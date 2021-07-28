Врач — не только профессия, но и миссия. Мы доверяем им самое важное, что у нас есть, и надеемся, что они сделают все возможное, чтобы мы смогли жить долго и счастливо. Однако многие молодые врачи сталкиваются со сложностями еще перед выпуском, когда встает вопрос о резидентуре. DELFI разбирается, почему так происходит.

Криста — студент-медик пятого курса, которая выбрала для себя профессию еще в школе — не в последнюю очередь благодаря тому, что ее мама работает медсестрой. Как и многие другие студенты, Криста составила для себя несколько планов. План А — выдержать конкурс в резидентуру и получить бюджетное место по желаемой специальности. "Я действительно хочу попасть туда, где мне нравится быть, и не только потому, что нужно продолжать. Если план А провалится, то я продумала план Б — заключить договор с какой-нибудь региональной больницей или частным сектором об оплачиваемой резидентуре. Это означает, что учреждение оплатит мне резидентуру, но после этого нужно будет отработать там определенное количество лет. Знаю только то, что за свои деньги в резидентуру не пойду, потому что это очень дорого. Ни у меня, ни у моей семьи таких денег нет, кредит я брать тоже не хочу", — говорит Криста.