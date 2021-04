"Нет, весь я не умру…" Возможно ли цифровое бессмертие — и кому оно нужно?

Киноиндустрия уже давно научилась "оживлять" голливудских актеров, умершие музыканты периодически выходят на сцену в виде голограмм, а недавно компания Microsoft получила патент на создание интерактивного чатбота, способного правдоподобно вести диалог от имени любого человека — в том числе и уже покинувшего этот мир. Значит ли это, что при желании любой из нас может заменить ушедших близких их виртуальной копией или даже заранее позаботиться о собственном "цифровом бессмертии"? И почему одних перспектива виртуальной жизни после смерти пугает, а другим, наоборот, кажется заманчивой?



Когда в октябре прошлого года американская фотомодель Ким Кардашьян отмечала 40-летний юбилей на маленьком частном острове, самым ярким и обсуждаемым среди многочисленных поздравлений стало выступление ее отца Роберта. "С днем рождения, Кимберли! — начал он, появившись на сцене из темноты, прежде чем его лицо высветили прожекторы. — Ты только посмотри на себя, тебе уже 40 лет! Совсем стала взрослая — а все такая же красавица, какой была еще маленькой девочкой".

Обычное, казалось бы, поздравление, если бы не одно "но". Дело в том, что настоящий отец звезды никак не мог присутствовать на ее 40-летнем юбилее. По весьма уважительной причине: в 2003 году он умер от рака пищевода. Так что для гостей, не знавших заранее о заказанной мужем юбилярши дорогой голограмме, появление Роберта на вечеринке 17 лет спустя стало настоящим шоком. "Я слежу за твоей жизнью, — продолжал тем временем покойный. — Каждый день наблюдаю за тобой, твоими сестрами и братом, за вашими детьми. Иногда я даже подаю знаки, чтобы ты знала, что я рядом…"

Наверное, многим из нас от подобного "привета с того света" стало бы не по себе, однако сама Кардашьян осталась в полном восторге от подарка и немедленно выложила запись поздравления в "Твиттер".

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC