"Невозможно сделать человека стильным, если он этого не хочет": Светлана Ёдчика о моде после Covid-19, онлайн-шопинге и работе в Латгалии

"Когда я только начинала свою профессиональную деятельность, в маленьких городах девушки в принципе не понимали, зачем существует такая профессия", — вспоминает фешн-стилист, владелица шоурума fRutte в Даугавпилсе Светлана Ёдчика. В беседе с DELFI Woman она рассказала о том, как это — вести бизнес в Латгалии, одеваться онлайн и подбирать гармоничные образы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

— Наверное, этот вопрос вам приходится слышать очень часто, но как началась ваша карьера в качестве стилиста — это был осознанный выбор профессии или же вы нашли свое призвание неожиданно для самой себя?

До этого я пробовала себя в разных профессиях, но уже тогда меня интересовала сфера моды и конкретно вопросы стиля. Правда, информации было настолько много, что я пришла к выводу, что нужно учиться и 2018 году получила свои первые сертификаты. Больше всего знаний я получила в ходе обучения в онлайн-школе "Restyle studio".

Я сотрудничала с магазинами в Даугавпилсе, а также с рижскими торговыми центрами, проводила показ от модельного агентства "Бабочка", публиковала много статей на тему стиля, организовывала различные фотоссесии в сфере моды.

На данный момент основным родом моей деятельности является именно работа с клиентами в качестве стилиста (консультации, ревизия гардероба, совместный шопинг). Несмотря на то, что шоурум сейчас для меня является неким "побочным эффектом" от основной сферы, в нем я всегда работаю сама, поскольку хочу дать клиентам максимально полную информацию о них и подобрать для них максимально правильные комплекты.

— Что вам больше всего нравится в профессии стилиста?

Больше всего мне нравится то вдохновение, которое дарит мне общение с каждой клиенткой — это новый человек, новая фигура, новый цветотип. Каждая девушка отличается от предыдущей, каждая девушка по-своему красива. Именно эта индивидуальная красота меня и вдохновляет, как и тот спектр эмоций, который испытывают женщины в подобранных мной комплектах. Это непередаваемые ощущения.

— Как вы считаете, чувство стиля можно привить любому человеку или есть все-таки безнадежные случаи?

Интересный вопрос. Могу сказать, что на данный момент я работаю только с теми, кто сам этого хочет.

Foto: Diana Pamakste

Если раньше у меня было стремление всем доказать, что именно так будет красивее и лучше, то сейчас я работаю с пониманием, что невозможно сделать человека стильным, если он сам этого не хочет. Если человек пришел за переменами и доверяет мне, то все 100% получится.

— Как вы обычно поступаете в ситуациях, когда клиент не согласен с вашими советами?

Человек привыкает видеть в зеркале определенное очертание себя, если он увидит другое, оно может его испугать. Тут все зависит от желания меняться. Если клиент не готов посмотреть на себя по-другому, не готов принять себя в другом визуале, в таком случае я сразу говорю человеку, что пока к переменам он не готов.

— По вашему мнению, что важнее — качество и универсальность вещи или же ее актуальность в конкретном сезоне?

Есть два типа людей — "комфортницы" и "модницы". Для каждого типа важны свои факторы. Если девушка "комфортница", для нее важными будут состав и ткань, в свою очередь для "модницы" — актуальность, выглядеть "вкусно" и красиво.

Стилисты всегда отталкиваются от того, что важно клиенту: комфорт или мода. Стилист — это не только человек, который руководствуется теоретическими знаниями, это еще и психолог, особенно в работе с женщинами.

— Какую роль играют аксессуары и имеет ли значение их стоимость?

Я считаю, что стоимость аксессуаров абсолютно не важна. Чем продуманнее образ, тем он дороже будет выглядеть. Если аксессуары правильно подобраны, никто не сможет понять их цену. Напротив, неправильно подобранные дорогие аксессуары не будут выглядеть дорого. Так что не столь важно, какие аксессуары используются в образе, главное — как.

— Как вы формируете свой стиль — придерживаетесь определенных правил или уже на интуитивном уровне понимаете, что может вам подойти, а что нет?

Иногда в подборе комплектов для себя я пользуюсь некоторыми уловками.

Foto: Diana Pamakste

Я осознанно нарушаю определенные правила, например, беру цвета, которые с точки зрения цветотипа мне не подходят. Если на мне комплект, цвета которого мне не подходят, я сразу начинаю выглядеть чуточку старше, становятся отчетливее видны морщинки, цвет лица не такой свежий. Зачем мне это нужно? Эти вещи в основном мне нужны для мастер-классов, которые я веду для более взрослой аудитории. Таким образом я визуально становлюсь старше, и эти люди начинают мне больше доверять. Поэтому нарушить правила я могу, но делаю это сознательно и с веской на то причиной.

— Работа стилиста всегда делится на "до" и "после". Фотографии, на которых видно, как меняется человек после смены имиджа, всегда привлекают внимание. То, каким был мир до пандемии, мы помним. А каким он, на ваш взгляд, будет после снятия ограничений, связанных с Covid-19?

Любые изменения в политике, экономике, поп-культуре влияют и на модные тенденции. Мода уже начала подстраиваться под текущую ситуацию — в ней появляется больше комфорта, еще больше, чем было раньше. Сейчас, например, видно, как очень актуальными становятся вещи, которые мы раньше носили в основном дома: спортивные костюмы, трикотажные и хлопковые вещи, худи. Конечно, это последствия пандемии.

— Из-за ограничений долгое время были закрыты многие магазины и еще не все возобновили свою работу. Как следствие, стал популярным онлайн-шопинг. На что в первую очередь стоит обращать внимание при подборе одежды и обуви в сети?

Если вы боитесь ошибиться во время онлайн-шопинга, то лучше покупать только те модели, которые вы уже брали в магазинах и точно знаете, что эта вещь вам подходит. Обычно в магазинах масс-маркета дублируются фасоны, меняется только цвет или бренд добавляет какие-то незначительные детали. Но поскольку не все любят и умеют покупать в виртуальном мире, я начала предлагать своим клиентам создавать для них онлайн-капсулы гардероба: человек присылает нужную мне информацию о себе, а я, исходя из нее, составляю инструкцию, где можно найти конкретные вещи, добавляя ссылки и снимки комплектов.

— Как можно выглядеть стильно, не тратя на это много денег?

Есть два варианта: либо ты работаешь над собой и своим чувство стиля (изучаешь популярных блогеров, читаешь соответствующую литературу), либо ты просто обращаешься к стилисту, что зачастую может сэкономить время и деньги. Например, если человек нуждается в услугах сантехника, он либо вызывает профессионала, либо пытается отремонтировать сам, но, если ты не сантехник, скорее всего, труба снова потечет. И тут либо ты начинаешь учиться на сантехника, либо обращаешься к профессионалу, который знает свое дело хорошо.

— Несколько слов о перспективе развития бизнеса в региональных городах. Насколько трудно было открывать и развивать бизнес в Даугавпилсе? Не было ощущения, что эта заведомо проигрышная идея? Поделитесь своим опытом!

Я считаю, независимо от региона, в котором ты живешь, если есть желание и энергия, если ты готов вкладывать свои силы и эмоции в свое дело, ты будешь развиваться.

Да, возможно, в более крупных городах успеха достичь получилось бы намного быстрее, но даже в маленьких городах можно развить свой бизнес, при условии, что нужно будет вкалывать. Свой бизнес — это постоянное развитие, в которой нет финишной точки.

Хочу заметить, что Латгалия очень отзывчивый регион, в котором все города хотят сотрудничать между собой. Здесь все так по-домашнему, позитивно. Владельцы бизнеса здесь всегда поддерживают и помогают развиваться друг другу.

Ощущение, что открытие бизнеса в Даугавпилсе заведомо проигрышная идея, наверное, все-таки было, но не потому, что бизнес находится именно в этом городе, а потому, что я не верила, что в городе, где есть большой торговый центр с большим количеством одежды, можно развить свой бизнес именно в этой сфере. Меня поддержала семья, муж. Они убедили меня в том, что стоит попробовать. Именно теперь, когда у меня получилось открыть бизнес в городе с такой нереальной конкуренцией, я понимаю, что, если есть желание, нет никаких преград.

— Как вы считаете, отличаются ли клиенты вашей сферы деятельности в небольших городах от клиентов, например, в столице?

Когда я только начинала, в маленьких городах девушки в принципе не понимали, зачем существует такая профессия, как стилист. В свою очередь в больших городах, например, в Риге, услугами стилиста клиенты активно пользовались. Особенно популярна была услуга совместного шопинга, поскольку девушки из больших городов хотят экономить свое время, но при этом хотят хорошо, актуально выглядеть. В крупных городах люди в принципе более заняты. В маленьких городах люди вот только сейчас начинают понимать, что услуги стилиста сильно помогают для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее совершить нужные покупки.

— Что бы вы хотели пожелать тем, кто хочет, но очень боится идти вслед за своей мечтой?

Страх всегда мешает. Самое главное, видеть только позитивное будущее в том, чем ты занимаешься. Нужно избавиться от страха, стать уверенным в себе, поверить в свои желания. Главное — уверенность. Если ты уверен в том, что делаешь, уверен в том, что говоришь, то ни у кого никогда не возникнут вопросы в твоей правоте. Но не стоит забывать и о честности, особенно в бизнесе. Репутация бренда, честность и порядочность — это главное, на что нужно работать, развивая свой бизнес.