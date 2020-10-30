Бруно Ранцис — необычный реэмигрант во всех смыслах этого слова. Вот уже год как он находится в Латвии и честно признается, что если бы не встретил в Лиепае свою любимую женщину, то вряд ли бы нашел аргументы для того, чтобы здесь остаться. Чем дольше он находится на родине, тем чаще вспоминает Германию с теплотой. Его путь туда был долгим и достойным сюжета книги или фильма. Прежде чем устроится в Лейпциге, Бруно жил на улице, в приютах для бездомных, искал помощи у религиозных общин. Когда же все наладилось, он обучал игре в шахматы учеников начальной школы и даже участвовал в выборах самоуправления, случайно попав в список ультраправой партии Германии. Сейчас он работает гидом в тюрьме Кароста и пытается оживить район Яунлиепая.

Иврит, спасший жизнь

"Мой путь в Германию начался с самого низа. В 2010 году я был вынужден оставить Ригу, где работал маклером по недвижимости. В кризис заниматься этим стало тяжело, и я переехал жить в Лиепаю, город моего детства. Но там мне стало ясно, что это начало конца, и надо было как-то продержаться до мая 2011 года, когда открылся рабочий рынок Германии. Но в Лиепае я делал все возможное, чтобы не уезжать из Латвии. В сфере недвижимости у меня там не было никаких перспектив, и поэтому я стал искать контакты с местными. Для этого я начал посещать лиепайскую еврейскую общину, где мне позволили ходить на занятия по Торе. Надо сказать, что еще будучи в Риге, мне мой внутренний голос советовал идти учить иврит, но у меня на это не было денег. А в общине, прежде чем мне разрешили посещать занятия, надо было доказать свою связь с евреями. Я показал фото своей бабушки, и меня пустили. Я ходил на эти занятия 9 месяцев, и впоследствии это спасло мне жизнь".

Весной 2011 года у Бруно появилась возможность пройти интенсивный месячный курс иврита, и деньги со своей последней сделки с недвижимостью он вложил в обучение. Просто понял, что это ему еще пригодится. А в августе Бруно сел в автобус, в кармане у него были деньги только на то, чтобы доехать до Клайпеды. Но в голове был план добраться до Германии посредством церквей. Все люди, которых знал Бруно, были в шоке, потому что он отправлялся в Германию без денег, но он следовал своему сердцу, которое говорило ему не бояться и отправляться в путь. Дело в том, что помимо кризиса, в Германию Бруно толкали личные духовные поиски. В 2008 году ему в руки попала книга, переведенная с немецкого языка. В этой книге мужчина нашел многие ответы на свои вопросы и хотел воочию увидеть людей, которые ее написали. И это было главной мотивацией отправиться в Германию и выучить немецкий язык.