Она еще и шутит: 10 женщин, которые смогли построить карьеру и заработать состояние на юморе

Эми Шумер, Мелисса Маккарти и Тина Фей — имена этих комиков известны на весь мир. Они не смущаясь шутят про политику, смерть, вероисповедание и внешность. Кто еще сумел построить карьеру и заработать на юморе?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эллен Дедженерес занимает 12-е место (и второе среди женщин) в списке самых высокооплачиваемых звезд, доход юмористки составляет $84 млн. А самоироничная Эми Шуммер — единственная женщина в рейтинге самых высокооплачиваемых комиков. Она не боится шутить про секс и высмеивает общепринятые каноны красоты.

Forbes Woman составил список женщин-комиков, выступления которых точно стоит увидеть.

Селеста Барбер

Австралийская комедиантка стала известной за пределами своего континента после того, как три года назад выиграла премию "Самая смешная женщина в Instagram". Сегодня она веселит 7,1 млн подписчиков, а это почти треть населения ее родной Австралии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) 6 Май 2020 в 1:27 PDT

Селеста особенно любит делать коллажи, высмеивая позы и стремление к идеальному телу селебрити. В стендапе "Что находится в сумке Виктории Бекхэм" юмористка сравнивает содержимое сумки певицы со своими вещами и приходит к выводу, что объединяет их лишь наличие телефона.

То, что вместо энергетических кристаллов и капель из Японии комедиантка носит с собой детскую игрушку-трансформер и смятые старые чеки, не помешало ей сотрудничать с Tom Ford.

Также Барбер занимается благотворительностью.

Мелисса Маккарти

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa McCarthy (@melissamccarthy) 8 Окт 2016 в 3:04 PDT

Карьеру американская звезда начинала в качестве стендап-комика в Нью-Йорке. Но ее поманил Голливуд: сегодня Мелисса гордится двумя премиями "Эмми" и номинациями на "Оскар".

Маккарти сумела еще пять лет назад не только оказаться на третьем месте в списке "Самых высокооплачиваемых актрис мира" по версии Forbes, но и заработать на своих формах. Девушка запустила именную линию одежды "для всех размеров". А критикам отвечает: "Если я вам не нравлюсь, не смотрите". Многим она известна по ироничной роли Сьюки в сериале "Девочки Гилмор".