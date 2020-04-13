Сейчас об известной некогда оперной певице Валентине Бианки остались лишь воспоминания — замшелый надгробный крест и упоминания в исторической периодике, но когда-то она блистала на сценах Большого и Мариинского театров, а ее талантом были покорены Михаил Глинка и Рихард Вагнер. Какой была эта необычная женщина и как она оказалась в Кандаве?

Валентина фон Фабиан (урожденная Бианки) родилась 21 февраля 1834 года в Вильнюсе (правда, в некоторых источниках местом ее рождения указана Швейцария) и унаследовала музыкальность отца-итальянца Валентино, певца и учителя музыки. Информации о матери в источниках нет.

Талантливая девушка училась в Парижской консерватории, где быстро завоевала признание преподавателей и музыкантов, поэтому еще во время учебы выступала в и в церквях, и на современных музыкальных концертах. В 1855 году Бианки дебютировала на сцене Théâtre Italien, исполнив роль Амины в "Сомнамбуле" Винченцо Беллини и роль Адины в опере Гаэтано Доницетти "Любовный напиток".

24 февраля 1884 года газета "Rigasche Zeitung" сообщила, что в 1855 году Валентина Бианки выступит во Франкфурте-на-Майне. После выступления она получила приглашение отправиться дальше — в Берлин. Там Бианки заметил директор дворцового театра в Шверине Фридрих Флотов, который уже знал о молодой талантливой певице, поэтому предложил ей выступать в своем театре, где она и оставалась до 1861 года, отправляясь на гастроли в Лейпциг, Дрезден, Ганновер и Прагу.