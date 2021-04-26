"Нет, весь я не умру…" Возможно ли цифровое бессмертие — и кому оно нужно?

Киноиндустрия уже давно научилась "оживлять" голливудских актеров, умершие музыканты периодически выходят на сцену в виде голограмм, а недавно компания Microsoft получила патент на создание интерактивного чатбота, способного правдоподобно вести диалог от имени любого человека — в том числе и уже покинувшего этот мир. Значит ли это, что при желании любой из нас может заменить ушедших близких их виртуальной копией или даже заранее позаботиться о собственном "цифровом бессмертии"? И почему одних перспектива виртуальной жизни после смерти пугает, а другим, наоборот, кажется заманчивой?

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С приветом с того света





Когда в октябре прошлого года американская фотомодель Ким Кардашьян отмечала 40-летний юбилей на маленьком частном острове, самым ярким и обсуждаемым среди многочисленных поздравлений стало выступление ее отца Роберта. "С днем рождения, Кимберли! — начал он, появившись на сцене из темноты, прежде чем его лицо высветили прожекторы. — Ты только посмотри на себя, тебе уже 40 лет! Совсем стала взрослая — а все такая же красавица, какой была еще маленькой девочкой".

Обычное, казалось бы, поздравление, если бы не одно "но". Дело в том, что настоящий отец звезды никак не мог присутствовать на ее 40-летнем юбилее. По весьма уважительной причине: в 2003 году он умер от рака пищевода. Так что для гостей, не знавших заранее о заказанной мужем юбилярши дорогой голограмме, появление Роберта на вечеринке 17 лет спустя стало настоящим шоком. "Я слежу за твоей жизнью, — продолжал тем временем покойный. — Каждый день наблюдаю за тобой, твоими сестрами и братом, за вашими детьми. Иногда я даже подаю знаки, чтобы ты знала, что я рядом…"

Наверное, многим из нас от подобного "привета с того света" стало бы не по себе, однако сама Кардашьян осталась в полном восторге от подарка и немедленно выложила запись поздравления в "Твиттер".

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020



"Канье [Уэст] сделал мне на день рождения самый трогательный подарок в жизни. Настоящий сюрприз из рая. Голограмма моего папы. Он так похож на настоящего! Мы пересматривали запись снова и снова — и нас переполняли эмоции"

Впрочем, восторг юбилярши разделили далеко не все пользователи. Многие из них не стеснялись в выражениях ("меня буквально бросило в дрожь от этого идиотского подарка" — еще довольно мягкая формулировка по сравнению с другими комментариями), и фанаты телезвезды сломали немало копий, отстаивая ее право на собственное мнение.

Конечно, Роберт Кардашьян не был первым человеком, временно восставшим из мертвых при помощи цифровых технологий. За восемь лет до него, в апреле 2012, на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии "выступил" погибший в 1996 году рэпер Тупак Шакур. Исполнив две песни со сцены, голограмма на мгновение ярко вспыхнула — и растворилась в воздухе прямо на глазах у ошеломленных зрителей.

Не меньшей сенсацией стало появление на сцене Майкла Джексона — через пять лет после смерти певца. В мае 2014 года его цифровая копия триумфально выступила на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Award.

С тех пор актеры, музыканты и другие деятели шоу-бизнеса регулярно "возвращаются из загробного мира", чтобы выступить в грандиозном шоу, записать очередной клип или даже сняться в кино.

Доппельгангер



В 2011 году Четвертый канал британского телевидения начал показ научно-фантастического сериала "Черное зеркало" ("Black Mirror"). Его действие разворачивается в довольно неопределенном, но очень недалеком будущем — впрочем, серии шоу не связаны между собой ни сюжетом, ни актерским составом. Объединяет их общая тема: перспективы развития уже существующих информационных технологий и тот огромный разрушительный потенциал, которые они несут для человеческих отношений.

