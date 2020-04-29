Больше 10 лет дизайнер и основатель бренда Kay Novel рижанка Кристина Худина жила на две страны — Латвию и Италию, в которой когда-то встретила свою любовь. Когда объявили о начале чрезвычайной ситуации, она находилась в Риге. Супруг успел прилететь последним рейсом из Рима. Никогда еще столько времени они не проводили вместе, и это совсем не просто. Что касается бизнеса, то на весну 2020 года у Кристины были большие планы. Многие из них разрушились, но, если не опускать руки, всегда рождается что-то новое.

Кристина никогда не мечтала стать дизайнером, хоть и любила в детстве создавать различные наряды куклам. Вкус к стильной и красивой одежде привила мама, которая работала мастером по пошиву женской верхней одежды в известном ателье Rīgas modes. "Мама шила мне такие наряды, что порой воспитательницы в детском саду просили меня покрутиться, чтобы они в деталях могли рассмотреть, в чем я пришла", — вспоминает Кристина. В результате вплоть до начала своей профессиональной деятельности в сфере моды она регулярно одевалась у портних.

В то же время идеи когда-нибудь открыть свое ателье не было, хотя предпосылки к развитию в бизнесе наблюдались с детства. "Больше всего детстве мне нравилось играть в "фирму". У меня было производство видеомагнитофонов, которое в моем воображении было безумно успешным предприятием", — смеется Кристина.

Она вспоминает, что достаточно рано поняла, что никогда не сможет иметь работу, которая хоть и позволяет хорошо зарабатывать, но не приносит удовлетворения. "Для меня важно получать эстетическое удовольствие от того, что я делаю, и важно в конце процесса иметь физически осязаемый результат, который будет иметь протяженность во времени. Поэтому, занимаясь просто продажей услуг, я никогда не смогла бы до конца реализоваться".