких декораций, весь этот "антураж" создает что-то большее — вашу историю. Это ваш дом, ваш мир, в нем вы счастливы, не нужно дополнительных изысков.



Студийные декорации не будут вызывать таких трепетных воспоминаний. Вот смотрю я на свою детскую фотографию и вижу ковер на стене, большую игрушечную собаку, маленький домик для куклы. Этих вещей давно нет, но я их помню даже наощупь. Мне приятно видеть их на фото, вспоминать, как играла с этими игрушками и все это вызывает трепетную улыбку".

Валентина приводит еще один пример — несколько лет назад ее бабушка участвовала в фотосессии, которая проходила в студии. "Ее уже нет, и только сейчас я понимаю, что фотографии у нее дома были бы намного ближе моему сердцу. В комнате, украшенной нашими семейными фотографиями и многочисленными подарками, за столом, где мы пили чай и с удовольствием ели печенье и круглой коробки. В ее квартире теперь живут другие люди, она больше никогда не будет наполнена бабушкиным теплом. Осознавая ценность момента, я сделала такую съемку для моего молодого человека с его бабушкой".

Наши бабушки и дедушки незаслуженно обделены фотографиями, считает Валентина. "За несколько лет работы фотографом приходило очень мало семей с пожилыми родственниками. По личному опыту знаю! Фотографируя на праздниках, пожилые люди часто отказываются, тогда я говорю, что это нужно для внуков, и они с улыбкой соглашаются. В случае фотосессии моего молодого человека и его бабушки все организовали спонтанно, мы просто приехали в гости, я выставила свет и начала снимать.



Рекомендую вам сделать такую съемку у ваших бабушек и дедушек дома. Вещи, которые они так трепетно хранят годами, сервиз, который достают только по праздникам, старые книги, открытки и поделки, подаренные вами в детстве. Съемка должна быть максимально естественной — обычный день, когда вы приехали в гости, рассказываете новости, слушая старые истории, пролистываете фотоальбом, пьете чай".

А недавно Валентина попробовала "оживить" фотографии, создавая более ясную картину воспоминаний для своих клиентов. "Для этого я снимаю целыми сериями, чтобы создать эффект движущейся картинки, как в видео, либо делаю слайд-шоу, а также прошу героев фотосессии рассказать что-нибудь интересное об их семье и записываю это на диктофон. Это может привести к замешательству, люди теряются, кажется, что нет ничего такого интересного, жизнь, как у всех. Я начинаю задавать вопросы, получая искренние и душевные ответы, пропитанные маленькими историями. Одна девушка после съемки с дочкой рассказала, что дочку они назвали на 10 день после рождения, а ее магазин одежды также назван в честь дочери, и что именно ее появление вдохновило на воплощение мечты. Особенно интересно записывать ответы детей, если они еще не разговаривают, то порадуют своим звонким смехом. Моя племянница не может произнести свое имя Милана, вместо этого говорит: "Манана". Но ведь это временно, жизнь так быстротечна, а счастье — в мелочах".



"Я счастлива, что набралась смелости, чтобы позволить себе заниматься тем, что люблю. Когда нет страха, и заказы приходят, и денежный поток есть, и удовлетворение от проделанной работы. Желаю всем слушать себя!" — резюмирует Валентина.



История Александра Леонова



Ни в семье, ни среди знакомых Александра не было моряков, однако именно эту сферу деятельности он выбрал уже в 8-м классе. "Помню, мне было 14 лет, и мы с друзьями в летнем лагере делились мыслями и планами на будущее. Оказалось, что трое из близких друзей собрались поступать в мореходное училище. И я вместе с ними. Родители мое желание поддержали, сказали: "Ну, попробуй!"

Правда, сделать это в 2001 году было не так то просто. Мореходное училище считалось привилегированным учебным заведением, в которое был отбор на уровне ВУЗа. Требовались знания английского, математики и отличное владение государственным языком. Существовала рейтинговая система баллов, которая суммировалась после сдачи двух экзаменов — математики и латышского языка. Для штурманов проходной бал был выше, для механиков чуть ниже.

"Много парней желало освоить новую, незнакомую мужскую профессию. Но от былой элитной славы рижской мореходки в 2001-м остался только ветер и легенды былых лет, пересказываемые ветеранами профессии. Здание находилось в центре и требовало капитального ремонта. Мы сидели в зимних куртках на лекциях, бегали в спортзале, где дыры в полу были заколочены старыми столами от пинг-понга, а по весне собирали в ведра капли с текущей крыши. И все же это было замечательное время, окно во взрослую жизнь. Здесь никто не следил ни за тобой, ни за твоей успеваемостью. Дверь, за которой выдавали документы, всегда была открыта, а за чрезмерную неуспеваемость хоть по одному из предметов "ласково прощались". К слову, из 48 человек (двух групп) нас к окончанию обучения осталось только 24. Остальные отправились искать свою удачу в других учебных заведениях или перевелись в Лиепайский колледж. После третьего курса мореходка переехала из центра в Болдерай, и последний учебный год мы доучивались в новом здании, принадлежащем Латвийской морской академии", — рассказывает Александр.

2005-2006 год ознаменовался подготовкой к экзаменам по специальности и первой практикой. "Смешанные были чувства. С одной стороны, все в новинку, с другой, я никогда не покидал дом более чем на три недели. А тут первая практика и пять месяцев. 15 лет назад на судах привычного повседневного интернета не было, тем более Wi-Fi. Это вообще звучало, как фантастика из книг Жуль Верна. Судовая почта печаталась в Word-форматах, посылалась на судовой сервер, где потом общим потоком, когда капитан выходил на связь с берегом для получения инструкций и заданий, через сателлитную связь отправлялась на берег, облетая земной шар. Еще была возможность связаться с домом посредством сателлитного звонка. Поднимаешься вечером на мостик, набираешь на телефоне домашний номер, что хранил в голове, как и все остальные номера друзей и подруг, и включается таймер поминутной оплаты. Говорят, на той стороне голос звучал странно, напоминая пьяного из-за странного искажения. Конечно, на зарплату в 400 долларов много по сателлиту не наболтаешь. Хотелось еще куда-то выбраться по возможности и накопить денег", — говорит Александр. Это была его первая официальная зарплата, на которую он планировал приобрести свой первый компьютер.

Foto: privātais arhīvs

"Судовладельцы строят суда, чтобы перевозить груз, особо не задумываясь о комфорте экипажа. Поэтому новые суда напоминают квартиры под ключ в новостройках, когда есть внутренняя отделка и больше ничего. Низкие потолки, стены, покрытые стандартными, негорючими самыми дешевыми материалами, слабая шумоизоляция, когда сигналы в машинном отделении слышны по всему судну, вибрация и гул от двигателя, однообразная мебель. Всю эту картину скрашивает периодическая качка. Все это и еще 19 угрюмых лиц, зарабатывающих свой кусок хлеба, ты наблюдаешь в течение 5 месяцев. Из развлечений у нас был видеомагнитофон с набором старых кассет, хорошо, если кто-то привозил что-то из дома, или находилось русскоязычное судно в порту, с которым можно было поменяться раритетом. Лаптопы были роскошью и стояли баснословных денег, поэтому все моряки мечтали зайти в штаты и отправиться в супермаркет за заветным девайсом. Был, правда, один судовой компьютер для экипажа, но к этому экспонату всегда стояла очередь".

В январе 2006 года Александр после практики вернулся домой. Оставался последний семестр. Заработанных денег действительно хватило на то, чтобы собрать свой первый компьютер.