В одной из серий второго сезона под названием "Я скоро вернусь" (Be Right Back) рассказывается история молодой пары: Эш и Марта переезжают в новый дом, чтобы начать там новую жизнь. Однако буквально на следующий день, возвращая взятый напрокат фургон, Эш погибает в дорожной аварии. А вскоре после похорон — по всем законам жанра — Марта узнает, что ждет от него ребенка.

Она так хочет рассказать Эшу о своей беременности, что решает воспользоваться услугами странной компании, которая обещает дать ей возможность поговорить с погибшим возлюбленным при помощи искусственного интеллекта (AI). Скормив умной программе все существующие видеозаписи Эша и предоставив полный доступ к его переписке в соцсетях, на выходе Марта получает его цифровую копию — чатбота.

Виртуальный собеседник, с которым она сначала переписывается, а потом и созванивается, практически неотличим от настоящего Эша. Он говорит тем же голосом, использует те же фразы и даже шутит какие-то "внутренние" шутки, понятные только им двоим. Впрочем, хватит спойлеров: заканчивается серия далеко не так оптимистично, как можно было бы предположить.

В 2013 году, когда второй сезон "Черного зеркала" только вышел в эфир, уже было интуитивно понятно, что создание подобной технологии — лишь вопрос времени. Однако будущее, кажется, наступило даже раньше, чем мы ожидали.

Два месяца назад в эфир южнокорейского телевидения вышел документальный фильм "Встреча" (Meeting You), героине которого дали возможность "встретиться" со своей 7-летней дочерью, погибшей в 2016 году от редкого заболевания крови, при помощи технологии виртуальной реальности.

А в декабре прошлого года, компания Microsoft получила патент на "Создание интерактивного [способного вести диалог] чатбота конкретной личности" — то есть в теории это открывает возможность заказать своего собственного "Эша" для кого угодно.

Чтобы создать цифровую копию любого человека (мертвого или живого, неважно), нужно, как и в "Черном зеркале", дать нейросети проанализировать его базу данных: фотографии, записи в соцсетях, личная переписка — чем больше, тем лучше. Совсем хорошо, если сохранились аудиозаписи — тогда аватар сможет не только переписываться, но и разговаривать.

Как ни странно, видео далеко не так принципиально: искусственный интеллект уже неплохо научился оживлять и довольно правдоподобно раскрашивать даже очень старые черно-белые фотографии.

Зловещая долина фантазий



Как и в случае с Кардашьян, новость о полученном Microsoft патенте вызвала бурную общественную дискуссию. В основном обсуждение сводилось к перечислению этических проблем, которые могут возникнуть в результате такой "псевдо-реинкарнации".

Одни вспоминали печальную историю из "Черного зеркала" и прочили грядущий апокалипсис любых социальных связей. Другие выражали сомнение в реальных возможностях технологии, напоминая, что большинство из нас ведет себя в сети не совсем так (или даже совсем не так!), как в реальной жизни. А следовательно, и цифровая копия человека, созданная по образу и подобию его интернет-переписки, будет иметь с оригиналом не слишком много общего.

Тем не менее, читая комментарии, становится очевидно, что для многих тема "цифрового воскрешения" оказалась весьма болезненной — и, по словам ученых, это совсем неудивительно. "Все новое вызывает шок — особенно если речь о принципиально новой медиатехнологии, которая требует от нас какой-то переориентации. А уж тем более когда ее начинают использовать на мертвых людях", — объясняет Джон Тройер, возглавляющий в Университете Бата междисциплинарный центр, занимающийся изучением феномена смерти.

Ровно такую же реакцию, по его словам, вызывали в свое время первые фотоснимки мертвых людей. А к концу XIX века фотографии с покойниками (особенно только что скончавшимися детьми) даже вошли в моду.

В конце концов, размышляет эксперт, люди всегда пытались как можно дольше сохранить память об умерших близких: сначала на смену письмам и дневникам пришли фотографии, потом видеозаписи, теперь вот — чатбот.

По словам доктора Тройера, все это вполне укладывается в теорию "продолжающихся связей" (continuing bonds), которую выдвинул в середине 1990-х американский психолог Деннис Гласс. После смерти близкого человека наша связь с ним не обрывается мгновенно, а продолжается — пока мы его помним. Именно поэтому многие люди, приходя на кладбище, разговаривают с ушедшими в мир иной родственниками, а иногда даже ощущают их присутствие.

