Для большинства поиск идентичности начинается именно в подростковом возрасте. Первая настоящая любовь, дружба и предательство, множество вопросов к себе. Иногда это приводит подростка к пониманию, что он отличается от сверстников и его привлекают представители собственного пола. Как подростки решаются совершить каминг-аут и рассказать правду о себе самым близким — родителям и друзьям?

Права ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) активно обсуждаются в обществе, и в недавно опубликованном ILGA Europe "Индексе радуги" Латвия заняла лишь 41-е место среди 49 европейских стран. Этот показатель заставляет задуматься — что мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? Безусловно, принятие каждого человека начинается с реакции его ближайшего окружения — семьи. Из-за возможного осуждения подросток может бояться совершить каминг-аут и признаться в собственной сексуальной ориентации или, например, в том, что не ощущает себя в соответствии со своим биологическим полом. Для этих подростков гомосексуальность не равняется "нетрадиционной ориентации" — как показывает их жизненный опыт и беседы с представителями сообщества, ЛГБТИ — "новая норма", о которой нужно говорить.

История Тины



Тина, которая поделилась с нами своей историей, определяет себя как лесбиянку — ее привлекают представители своего пола. Будучи ребенком, она об этом не задумывалась, но вместе с первой настоящей симпатией в подростковом возрасте пришло и осознание. "До этого я, возможно, хотела подержать какую-нибудь девочку за руку, но эти чувства я могла определить как дружбу. Когда стала лучше себя понимать, не буду скрывать, пришлось трудно. Я старалась игнорировать свои чувства, подавлять эмоции, хотя внутренне всегда знала, что это никуда не денется", — вспоминает Тина.

Тина не оставила мысли о каминг-ауте и прокручивала в голове возможные сценарии развития событий и реакции. "Первым человеком, который вызвал меня на разговор и задал мне вопрос о том, к кому я испытываю симпатию, была моя мама. Я очень хорошо помню тот день, когда она впервые решила начать подобный разговор, мне было лет тринадцать — в горле стоял ком, но все же мне удалось уйти от темы и оставить вопрос без ответа. Спустя четыре года мама предприняла еще одну попытку. Нужно сказать, что я усложнила ей задачу, потому что в то время старалась знакомить ее с друзьями противоположного пола. Между нами ничего не было, но это определенно вводило ее в заблуждение и отводило от меня подозрения. Тогда же я познакомилась со своим первым партнером, она была латышкой, но жила в другой стране, и расстояние было испытанием".