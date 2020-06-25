Андра Новицка — спортсменка, полицейская и просто красавица. Она — ветеран пятиборья, и сейчас тренирует детей, но при этом не теряет форму, продолжая участвовать в соревнованиях. Все это ей удается совмещать с работой в полиции, где она занята уже 21 год. За время своей службы Андра заметила неоднозначную тенденцию — мужчины-полицейские с каждым годом становятся все слабее, а их ряды существенно редеют. По ее словам, все идет к тому, что в полиции скоро будут работать только женщины.

"Я хотела стрелять"

"В детстве я не помню, чтобы мне хотелось стать спортсменкой. Просто в первом классе у нас обязательным предметом было плавание, и оказалось, что в классе я плавала лучше всех. Поэтому меня отправили заниматься плаванием более профессионально. Мне нравилось, но результат для профессионала был не очень".

А потом во дворе один мальчик рассказал Андре, что пошел заниматься пятиборьем. На тот момент ей было 12 лет, и она не знала, что такой вид спорта вообще существует. "В пятиборье я пошла именно из-за стрельбы. Я хотела стрелять, а остальное (плавание, бег, фехтование и конкур) меня не интересовало. Мой средний результат по плаванию для пятиборья годился, и меня туда взяли. Первые три тренировки я училась стрелять, а на четвертой уже стреляла зачет и по результатам была выше середины".