С одной стороны, у интерактивного цифрового двойника есть принципиальное отличие от той же фотографии: он может поддерживать диалог — не только слушать, но и отвечать. С другой, напоминает Джон Тройер, диалогом разговор с чатботом можно назвать разве что с большой натяжкой: "Можно ли считать такое общение разговором с умершим? Нет, нельзя. Это просто своеобразное соглашение, договоренность с самим собой — мы воспринимаем это общение так, как будто это и есть тот самый человек".

Возникающее ощущение гадливости или неприязни и мурашки, периодически пробегающие у нас по коже, получило у ученых название "эффекта зловещей долины".

"Это когда робот [голограмма или цифровой двойник] уже очень сильно напоминает обычного живого человека — но все-таки не настолько, чтобы отличия не были очевидны, — объясняет Тройер. — В результате эти отличия мгновенно обращают на себя внимание — бросаются в глаза и вызывают у нас стойкую реакцию неприятия, отвращения, даже страха. Последним, кстати, активно пользуются режиссеры фильмов ужасов".

Загнать джинна в бутылку?



Многие и вовсе предлагали ввести официальный запрет на создание интерактивных чатботов умерших людей — от греха подальше.

Впрочем, профессор интернет-права Университета Ньюкасла Лилиан Эдвардс сомневается, что подобный запрет в принципе возможен. И дело даже не в патенте. Сам факт существования новой технологии — то есть возможность создания интерактивных чатботов — означает, что джинн уже выпущен из бутылки.

Все составляющие ее элементы (вроде видеоредакторов или синтезатора речи) легко доступны — причем большинство их них имеют массу других применений, поскольку изначально были разработаны для чего-то другого. Что именно запрещать? И как?

"Тогда нужно запретить и использовать спецэффекты в кино? — размышляет профессор Эдвардс. — Голосовых помощников вроде Сири или Алексы? Или технологии "оживления" старых фотографий? Так люди возмутятся — скажут, что это ограничивает их свободу выражения. И будут правы!"

"Оживить" изображения со старых фотографий при помощи AI совсем несложно. Вы можете сделать это сами, найдя в любом поисковике программу Deep Nostalgia

Эффективность подобных запретов тоже весьма сомнительна, продолжает она, а проконтролировать их соблюдение практически невозможно. Ведь, когда человеком движет горечь утраты, он часто оказывается глух к голосу разума.

Именно в этом, по словам профессора Эдвардс, таится главная опасность новой технологии. У людей, только что переживших потерю близкого человека, довольно сильно ограничена способность мыслить рационально. А это делает их весьма уязвимыми и легко поддающимися на манипуляции.

"Фастфуд детям рекламируют герои их любимых мультиков, потому что такая реклама наиболее эффективна, — объясняет она. — А теперь представьте, что недавно у вас умер кто-то из близких, а создание его цифровой копии было частично оплачено, скажем, туристической компанией. Ведь рекламщики знают: нет более эффективного способа продать вам путевку, чем если этот аватар скажет: "А помнишь, как мы ездили в Грецию — какой замечательный был отпуск!"

И это, считает профессор, только один пример. На что еще будет способна новая технология, страшно даже подумать.

"Мой прах переживет и тленья убежит"



Впрочем, пока что бояться, кажется, нечего. Тим О'Брайан, отвечающий в Microsoft за AI-программы, заверил пользователей (а позже и корреспондента Би-би-си), что у компании нет планов по развитию этой "жутковатой технологии".

Только Miscrosoft — далеко не единственная компания, работающая в этом направлении. Активная работа по созданию цифровых копий живых (пока еще) людей идет по всему миру — и, по словам О'Брайана, есть по меньшей мере два примера ее весьма удачного применения: "в основном потому, что они находятся под контролем и не позволяют любому желающему делать что ему заблагорассудится".

