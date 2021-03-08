Не только 8 марта. Какие еще праздники в честь женщин есть в мире

Международный женский день 8 марта — один из самых известных гендерных праздников не только в России, но и в мире. Но отношение к нему разное: где-то он стал торжеством женственности и красоты, а где-то — поводом напомнить о ценности равенства и свободы.

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Однако 8 марта — далеко не единственный праздник, посвященный женщинам. Круглый год по всему миру и в отдельных странах есть дни, когда женщинам уделяют внимание. Это и профессиональные праздники, и традиционные фестивали, и даты важнейших достижений в борьбе за женские права.

Международные праздники

День матери — один из самых известных женских праздников в мире, посвященный материнству и роли матерей в обществе. Его отмечают более чем в 40 странах, в большинстве из которых празднование выпадают на второе воскресенье мая.

В США День матери стал национальным праздником в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис. Ее кампания за то, чтобы такой день отмечался на государственном уровне, началась с печального события — смерти ее матери, гражданской активистки Анны Марии Джарвис, которая боролась за улучшение качества здравоохранения.

Анна Мария создала в Америке сеть женских организаций, известных как "Рабочие клубы по случаю дня матери", которые помогали нуждающимся в получении необходимых лекарств и боролись за улучшение медицины.

Президент США Вудро Вильсон согласился сделать День матери государственным праздником — и примеру Америки последовали десятки стран по всему миру. Во многих государствах именно он до сих пор считается главным женским праздником.

В России же День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, и этот праздник не связан с американскими традициями. В 1998 году Всероссийский день матери был введен указом президента Бориса Ельцина в "целях повышения социальной значимости материнства".

15 октября отмечается другой международный праздник под названием Международный день сельских женщин. Такой день был официально введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, в резолюции которой отмечена "важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов".

В данный момент Международный день сельских женщин является в первую очередь днем, когда в ООН обсуждают проблемы женщин в сельском хозяйстве. Например, в прошлом году чиновники говорили о "Повышении жизнестойкости сельских женщин в период пандемии Covid-19".

В различных странах мира существует множество профессиональных женских праздников в самых разных сферах деятельности. Например, 23 июня — Международный день женщин в инженерии. Он был впервые учрежден сообществом женщин-инженеров в Британии в 2014 году, а в 2016 году был признан ЮНЕСКО и годом позже стал международным. Этот день посвящен заслугам женщин в сфере инженерии и продвижению роли женщин в этой профессии.

США

26 августа в США отмечают День равенства женщин. Дата выбрана не случайно: в 1920 году в этот день была утверждена 19-я поправка к Конституции США, которая предоставила женщинам активное избирательное право. Тем самым увенчалась успехом многолетняя борьба суфражисток за предоставление женщинам права голоса.

Впервые праздник был отмечен в 1972 году, когда президент Ричард Никсон выпустил прокламацию, в которой объявил 26 августа Днем равенства женщин. "Несмотря на всю важность ратификации 19-й поправки, она не стала поводом для завершения борьбы женщин за полноценные права в нашем обществе. Напротив, она привлекла еще больше внимания к тем правам, которые еще не были осуществлены", — говорится в документе.

Япония

В Японии Международный женский день официально не празднуется, зато 3 марта в стране отмечают Хинамацури, или День девочек, также известный как День кукол. В этот день японцы молятся о здоровье и счастье девочек. Первые упоминания Хинамацури датируются периодом Хэйан в японской истории (794-1185 гг.).

В День девочек японские семьи, где есть дочери, устанавливают у себя в домах многоярусные платформы, покрытые красной тканью, на которых рассаживают кукол ручной работы. Куклы располагаются особым способом — по старшинству, с самыми дорогими куклами, символизирующими императриц, на первом уровне, придворными дамами — на втором, придворными музыкантами — на третьем, и так далее.

В этот праздник в Японии принято приглашать гостей и накрывать стол. Девочек одевают в традиционные кимоно и угощают сладостями. Хотя в прошлом фестиваль был посвящен только девочкам, в последние годы он стал праздником для женщин всех возрастов.

Армения

День материнства и красоты в Армении также празднуют 7 апреля. В 1990-х годах, после объявления независимости, в стране обсуждался вопрос о том, чтобы убрать 8 марта из числа государственных праздников и заменить его Днем материнства. В итоге отмечаются оба праздника.

День материнства и красоты совпадает в Армении с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечает Апостольская церковь. В этот день многие беременные женщины ходят в церковь, чтобы получить благословение.

ЮАР

9 августа в Южно-Африканской Республике отмечают Национальный день женщин. Этот день посвящен памятному событию в истории страны: тогда в 1956 году более 20 тысяч женщин вышли к зданию правительства в Претории в знак протеста против законов апартеида. Женщины стояли у здания правительства в течение 30 минут в тишине, после чего спели песню, название которой можно перевести как "Когда вы подняли руку на женщину, вы ударили скалу".

С 1995 года Национальный день женщин считается в ЮАР государственным праздником и отмечается каждый год. В 2006 году, в честь 50-й годовщины этого события, женщины в Претории провели масштабный марш.

Мозамбик

Национальный женский день в Мозамбике отмечают 7 апреля, он также известен как День мозамбикской женщины. Праздник был учрежден в память о национальной героине Жосины Машел, которая умерла в тот день в 1971 году.

Жозина Машел была женой первого президента страны Саморы Машела, но стала известна как активист организации Фронт освобождения Мозамбика, которая сыграла огромную роль в борьбе страны за независимость.

В этот день мозамбикские женщины танцуют и поют под традиционную музыку, а жительницы столицы Мапуту несут цветы к Монументу Героев.

Тунис

13 августа — Национальный женский день в Тунисе. В 1956 году в этот день был принят Кодекс личного статуса, признающий женщин субъектами права. Кодекс, принятый премьер-министром Хабибом Бургибой, упразднил многоженство, ввел судебную процедуру развода, а также сделал взаимное согласие обоих партнеров на брак обязательным условием бракосочетания.

В день женщин в 2018 году президент Беджи Каид Эс-Себси объявил о намерении предоставить женщинам равные с мужчинами права на наследство. Это вызвало ожесточенные споры в обществе, а закон так и не был одобрен парламентом.

Латинская Америка

25 июля в Латинской Америке отмечают Международный день афро-латиноамериканских, афро-карибских и африканских женщин. Впервые этот день отпраздновали в 1992 году, когда в Доминиканской Республике состоялся первый саммит фро-латиноамериканских и афро-карибских женщин из 32 стран региона. Главной темой этой встречи стала борьба с расизмом и сексизмом.

В тот же день была создана организация под названием Сеть диаспор афро-латиноамериканских и афро-карибских женщин, которая борется с дискриминацией по расовому и гендерному признаку в латиноамериканских странах.

На сегодняшний день эта дата по-прежнему служит поводом привлечь внимание к проблемам темнокожих женщин в Латинской Америке.

По данным ООН, уровень насилия над женщинами в этом регионе один из самых высоких в мире: ежегодно его жертвами становятся 20 млн женщин и девушек. Пандемия усугубила их положение: в одной только Венесуэле, по данным правозащитников, в апреле прошлого года количество убийств женщин выросло на 65%, а в Колумбии на 50% выросло количество зарегистрированных случаев домашнего насилия.