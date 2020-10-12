"Наша стихия — это плохая погода": женщина-курьер рассказала всю правду о своей работе

Последний день этого лета Ольга (53 года), курьер по доставке еды, отпраздновала доставкой своего 10 000-го заказа, за время работы курьером она уже проехала 50 000 км. Спортивная и жизнерадостная женщина убеждена, что курьер — это самая позитивная работа, которую она выполняла в своей жизни: "Даже, когда я занимала самые высокие должности, мне никто не говорил столько раз в день "Спасибо"". Подробнее рассказывает rus.delfi.ee.

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О выборе работы курьером



В течение долгого времени я занималась напряженной умственной работой. Я начала работать, когда была еще очень молодой.

После восстановления независимости Эстонии мы работали над стратегией выхода шведского Statoil на местный рынок.

Еще я работала в области обмена металлом, а позже создала свое предприятие. Время было очень интересное.

Я работала на разных должностях с 20-ти лет. Всегда ездила по этому городу, жила, но только начав работать курьером, заметила, какой красивый у нас город, сколько здесь прекрасных и уютных местечек.

Ни на одной другой работе не слышишь столько раз "Спасибо!" в день. Все голодные клиенты радуются, когда получают еду. Я делаю их счастливыми. Это вдохновляет.

Я горжусь своей работой и своими коллегами. Тем не менее, не всегда можно позволить себе работать только ради удовольствия — материальный вопрос всегда играет немаловажную роль при выборе любого рода деятельности.

Фирмы по доставке еды предлагают работу с достойной зарплатой самым разным людям. Даже тем, кому было бы сложно ее найти по разным причинам. Я совершаю, не особо торопясь, около 20 заказов день, то есть примерно по 3 заказа в час. Во время обеда и ужина поток есть всегда.

Наша стихия — это плохая погода, тогда мы доставляем в 2 раза больше заказов. Это позволяет получать не меньшую зарплату, чем в офисе. Зато есть два неоспоримых плюса, которые не предлагают обычные работодатели.

Первое, я очень ценю гибкий график и возможность проводить время с семьей, когда это необходимо. Со временем начинаешь ценить свободу выбора больше, чем все остальное.

Второе, постоянная активность, спорт. В 53 года я могу подняться несколько раз на 5-й этаж без одышки. Например, один день 90% заказов были на 5-й этаж, конечно, в домах без лифта. Планирую следующим летом пересесть с автомобиля на велосипед.

О том, как карантин повлиял на работу



Первую неделю поток заказов несколько сократился. Видимо, все остались дома и решили готовить сами, но через неделю людям это надоело, и они стали опять пользоваться нашими услугами. Так все блюда, которые доставлялись раньше в офис, мы доставляли людям домой.

Во время чрезвычайного положения исчез такой очень важный для меня элемент, как эмоциональное общение. Улицы были пустынны — только курьеры и полиция. Нам было непривычно класть пакет под дверь, нельзя было пожелать: "Приятного аппетита!".

Один раз, когда я принесла заказ, на коврике перед дверью лежала записка на английском языке: "Огромное спасибо, что вы помогаете людям в такое тяжелое время". Меня очень это тронуло.

О самых необычных заказах



Конечно, всегда что-то происходит! Я помню, что однажды клиент прислал мне сообщение со следующим содержанием: "Домофон сломан, попробуй проникнуть в дом, нажимая кнопки соседей. Если не получится, то можешь уходить". Был еще оставлен телефонный номер.

В другой раз в комментариях о месте доставки было указано, что нужно забраться по железной пожарной лестнице на второй этаж квартирного дома.

Еще из приятного, я хочу отметить, что в Таллинне очень много джентльменов. Я иногда приходится доставлять на большие тяжелые заказы, где приходится доставлять по несколько сумок за раз. Всегда в офисе найдется один или несколько мужчин, которые с удовольствием помогут доставить еду на верхний этаж в офис.

О свободном времени



Я — творческий человек. Все мои хобби связаны с креативом — это музыка и стихи, дизайн. Хотя работа курьером — это тоже как хобби.