Первый — проект Фонда исторических материалов памяти жертв Холокоста (USC Shoah Foundation), основанного режиссером Стивеном Спилбергом. Поскольку людей, переживших геноцид времен Второй мировой войны, с каждым годом становится все меньше, вот уже несколько лет фонд занимается записью и оцифровкой рассказов очевидцев трагедии, сохраняя их в виде интерактивных голограмм, которым не страшна старость. В некотором смысле выживших свидетелей геноцида превращают в музейные экспонаты, готовые ответить на вопросы посетителей.

Конечно, архивных записей выживших в концлагерях существует множество. Однако есть большая разница между просмотром обычной видеозаписи и разговором с человеком на экране один на один — особенно если ты знаешь, что его уже нет в живых.

Второй — платформа StoryFile, помогающая создавать цифровых двойников известных людей — конечно же, с их согласия и с их же помощью.

Технология и алгоритм работы искусственного интеллекта в обоих случаях практически идентичны. Главное отличие состоит в том, что этот проект коммерческий — так что заказать свою цифровую копию может почти кто угодно. Для НАСА, например, сделали аватар астронавта, который может появиться на экране смартфона и ответить на заданные ему вопросы о космосе.

На всякий случай имеет смысл уточнить, что в обоих случаях AI, конечно же, не создает ничего нового и не "склеивает" нужный ответ по словам. Программа просто анализирует заданный вопрос, выуживает из него ключевые слова — и находит среди множества заранее записанных видеоответов тот, в котором эти слова встречаются наиболее часто.

Однако со стороны — для человека, задавшего вопрос, — это действительно максимально похоже на обычный диалог с тем, кого уже нет в живых.

Переселение душ в цифровом веке



Появление технологии "цифрового воскрешения" — в той или иной форме — было практически неизбежно, говорит Стивен Кейв, возглавляющий в Кембриджском университете центр изучения искусственного интеллекта.

Испокон веков люди предпринимали попытки спасти от смерти себя и своих близких, адаптируя одни и те же незамысловатые способы к современным им реалиям.

В научный век вера в волшебный эликсир молодости сменилась надеждой на то, что когда-нибудь ученым таки удастся найти лекарство от старости, а физическое воскрешение из мертвых нашло воплощение в технологии криогенной заморозки тела до лучших времен.

Так и идея цифрового бессмертия — это просто очередная версия мифа о реинкарнации, переселения душ. Только пересказанная, в соответствии с требованием времени, на научный лад.

"Идея души состоит в том, что какое-то ядро, сущность личности, можно отделить от физического тела человека — и она способна пережить его физическую смерть, — объясняет он. — Идея цифрового бессмертия играет именно на этих надеждах. Что настоящий "я" — это не мое тело. Это данные, информация, которые можно от тела отделить и сохранить в какой-то другой форме".

Однако это ощущение обманчиво, предупреждает доктор Кейв. Ни в коем случае не нужно думать, что цифровой двойник может действительно вернуть прошлое.

"Технология обещает то, чего она сделать просто не в состоянии. На мой взгляд, она не способна дать нам ничего похожего на то общение, которое у нас было с любимыми людьми, пока они были живы, — уверен он. — Умерший, безусловно, не оживает. Любой чатбот или цифровая копия — это не продолжение человека. Это в лучшем случае его слабое эхо".

Ровно то же, по словам ученого, нужно иметь в виду людям, которые надеются победить смерть, создав собственную цифровую копию. "Если вы хотите жить дальше — в том смысле, чтобы как-то ощущать окружающий мир, — то "жизнь" в виде набора твитов вряд ли способна дать вам такую возможность, правда? — скептически замечает он. — Привычное нам существование в любом случае закончится вместе с нашей биологической смертью".

На вопрос о том, станет ли "цифровое воскрешение" более реальным в будущем, доктор Кейв пожимает плечами. "Сможем ли мы когда-нибудь воссоздать личность человека по его цифровому следу с помощью компьютерных технологий? Возможно… Возможно, когда-то сможем. Но пока мы еще очень и очень от этого далеки".