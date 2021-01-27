Онлайн-банки, экологичные бренды и ментальное здоровье: каких перемен ждать в 2021 году

В 2021 году нас ждут новые шаги в борьбе с изменением климата, новые продукты для групп, которые до сих пор не имели к ним равного доступа, новые взгляды на организацию работы — в том числе удаленной. Forbes Woman назвал несколько точек роста, которые могут превратиться в глобальные тренды в ближайшее время.

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Автор американского Forbes и основатель экостартапа Мелисса Роули рассказывает о нескольких позитивных изменениях и новых тенденциях, которые мы сможем наблюдать в разных сферах — от экономики до производства — в текущем году.

Новые онлайн-банки



Сейчас появляются новые модели ведения банковской деятельности, цель которых — в повышении доступности финансовых услуг и удовлетворении потребностей меньшинств. Например, проживающая в Сингапуре британка Дебби Уоткинс запустила первый в истории онлайн-банк только для женщин-предпринимательниц. Целевая аудитория новой финтех-компании Lucy — предпринимательницы со всего мира, которые традиционно не имеют полноценного доступа к банковским услугам и не получают должного внимания, но при этом мечтают создать собственный бизнес.

Повышением доступности финансовых услуг занимается еще один онлайн-банк под названием Greenwood, целевая аудитория которого относится уже к другой социальной группе — это афроамериканцы и латиноамериканцы. В число основателей онлайн-банка входит рэпер Майкл Рендер, более известный под псевдонимом Killer Mike.

При создании онлайн-банка он и его партнеры вдохновлялись кварталом Гринвуд в Талсе, который считался одним из самым богатых "черных районов" США в начале прошлого века. Цель онлайн-банка Greenwood — прекратить системное угнетение с помощью системной справедливости.

Больше экологичных брендов



Если мы хотим обеспечить долгосрочное сохранение природы для будущих поколений, нам нужно разрабатывать продукты, которые не только не будут вредить окружающей среде, но и пойдут ей на пользу. Мы должны задуматься о создании более экологичных продуктов.

Нам повезло, потому что сейчас во всех отраслях появился тренд на экологичность. Вот несколько интересных примеров.

Основательница экологичного бренда Italia A Collection Италия Хэннэуэй выпустила коллекцию одежды, при создании которой использовалась органическая шерсть со специальной экомаркировкой Climate Beneficial™ (с отрицательным углеродным следом. — прим. Forbes Woman). Первыми поставщиками стали производители из округа Модок, штат Калифорния.

Дочерняя компания американского продовольственного гиганта General Mills производит органические макаронные изделия. Макароны бренда Annie’s изготовлены из сортов пшеницы, которые улавливают углерод и обогащают почву.

Производитель органических сухих завтраков Nature’s Path не только отказывается от пластиковой упаковки, но и регулярно жертвует деньги на развитие экологических проектов. Недавно бренд запустил линейку органических овсяных хлопьев с экомаркировкой Regenerative Organic Certified™, была введена по инициативе группы фермеров, экспертов-почвоведов и представителей крупных компаний из организации Regenerative Organic Alliance. Их передовая программа сертификации основана на трех столпах: здоровье почвы, благосостояние животных и социальная справедливость. В настоящее время это единственная программа сертификации на рынке, охватывающая все эти три направления.

В число основателей организации Regenerative Organic Alliance входит американский бренд верхней одежды Patagonia, который в 2019 году принял участие в пилотной программе сертификации. Некоторые коллекции одежды компании уже получили экомаркировку Regenerative Organic Certified™.

Среди других брендов, которые намерены принять участие в программе сертификации, можно отметить производителя органического мыла и средств личной гигиены Dr. Bronner's, продовольственную компанию Grain Place Foods, винодельческое хозяйство Tablas Creek Vineyard и других.

Новая климатическая повестка



Члены нового кабинета министров США уделяют большое внимание вопросам изменения климата. Это значит, что новая американская стратегия по борьбе с ними сильно изменится и будет вовсе не похожа на климатическую повестку последних четырех лет.

Скорее всего, администрация Джо Байдена начнет расширять сотрудничество с социальными группами, которые в наибольшей степени страдают от последствий изменения климата. Это может привести к более масштабному возврату земель коренных народов США и к принятию на вооружение их традиционных практик, например по защите биологического разнообразия.

Вскоре мы, вероятно, увидим, как на практике будут применяться различные решения для смягчения последствий изменения климата, предложенные представителями всех социальных групп. До сих пор мнение женщин со всего света редко учитывалось при составлении климатической повестки, хотя по статистике изменения климата сказываются на женщинах сильнее, чем на мужчинах.

Ментальное здоровье сотрудников и новые стандарты



После начала пандемии Covid-19 резко сократилось количество табу вокруг вопросов, касающихся нашего ментального здоровья. За последний год множество людей столкнулись с депрессией и повышенной тревожностью. В этой связи различные услуги в области охраны ментального здоровья населения перестали считаться роскошью. Более того, они даже стали необходимостью.

По данным компании Pitchbook, по состоянию на третий квартал 2020 года стартапы, продукты которых ориентированы на ментальное здоровье человека, привлекли $1,37 млрд венчурных инвестиций. Что значительно превысило совокупные показатели 2019 года — $1,06 млрд.

В будущем все больше компаний начнут вводить корпоративные программы, целью которых станет охрана ментального здоровья сотрудников. Кроме того, стоит ожидать появления новых продуктов, разработанных специально для поддержания ментального здоровья и хорошего самочувствия сотрудников вне зависимости от того, работают ли они удаленно из дома или в офисе.

Платформы Microsoft Teams и Outlook сейчас представили функцию "виртуальных поездок" для разграничения начала и конца рабочего дня сотрудников, работающих в удаленном режиме.

Кроме того, Microsoft Teams сотрудничает с мобильным приложением для медитации и развития осознанности Headspace, чтобы добавить специальные инструменты, с помощью которых сотрудники смогут заранее планировать время для интенсивной работы, своевременно делать перерывы и создавать персонализированные рабочие графики для всех членов команды.

В 2021 году нас ожидает внедрение еще большего количества инноваций. Однако главное все же — не новые приложения и гаджеты, а самопознание.