Немного отдохнув, молодой человек устроился работать официантом в одну, потом в другую сеть общественного питания. "В начале двухтысячных профессия моряка теряла свою популярность катастрофически быстро. На дворе был строительный "бум". Заработать на строительном объекте было легче. Даже на простых работах парень в месяц зарабатывал больше, чем младший офицер на торговом флоте. Без особой квалификации, не проводя по 4 — 6 месяцев вдали от дома. Чтобы подчеркнуть непопулярность профессии, скажу, что в Латвийскую морскую академию я поступил на бюджет с оценками на государственных экзаменах: C, D, E. Механиков набралась неполная группа из 24 человек, две группы судоводителей, платная группа "Управление портом" и отдельная группа электромехаников, состоявшая из трех студентов. Когда одного из них отчислили за неуспеваемость по физике, мы смеялись, что ушло 33% группы. Конечно, можно было не идти дальше учиться, нарабатывать опыт в море, начать самостоятельную жизнь, получить рабочий диплом механика и дорасти до младшего офицера. Вариантов развития было несколько, а молодость одна. Может я и не стал зарабатывать так быстро, как мне хотелось бы, зато есть что вспомнить. Во время учебы в академии я занимался танцами, работал в Рижском торговом порту, начал самостоятельную жизнь. Всего этого могло не быть. Через пару лет я встретился со своим бывшим сокурсником из мореходки. Тогда только начал работать офицером на танкерном флоте, а он уже занимал должность старшего командного офицера, получал хорошую зарплату, неся огромную ответственность на своих молодых плечах. Тогда он признался мне, что оставил свою молодость в море. За 18 месяцев на берегу был от силы 5".

Александр признается, что многое в программе обучения ему казалось устаревшим. Больше всего кредитных пунктов имели точные науки, по ним делали сложные экзамены и из-за этих предметов учебу бросало больше всего учащихся. По профессиональной части не хватало преподавателей, часто отменялись лекции, оборудование и стенды требовали модернизации. Практических занятий явно не хватало.

"В первые месяцы реальной морской практики ты осваиваешь такие фундаментальные инструменты как швабра и тряпка. Постепенно переходишь на разные наборы гаечных ключей и насадок, доказывая всем, что руки у тебя растут из правильного места, и только потом получаешь полноценный допуск к механизмам и их обслуживанию. В свою очередь в морской академии учат, прежде всего, думать, делать расчеты, как инженер, знать и понимать физические процессы, рассчитывать мощности, нагрузки, составлять электрические схемы, знать международное морское право. Все это важные базовые знания, справочником хранящиеся в голове инженера-механика, но в практической жизни на борту судна ты больше являешься оператором, обслуживающим судовое оборудование и механизмы".

В таком режиме Александр проучился 4 года. Впереди было написание дипломной работы и подготовка к экзаменам. Неприятным сюрпризом от Морской академии стала неожиданная летняя практика. Количества кредитных пунктов не хватало, чтобы набрать их, нужно было поработать месяц бесплатно на заводе. "Когда тебе 23-24 года, ты живешь самостоятельной жизнью, платишь за аренду, еду, транспорт, имеется морской опыт, то меньше всего на свете тебе хочется работать на заводе месяц, летом, и бесплатно! Это был абсурд, несовершенство программы".

Дипломную работу защитить удалось на 7 баллов. Экзамены сдал на отлично. "И вот финал. Из 24 до финиша дошли 14 человек".

"Дух приключений и романтики закончился с приходом паровых двигателей. Индустрия судоходства и грузоперевозок непрерывно развивается. Даже на погрузку огромных кораблей часто отводится не больше суток. За это время к вам на судно наведается ряд портовых служб, таможня, инспекция от клиента, на которого работает судно, регистровая проверка и еще с десяток разных инспекторов, желающих посетить вашу обитель в течение стоянки. Так что возможность увидеть мир в современной интерпретации — это, скорее, удача, чем закономерность.

Текущая ситуация такова, что высокие зарплаты получает только старший командный состав судна. Это капитаны, старшие помощники, старшие и вторые механики. Младший офицерский и рядовой состав зарабатывает не много. Отнимите еще ежегодную оплату подоходного налога, пятилетнее обновление сертификатов, необходимых для работы в море. В прошлом году главная компания, занимающаяся сертификацией и обучением моряков, подняла цены ни на 5, ни на 10 и даже ни на 20%, а на 100%, видимо, из-за "текущей" актуальной ситуации в мире, поток клиентов снизился.

На оффшорном флоте тоже все не так просто. Каждое судно имеет свою спецификацию, и клиент запрашивает опытный персонал, который, помимо базового пакета документов и сертификатов, должен иметь дополнительные, диктуемые спецификой работы. Даже заплатив тысячи евро за получение необходимых сертификатов, не дает вам гарантии трудоустройства, потому что просто нет опыта работы на этом виде судна.

