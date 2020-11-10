Непридуманная история. Как красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы

Двухметровая красавица-баскетболистка Оливера Чиркович была звездой Югославии. У нее было все: юность, привлекательность, деньги и неплохая должность в клубе "Црвена звезда", куда она устроилась по окончании карьеры в большом спорте. Однако внезапно произошло то, чего никто не ожидал от этой успешной молодой женщины: Чиркович стала членом известнейшей воровской группировки "Розовые пантеры", начала грабить ювелирные магазины и выносила из бутиков деньги и драгоценности на миллионы долларов.

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Не помогла даже ее поимка: Чиркович стала первой женщиной в истории, которой удалось сбежать из греческой тюрьмы. Как известной авантюристке удалось продолжить свое дело даже после двух арестов, в чем состоял ее собственный способ ограбления ювелирных и при чем тут популярный аккаунт в Instagram — в материале "Ленты.ру".

Шаг на паркет



Оливера Васич родилась в 1969 году в Белграде. Девочка росла активной и подвижной — было очевидно, что ее энергию лучше всего направить в спорт. Выбор пал на баскетбол: она быстро росла, обгоняя сверстников, — и уже в подростковом возрасте вытянулась почти до двух метров — рост юной Васич составлял 1,94 метра.

Спортсменка делала успехи и даже стала членом юниорской женской сборной Югославии. В 1988 году она вместе с Даниелой Илич, Элеонорой Вилд, Данирой Накич и другими коллегами по команде заняла третье место на чемпионате Европы. Коллеги вспоминают о ней, как о дисциплинированной спортсменке, хоть и не хватающей звезд с неба. Несмотря на то что тогда Васич не была самой яркой и сильной в команде и ее нельзя было назвать топовым игроком, ей нередко удавалось покинуть скамейку запасных сборной и занять место на площадке.

"В конце восьмидесятых я тренировал ее на юношеском отборе Югославии. У нее не было заметной роли, поэтому о ней никто не вспоминает, но иногда она вставала со скамейки запасных. Я никогда не предполагал, что она станет преступницей", — говорил о ней позднее тренер. Сейчас он разочарован в бывшей воспитаннице, так как уверен, что спортсмены и спортсменки должны быть примером для всех молодых людей не только в известных публичных поступках, но и в обычной жизни.

В начале 1990-х Васич переехала в Грецию, где познакомилась с будущим супругом Сречко Чирковичем. Спортивная карьера пошла в гору: в первом же сезоне ее назвали лучшим легионером афинского "Паграти", а также лучшим бомбардиром местного женского чемпионата. Благодаря ей клуб вернул себе былую славу. В 1997 году Оливера вышла замуж за Сречко и вскоре родила сына Николая.

В декрет она уходила всего на полгода — так сильно ей хотелось скорее вернуться на паркет. Вскоре ее ждал еще один сезон в словенском клубе "Целе", а потом "Црвена звезда". По окончании спортивной карьеры на паркете в 2000 году Чиркович получила административную должность в баскетбольном клубе "Црвена звезда", однако большого удовольствия от этой работы не получала.

Со стороны казалось, что ее жизнь в целом удалась, однако, несмотря на это, успешную и в работе, и в личной жизни девушку увлек мир криминала. Сначала она перепродавала добытые незаконным путем одежду и обувь, позднее сама начала воровать дорогие статусные товары, в основном одежду. Вскоре бывшая баскетболистка переключилась на драгоценности — в том числе очень дорогие украшения.

Это был ее входной билет в самую известную и опасную группировку грабителей того времени — банду "Розовые пантеры". Чиркович стала их символом и самой известной представительницей, а ее жизнь отныне превратилась в криминальную драму.



Сейчас она утверждает, что не может в полной мере объяснить свою мотивацию. "Во мне много разных людей. Нет никаких объяснений. Я — комбинация несовместимого, женщина, которая несет в себе парадоксы, у меня нет объяснения своей жизни. Я могу только пересказывать это через свои книги, я могу дать рекомендации — теперь я знаю, где я ошиблась, но все это было продиктовано моим бунтарским характером, немного авантюрным духом, деньгами, которые приходят быстро… Неограниченная свобода — вот к чему это приводит", — объясняет она.