Оффшорный рынок труда — это лотерея "здесь и сейчас". Если вы единственный кандидат, а время на исходе, то вас возьмут. Можно получить временную работу. По окончании проекта вам скажут, что в ваших услугах больше не нуждаются. Моряк снова оказывается в ситуации поиска вакансий. За 30 лет индустрии зарплата моряка не выросла, учитывая инфляцию.

В 90-е годы, отработав год младшим офицером на танкере, можно было позволить себе купить квартиру в серийном доме. В текущей ситуации, отработав год в море, хорошо, если накопишь на первый взнос по кредиту.

Судовые грузоперевозки — это один из самых дешевых видов транспортировки груза. Индустрия широкого спектра, требующая квалифицированных специалистов. Моряки востребованы по всему миру. Но не надо питать наивных иллюзий о легком и доступном заработке. Прежде, чем посвятить себя этой профессии, необходимо хорошо все взвесить, понимая, чего придется лишиться в погоне за "хрустящим долларом".



Морская жизнь по большому счету напоминает "день сурка". Ежедневная рутина по расписанию и графику в металлической коробке с низкими потолками и железными стенами. Нет, конечно, она может скрашиваться переменчивыми погодными условиями в виде многодневных штормов, адской жары в районе экватора или обледенелой палубы в зимний сезон. Но если подвести черту, то это коробка-коробкой, в которой ты живешь, спишь, ешь в режиме "Standby", находясь на работе.

Моряки — это люди разных сортов, каждый отвлекается от "зыбучей" повседневности как умеет: кто-то, уткнувшись в экран компьютерного монитора, пересматривает все последние новинки мирового кинематографа, кто-то отключается, зависая в виртуальной реальности компьютерных игр, кто-то берется за книгу. Чаще всего свободное время моряка тратится на "качалку" (зал) и просмотр сериалов. На этих прекрасных опциях мир замыкается, так же, как и дальнейшее развитие.

Я пошел своим путем. Еще в студенческие годы приобрел свой первый зеркальный фотоаппарат. Тогда это было модно — большая камера, большая линза. На каждой тусовке или в клубе я доставал эту огромную "тушу", чтобы сфотографировать своих друзей. Но что мне было известно о мире фотографии, о композиции, истории, цвете и т. д.? Ничего. Я этим не занимался, просто давил на кнопку в авторежиме.

Мое отношение изменилось в 2013 году, когда, приехав из отпуска, я открыл свои фотографии на компьютере, и они мне, мягко говоря, не понравились. Тогда решил, зачем тратить свое время впустую, начну изучать фотографию, фототехнику, приемы и возможности. Хорошо, что в наше время на просторах интернета можно найти что угодно. Скачав сотни видео уроков, я погрузился в мир фотографии, сделав свое свободное судовое время развитием, местом для творчества и хобби. В 2015 году к моему первому увлечению добавилась еще и видеосъемка, а с ней пришел и монтаж.

В итоге, помимо основной профессии, в свободное время осваиваю еще три. В феврале 2021 года стукнуло семь лет, как я практикуюсь в фотосъемке. Это огромный и долгий путь проб и ошибок.

В 2019 году я познакомился с Валентиной Абразей, которая тоже занимается фотографией. У нас совершенно разный подход и разная жанровая стилистика в съемке, но объединяющим созидательным звеном является желание творить, расти, двигаться вперед, нести радость и любовь через наши работы. Вместе мы определенно можем больше, чем сольные игроки на рынке. Мы дополняем друг друга, делимся знаниями и опытом, учимся, расширяем свой кругозор. В этом пути нет финальной точки развития или совершенства, все ограничивается лишь внутренним желанием и рамками, которые мы создаем сами.



В заключении хочу лишь добавить, что жизнь у нас одна. Если вы решили посвятить ее морю, то найдите для себя еще хобби, маленькую отдушину, которая будет наполнять ваш мир и поможет легче перенести разлуку с домом".